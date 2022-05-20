Новейший солнечный модуль на базе 210 мм Risen Energy на выставке Intersolar Europe 2022

НИНБО (Китай), 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Risen Energy (далее — «Компания»), один из ведущих производителей фотоэлектрических модулей в Китае, принял участие в выставке Intersolar Europe 2022, где с 11 по 13 мая был представлен весь комплекс новейших решений в области солнечной энергетики. Среди продукции, представленной на стенде A1.260, RSM130-8-430-450M занял центральное место в качестве нового члена семейства TITAN компании Risen Energy. Фотоэлектрический модуль для жилых домов использует новейшие технологии из серии TITAN, обеспечивая при этом исключительную надежность, эффективность, а также непревзойденную выходную мощность, которая может достигать 450 Вт (пиковой мощности), что делает его одной из самых лучших фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крыше.

«Мы вновь с радостью воспользуемся этой возможностью для того, чтобы представить нашу новейшую фотоэлектрическую продукцию, а также широкий спектр ведущих в мире инноваций в сфере солнечной энергетики на крупнейшей в мире выставке, посвященной солнечной энергии. В последние годы фотоэлектрический модуль Risen Energy на базе пластин 210 мм завоевал международное признание, что является убедительным свидетельством уверенности наших пользователей в сериях TITAN, [email protected] и Hyper-ion фотоэлектрической продукции компании Risen Energy», — заявил менеджер по продукции Risen Energy Виссин Е (Wissin Ye).

«Благодаря нашей концепции, заключающейся в раскрытии неизведанных возможностей фотоэлектрических технологий, компания Risen Energy создала этот высокотехнологичный фотоэлектрический модуль для серии TITAN, который будет обеспечивать наших клиентов по всему миру более экологичными, эффективными и гибкими решениями в области солнечной энергетики», — добавил г-н Виссин Е.

Модель RSM130-8-430-450M серии TITAN является усовершенствованием высокопроизводительных монокристаллических фотоэлектрических модулей на 40 ячеек с пассивированными задними элементами излучения (PERC) и имеет диапазон пиковой выходной мощности от 430 до 450 Вт, что на 10–20 Вт выше, чем у других доступных в продаже фотоэлектрических систем электроснабжения зданий. Это многошинный фотоэлектрический модуль, изготавливаемый с применением неразрушающей технологии резки, способный работать с КПД 21,7 %, что на 0,4 % превышает аналогичный показатель других производителей, повышая доходность инвестиций в солнечную энергию для пользователей.

Модель RSM130-8-430-450M компактна и эстетична и имеет два цветовых варианта стального каркаса: черный и серебристый. Вместе с другой продукцией серии TITAN она предназначена для более полной реализации требований к распределенным фотоэлектрическим системам, устанавливаемым на крыше.

Информация о компании Risen Energy

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, помогает клиентам по всему миру создавать продукцию с непревзойденными преимуществами. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг, пронизывает все бизнес-технологии компании Risen Energy, связанные с солнечной энергетикой, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. С учетом присутствия на местном рынке и устойчивой инвестиционной привлекательности компания стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd