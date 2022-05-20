Новейший солнечный модуль на базе 210 мм Risen Energy на выставке Intersolar Europe 2022

News provided by

Risen Energy Co., Ltd

May 20, 2022, 10:07 ET

НИНБО (Китай), 20 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Risen Energy (далее — «Компания»), один из ведущих производителей фотоэлектрических модулей в Китае, принял участие в выставке Intersolar Europe 2022, где с 11 по 13 мая был представлен весь комплекс новейших решений в области солнечной энергетики. Среди продукции, представленной на стенде A1.260, RSM130-8-430-450M занял центральное место в качестве нового члена семейства TITAN компании Risen Energy. Фотоэлектрический модуль для жилых домов использует новейшие технологии из серии TITAN, обеспечивая при этом исключительную надежность, эффективность, а также непревзойденную выходную мощность, которая может достигать 450 Вт (пиковой мощности), что делает его одной из самых лучших фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крыше.

«Мы вновь с радостью воспользуемся этой возможностью для того, чтобы представить нашу новейшую фотоэлектрическую продукцию, а также широкий спектр ведущих в мире инноваций в сфере солнечной энергетики на крупнейшей в мире выставке, посвященной солнечной энергии. В последние годы фотоэлектрический модуль Risen Energy на базе пластин 210 мм завоевал международное признание, что является убедительным свидетельством уверенности наших пользователей в сериях TITAN, [email protected] и Hyper-ion фотоэлектрической продукции компании Risen Energy», — заявил менеджер по продукции Risen Energy Виссин Е (Wissin Ye).

«Благодаря нашей концепции, заключающейся в раскрытии неизведанных возможностей фотоэлектрических технологий, компания Risen Energy создала этот высокотехнологичный фотоэлектрический модуль для серии TITAN, который будет обеспечивать наших клиентов по всему миру более экологичными, эффективными и гибкими решениями в области солнечной энергетики», — добавил г-н Виссин Е.

Модель RSM130-8-430-450M серии TITAN является усовершенствованием высокопроизводительных монокристаллических фотоэлектрических модулей на 40 ячеек с пассивированными задними элементами излучения (PERC) и имеет диапазон пиковой выходной мощности от 430 до 450 Вт, что на 10–20 Вт выше, чем у других доступных в продаже фотоэлектрических систем электроснабжения зданий. Это многошинный фотоэлектрический модуль, изготавливаемый с применением неразрушающей технологии резки, способный работать с КПД 21,7 %, что на 0,4 % превышает аналогичный показатель других производителей, повышая доходность инвестиций в солнечную энергию для пользователей.

Модель RSM130-8-430-450M компактна и эстетична и имеет два цветовых варианта стального каркаса: черный и серебристый. Вместе с другой продукцией серии TITAN она предназначена для более полной реализации требований к распределенным фотоэлектрическим системам, устанавливаемым на крыше.

Информация о компании Risen Energy

Risen Energy — один из ведущих мировых производителей солнечных фотоэлектрических элементов с высокой мощностью и поставщиков комплексных решений для производства электроэнергии, имеющий кредитный рейтинг AAA. Эта компания, основанная в 1986 году и ставшая публичным акционерным обществом в 2010 году, помогает клиентам по всему миру создавать продукцию с непревзойденными преимуществами. Технико-коммерческое новаторство, лежащее в основе непревзойденного качества продукции и услуг, пронизывает все бизнес-технологии компании Risen Energy, связанные с солнечной энергетикой, которые входят в число наиболее эффективных и экономичных в отрасли. С учетом присутствия на местном рынке и устойчивой инвестиционной привлекательности компания стремится выстраивать стратегическое взаимовыгодное сотрудничество с партнерами для извлечения выгоды из растущей ценности экологически чистой энергии.

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Also from this source

Risen Energy présente son dernier module solaire de toiture de...

Společnost Risen Energy představila na veletrhu Intersolar Europe ...

Explore

More news releases in similar topics