Новинка LEOTEK Corporation получила золотую и бронзовую медаль на конкурсе Edison Awards

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LEOTEK Corporation

May 10, 2022, 03:00 ET

ТАЙБЭЙ, Тайвань, 10 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- В этом году компания LEOTEK Corporation, дочерняя компания LITE-ON Technology, один из ведущих мировых поставщиков полупроводников и систем управления электропитанием, впервые приняла участие в конкурсе Edison Awards, соревнуясь с более чем 500 технологиями и товарами по всему миру. Получение золотой и бронзовой медалей за «Интеллектуальную систему освещения LEOTEK, ориентированную на человека» и «Интеллектуальное освещение LEOTEK для защиты окружающей среды» делает эту компанию единственным производителем на Тайване, одновременно удостоенным наград за две технологии.

The lighting innovation from LEOTEK Corporation won the Edison Awards with a Gold and a Bronze medal
The lighting innovation from LEOTEK Corporation won the Edison Awards with a Gold and a Bronze medal

Компания LEOTEK завоевала эти награды Edison Awards в категории «критически важная инфраструктура для человека» благодаря сочетанию передовых оптических технологий и технологии сочетания Интернета вещей с искусственным интеллектом (AIoT). В системе интеллектуального освещения LEOTEK, ориентированной на человека, используются функции распознавания изображений с помощью искусственного интеллекта, Интернет вещей и граничные вычисления для автоматической корректировки фотометрической конфигурации освещения. Это улучшает безопасность дорожного движения в городах, повышая качество оптического освещения, уменьшая блики, отражаемые мокрыми дорожными покрытиями, и повышая комфорт для водителей.

Интеллектуальное освещение LEOTEK для защиты окружающей среды имеет запатентованную переднюю маску для оптического фильтра с эксклюзивной технологией окрашивания для фильтрации излучения светодиодов в синей области спектра с длиной волны менее 460 нанометров, что делает свет уличных фонарей значительно менее привлекательным для муравьев при сохранении той же яркости. В будущем компания LEOTEK будет использовать AIoT для разработки многофункциональных интеллектуальных систем освещения для удовлетворения огромного спроса на системы наружного освещения в некоторых странах с относительно темными и длинными зимами, а также для обеспечения разносторонней экологической защиты.

Генеральный директор LEOTEK Торрент Чин (Torrent Chin) заявил: «Мы гордимся тем, что были отмечены золотой и бронзовой медалью на конкурсе Edison Awards 2022 года за два новых интересных технических проекта. Это свидетельствует о международном признании инновационной научно-исследовательской деятельности компании LEOTEK. В отличие от традиционных уличных фонарей, просто обеспечивающих ночное освещение, компания LEOTEK стремится содействовать внедрению интеллектуальных решений в области регулировки и безопасности дорожного движения, экологической безопасности в сочетании с AIoT, чтобы сделать уличные фонари еще более полезными.

В перспективе компания LEOTEK интегрирует исследование и разработку программных и аппаратных средств, сосредоточит свое внимание на программах инноваций и расширит свою деятельность в рамках различных транспортных решений для повышения безопасности и экологичности дорожного движения.

Премия Edison Awards была учреждена в 1987 году в честь стремления Томаса Эдисона к инновациям и совершенству. Ее цель — признание выдающихся инновационных разработчиков и инновационных достижений, и она стала одной из самых высоких почетных премий за инновации в научно-технической сфере по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1812945/LEOTEK_Corporation_Edison_Awards.jpg

SOURCE LEOTEK Corporation

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