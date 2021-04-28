Новые партнерства и последний раунд финансирования LiquiGlide: будущее без трения

Первая в своем роде запатентованная компанией технология, изобретенная в Массачусетском технологическом институте (MIT) ее соучредителями Дэйвом Смитом (Dave Smith) и профессором Крипой Варанаси (Kripa Varanasi), устраняет трение, позволяя вязким и слаботекучим жидкостям двигаться беспрепятственно. Сначала компания поразила воображение всего мира, впервые представив популярный видеоролик , демонстрировавший новый мир возможностей в производстве упаковки и других сферах. Благодаря ликвидации трения компании LiquiGlide удалось реализовать ранее невозможные усовершенствования в изготовлении упаковочных материалов, производственных процессах и медицинской технике посредством внедрения безопасных и экологичных решений, соответствующих строгим стандартам безопасности и нормативным требованиям.

«Наша технология переопределила границы возможного при работе с вязкими и слаботекучими жидкостями, — заявил соучредитель и глава компании LiquiGlide Дэйв Смит. — Мы уже наблюдаем ее влияние благодаря выдающимся прорывам в создании упаковочных материалов, производственных процессах и биомедицинской отрасли. Продолжая расширять свое присутствие на рынке за счет недавно установленных партнерских отношений с компаниями Colgate и Mibelle Group, мы гордимся объединением усилий с мировыми лидерами в сферах инновационной и потребительской продукции».

К счастью, вскоре потребители смогут почувствовать разницу, которую обеспечивает LiquiGlide в восприятии ими продуктов повседневного использования. Для потребителей в Европе компания Colgate только что внедрила качественно новую упаковку для зубной пасты из пригодного для переработки прозрачного полиэтилена, разработанную совместно с LiquiGlide, которая значительно облегчает процесс дозирования зубной пасты.

В рамках сотрудничества LiquiGlide с компанией Mibelle Group, являющейся одним из ведущих швейцарских производителей потребительской, косметической и фармацевтической продукции, ее технология используется для удаления производственных отходов. С помощью разработанной компанией LiquiGlide технологии CleanTanX™ компания Mibelle Group сократила потери выхода продукции в своих реакторах для производства зубной пасты на величину до 99%, а также добилась существенной экономии воды, электроэнергии и трудозатрат. В настоящее время это партнерство охватывает и другие линейки продукции.

Кроме того, компания объявила о заключении партнерского соглашения с ведущим промышленным дизайнером Ивом Бехаром (Yves Béhar) и его проектным бюро fuseproject в целях создания элегантной, безотходной и экологичной упаковки для выпуска серии косметической и оздоровительной продукции под маркой EveryDrop™ фирмы LiquiGlide. По словам Бехара, «теперь появилась возможность для проектирования с применением новых технологий, которые могут полностью изменить наш взгляд на циклическую "безотходную" систему» — от разработки продуктов до их утилизации — для стимулирования ответственного потребления.

Преимущества технологии LiquiGlide не ограничиваются рамками потребительской продукции. Усилия компании также сосредоточены на критически важных целях применения своей технологии в биомедицинской сфере, включая предотвращение закупорки, снижение уровней инфекции, вызываемой медицинскими изделиями в организме, а также увеличение объемов производства и поставок вязких лекарственных средств и биологических препаратов.

Эти партнерства, наряду с быстрорастущим потребительским спросом на более экологически безопасные товары, обуславливают громадные перспективы для компании LiquiGlide. В 2020 году она практически удвоила численность своего штата, готовясь к распространению своей технологии на другие области применения. В ходе своего развития компания LiquiGlide дополнительно привлекла опытных управленцев из упаковочного и биотехнологического секторов. Дамьен Доссен (Damien Dossin) будет выполнять функции исполнительного вице-президента и главного управляющего подразделения фасованных потребительских товаров, а Дэн Риппи (Dan Rippy) занял должность исполнительного вице-президента и главного управляющего биомедицинского подразделения компании LiquiGlide. Кроме того, компания назначила Тома Британика (Tom Britanik) — бывшего коммерческого директора The Clorox Company, обладающего многолетним опытом работы в сфере производства фасованных потребительских товаров — на аналогичную должность в LiquiGlide.

«Мы окружены жидкими продуктами: от повседневных продуктов питания и косметических средств до ценных лекарственных или биологических препаратов специализированного назначения. До сих пор мы воспринимали значительные объемы отходов, будь то в процессе производства или упаковки, как часть стоимости этих продуктов, поскольку они прилипают к контейнерам или устройствам, с которыми соприкасаются, — рассказал соучредитель и председатель правления компании LiquiGlide профессор Крипа Варанаси. — С ликвидацией трения технология LiquiGlide устраняет это основное ограничение. Теперь мы можем расфасовывать продукты до самой последней капли, минимизировать потери выхода в процессе производства, а также снижать вероятность закупорки и инфицирования медицинских устройств. Наша команда ставит своей целью изменение парадигмы во всех отраслях для внедрения экологически чистых продуктов и процессов, а также повышения результативности лечения».

Более подробная информация о компании LiquiGlide и «будущем без трения» представлена на ее сайте по адресу: www.liquiglide.com.

Информация о компании LiquiGlide

Компания LiquiGlide является изобретателем революционной технологии, устраняющей трение между жидкими средами и твердыми телами, обеспечивая их беспрепятственное течение. Ее технология, изобретенная в Массачусетском технологическом институте Дэйвом Смитом и профессором Крипой Варанаси, устраняет одно из основных конструктивных ограничений, обеспечивая реальные и впечатляющие прорывы в различных отраслях и принципиально меняя способы производства, упаковки и потребления вязких продуктов. Технология компании LiquiGlide также повышает качество жизни и обслуживания пациентов, позволяя производить медицинские устройства, не допускающие закупорки или инфицирования, а также применять новые лекарственные средства и биологические препараты, ранее являвшиеся слишком вязкими для изготовления и введения в организм. Более подробная информация о компании LiquiGlide представлена на ее сайте по адресу: https://liquiglide.com/.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Kelsey Hamel (Келси Хэмел), [email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1497335/LG_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1497336/LiquiGlide_x_Colgate.jpg

Related Links

https://liquiglide.com/



SOURCE LiquiGlide