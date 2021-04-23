Новый криптотокен ELONGATE обещает принести 1 млн долларов благотворительным организациям

Во время проведения серии еженедельных прямых трансляций, называвшихся благотворительными вечеринками и проходивших в дружной компании инвесторов, Elongate вносил пожертвования в благотворительные организации, включая Children International, Action Against Hunger и The Ocean Cleanup. 4 апреля организация Children International приняла первое пожертвование в размере 75 тысяч долларов. На последней благотворительной вечеринке сообщества Elongate, проходившей 18 апреля, эта сумма была увеличена до 325 тысяч долларов. Организации Action Against Hunger и The Ocean Cleanup получили от сообщества Elongate в общей сложности 250 тысяч долларов. Другое обязательство было принято в отношении организации Big Green, которая вместе с Elongate примет участие в онлайн-мероприятии , посвященном Дню Земли этого года. Big Green — некоммерческая организация, основанная Кимбалом Маском (Kimbal Musk) и Хьюго Мэтисоном (Hugo Matheson) с целью создания здоровых мест для обучения и роста детей.

Elongate — криптовалютный токен, появившийся в результате твита, опубликованного 25 марта миллиардером и благотворителем Илоном Маском, являющимся знаковой фигурой в научно-техническом мире. На основе этой идеи одним из блокчейн-разработчиков был создан управляемый сообществом токен Elongate, сочетающий в себе общий характер криптовалютного трейдинга с благотворительными инициативами. С первых дней его зарождения члены сообщества самоорганизовались в целях поддержки, управления и масштабирования данного проекта. В настоящее время руководство проектом Elongate осуществляет его генеральный директор Лоренцо Андрее (Lorenzo Andree), бизнес-информатик из Швейцарии. Команда непрерывно расширяется и стремится к дальнейшему развитию своей деятельности. В настоящее время Elongate никоим образом не связан с Илоном Маском.

С учетом многочисленных, частично дублирующихся захватывающих инициатив в рамках проекта Elongate его коммерческий директор Джин Роуд Фуэнсалида Пантиг (Gene Rhode Fuensalida Pantig) представила следующие разъяснения: «Elongate имеет конкретную цель — служить «воротами» для реализации цифровых инициатив в реальном мире. Криптовалютное пространство — это скрытая сила, благодаря которой его приверженцы, представляющие все слои общества, готовы способствовать изменению мира к лучшему. Неотъемлемой частью экосистемы Elongate является благотворительность, и наша цель состоит в том, чтобы эта концепция выдержала проверку временем за счет расширения нашей благотворительной деятельности. Помимо благотворительных инициатив, мы также занимаемся развертыванием стартовой площадки для невзаимозаменяемых токенов (NFT) и других инновационных разработок в криптовалютной сфере. Elongate в состоянии разнообразить свой облик не только в цифровом и криптопространстве, но и в реальном мире».

В настоящее время сообщество Elongate насчитывает более 250 тысяч владельцев и имеет в общей сложности свыше 140 тысяч подписчиков с учетом всех его платформ и каналов. Более подробная информация о проекте Elongate представлена на сайте https://www.elongate.cc/.

Контакты для прессы:

Gene Rhode Fuensalida Pantig (Джин Роуд Фуэнсалида Пантиг)

[email protected]

Коммерческий директор

ELONGATE

Информация о проекте ELONGATE

ELONGATE появился в марте 2021 года в качестве мема, поводом для которого послужил один из твитов популярного миллиардера Илона Маска. Борьба с глобальной пандемией заставила мир внедрять цифровые инициативы экспоненциальными темпами. Цель проекта Elongate заключается в том, чтобы использовать наш шанс для самоанализа и направления своих сил на благотворительные акции, которые могли бы помочь сделать этот мир лучше. Для получения более подробной информации о проекте Elongate посетите его официальный сайт по адресу https://www.elongate.cc/, его страницу в Facebook по адресу https://www.facebook.com/elongate.cc, а также следите за его новостями в Instagram (@elongate.cc).

Информация об организации Children International

Деятельность международной некоммерческой гуманитарной организации Children International, штаб-квартира которой находится в Канзас-Сити (шт. Миссури, США), направлена на то, чтобы положить конец порочному кругу нищеты, охватывающему целые поколения. Применяя индивидуальный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу, Children International оказывает поддержку детям и молодежи в течение первых двух десятилетий их жизни, предоставляя им доступ к информации и стимулирующим механизмам в таких областях, как здравоохранение, образование, расширение возможностей за счет развития жизненно важных навыков и трудоустройство. Будучи в состоянии преобразить свою собственную жизнь, молодые люди также преображают свои семьи и общины и, как следствие, приумножают благо во всем мире. Более подробная информация о возможностях поддержки ее миссии, включая криптовалютные пожертвования, представлена на сайте по адресу: https://www.children.org/.

Информация об организации Action Against Hunger

Организация Action Against Hunger является мировым специалистом по борьбе с голодом и лидером всемирного движения, направленного на окончательное искоренение опасного для жизни голода на всю нашу жизнь. Уже более 40 лет эта гуманитарная организация находится на переднем крае, осуществляя свою деятельность по борьбе с голодом и его предотвращению почти в 50 странах. В одном только 2019 году ее помощью воспользовались более 17 миллионов человек.

Информация об организации The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup разрабатывает передовые технологии для освобождения Мирового океана от пластика. В настоящее время в организации The Ocean Cleanup, основанной в 2013 году Бояном Слатом (Boyan Slat), работают около 95 инженеров и исследователей. Ее штаб-квартира находится в Роттердаме (Нидерланды).

Информация об организации Big Green

Big Green — национальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на создание здоровых условий для обучения и роста детей. За счет создания учебных объектов на открытом воздухе, детских садов и специальных программ обучения, Big Green налаживает связи между образованием и здравоохранением, а также обеспечивает условия для восприятия ребенка как целостности. Организация Big Green, основанная в 2011 году Кимбалом Маском и Хьюго Мэтисоном для устранения различий в состоянии здоровья, обусловленных питанием, с тех пор выросла до размеров объединения, включающего около 650 школ в Лос-Анджелесе, Денвере, Чикаго, Мемфисе, Детройте, Индианаполисе и Питтсбурге, и оказывает поддержку учащимся, преподавателям и семьям посредством реализации программ школьного, дистанционного и домашнего обучения. Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу https://biggreen.org/ или следите за новостями организации в социальных сетях Twitter и Instagram (@BigGreen).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1492930/ELONGATE_Image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

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https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE