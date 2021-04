Nowy bezpłatny przewodnik China Plus: „Identyfikacja możliwości w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi"

HONG KONG, 27 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Chris Devonshire-Ellis, założyciel i prezes Dezan Shira and Associates, firmy konsultingowej specjalizującej się w inwestycjach zagranicznych na terenie Azji, niedawno opublikował przewodnik, w którym omówione zostały różne możliwości czekające na inwestorów w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi (ang. Belt and Road Initiative).

Przewodnik pt. „Identyfikacja możliwości w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi" (ang. "Identifying Opportunities Within the Belt & Road Initiative") to 142 strony informacji dotyczących inicjatywy, a tym, co wyróżnia go na tle innych publikacji na temat BRI, jest podział na struktury prawne, podatkowe i finansowe składające się na BRI, uzupełniony o informacje na temat pułapek i kosztów operacyjnych, oraz o informacje dotyczące najnowszych możliwości i konkretnych przykładów.

Jest to pierwsza pozycja, która we właściwy sposób analizuje, w jaki sposób inicjatywa BRI może być wykorzystana i gdzie należy szukać możliwości.

Pozytywne opinie na temat publikacji „Identyfikacja możliwości w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi"

„Podniosła poprzeczkę w zakresie omówienia tego ważnego tematu" - Daniel Widdicombe, były dyrektor ds. bankowości inwestycyjnej, China Construction Bank UK.

„Mam nadzieję, że opracowanie to trafi na biurka przedstawicieli europejskich stowarzyszeń branżowych i władz rządowych i pomoże im lepiej zrozumieć, jak stać się częścią tak istotnego międzynarodowego projektu" - Michele Geraci, były sekretarz stanu, Włochy.

Publikacja „Identyfikacja możliwości w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi" jest dostępna do bezpłatnego pobrania ze strony księgarni Asia Briefing. Aby pobrać egzemplarz publikacji kliknij tutaj.

Rejestracja na stronie Asia Briefing jest bezpłatna i zapewnia dostęp do naszych raportów, cotygodniowego podsumowania Asia Briefing Weekly zawierającego najnowsze informacje biznesowe i inwestycyjne z regionu, jak również zaproszenia na webinaria zawierające szczegółowe omówienie tematyki biznesowej. Zarejestruj się tutaj.

Dezan Shira & Associates - Założona w Hong Kongu w 1992 r. spółka Dezan Shira & Associates świadczy na terenie Azji kompleksowe specjalistyczne usługi na rzecz zagranicznych inwestorów w zakresie doradztwa dotyczącego wejścia na rynek, oraz kwestii prawnych, podatkowych, kadrowych, technologicznych i operacyjnych. Misją firmy jest przeprowadzanie zagranicznych spółek przez złożone środowisko regulacyjne krajów Azji, i pomoc we wszystkich aspektach otwierania, utrzymania na rynku i rozwoju ich działalności biznesowej w całym regionie.

