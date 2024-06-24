NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific -- рекордная посещаемость и участие профессионалов

Зрелищное трехдневное мероприятие привлекло свыше 7000 зарегистрировавшихся участников из более чем 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира, а также 238 экспонентов

СИНГАПУР, 24 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Дебютная выставка NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific, организованная Национальной федерацией розничной торговли США (NRF) и глобальным организатором выставок Comexposium, успешно завершилась, собрав рекордное количество участников и оказав огромное влияние на будущее розничной торговли. Трехдневное мероприятие, проходившее в выставочном центре Sands Expo and Convention Centre в Сингапуре с 11 по 13 июня, привлекло более 7000 зарегистрировашихся участников и 238 экспонентов из Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира.

На выставке NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific, посвященной теме «Ускоренный путь к успеху», выступило более 100 докладчиков на 60 заседаниях, включая основные доклады, панельные дискуссии, специальные программы и экскурсии, посвященные актуальным тенденциям, технологиям и стратегиям, преобразующим ландшафт розничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Лидеры отрасли из таких известных компаний, таких как AEON Group, Amazon, Coca-Cola, Central Retail Corporation (Таиланд), Domino 's, Fast Retailing (UNIQLO), Hermès, Mastercard, Moët Hennessy, Puma, Lotte Corporation, Wumart и др., поделились своими взглядами по широкому спектру тем, от омниканальной розничной торговли и опыта устойчивого развития до интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и совершенствования взаимодействия с клиентами.

«Выставка NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific оправдала наши ожидания как экспонента в отношении посещаемости, интеллектуального лидерства и влияния. Очевидно, что это мероприятие является ключевой платформой для формирования будущего розничной торговли, налаживания значимых связей и генерирования преобразующих идей, — сказала Метте Крог (Mette Krogh), директор по маркетингу компании RELEX Solutions. — Мы с нетерпением ждем возможности использовать бесценные идеи и связи, полученные на этом мероприятии, для продвижения наших инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Одним из ярких событий выставки NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific стала Лаборатория инноваций NRF (NRF Innovation Lab), где были представлены наиболее перспективные технологии розничной торговли, доступные сегодня на рынке. Участники получили возможность воочию ознакомиться с достижениями в таких областях, как искусственный интеллект, дополненная реальность, аналитика данных и Web3, которые призваны стать движущей силой новой розничной торговли в эпоху цифровых технологий.

«Как докладчик я была впечатлена широтой охвата тем и глубиной знаний, которыми поделились участники конференции, — отметила Сюй Ин (Xu Ying), президент Wumei Technology Group. — Демонстрация решений для розничной торговли, проведенная на выставке, а также обмен инновационными идеями и передовым опытом оставили неизгладимое впечатление. Выставка NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific не только установила новые стандарты для отраслевых мероприятий, но и закрепила свой авторитет в качестве краеугольного камня лидерства и инноваций в сфере розничной торговли».

«Теплая и благосклонная реакция со стороны сообществ розничной торговли Индии, Японии, Китая, Филиппин, Вьетнама и Новой Зеландии, убедительно свидетельствует о значительном спросе на панрегиональное мероприятие для ритейлеров, — поделился Риф Куэйл (Ryf Quail), управляющий директор NRF 2024: Retail 's Big Show Asia Pacific и компании Comexposium. — Невероятный уровень энергии и накал энтузиазма участников отражает динамичный и развивающийся характер розничной торговли в регионе. Мы гордимся тем, что предоставляем платформу для обмена знаниями, налаживания контактов и внедрения инноваций, которые двигают отрасль вперед».

Заглядывая в будущее, NRF с радостью сообщает, что выставка NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific пройдет с 3 по 5 июня 2025 года на той же знаковой площадке в Сингапуре. Предстоящее мероприятие обещает развить успех выставки этого года, представив еще больше интересных докладчиков, новаторских технологий и беспрецедентных возможностей для налаживания контактов.

Для зарегистрированных экспонентов перерегистрация уже началась. Для новых экспонентов регистрация откроется с 1 июля 2024 года. Компаниям-ритейлерам, новаторам в области технологий и всем заинтересованным участникам отрасли рекомендуется отметить эти даты в своих календарях, чтобы не пропустить крупнейшую и наиболее авторитетную конференцию по розничной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

О выставке NRF 2024: Retail's Big Show Asia Pacific

Важнейшее мероприятие индустрии розничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в Сингапуре с 11 по 13 июня 2024 года. Азиатско-Тихоокеанская выставка собирает лидеров розничной торговли всех стран региона для организации сотрудничества на рынках стран Азии и Тихоокеанского бассейна в целом. Черпайте опыт и идеи у крупнейших лидеров розничной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на выставке Retail's Big Show Asia Pacific, на одном из самых быстрорастущих рынков в мире! Профессионалов розничной торговли со всего мира ждут три дня образовательных программ, масштабная экспозиция новейших решений для розничной торговли, а также Лаборатория инноваций (Innovation Lab) и зона стартапов (Startup Zone), где будут представлены революционные технологии в розничном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона. https://nrfbigshowapac.nrf.com

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