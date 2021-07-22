NSO Group отвечает на продолжающиеся ложные обвинения со стороны НКО Forbidden Stories

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NSO Group

Jul 22, 2021, 07:57 ET

ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль), 22 июля 2021 г. /PRNewswire/ --

Из заявления пресс-секретаря компании NSO Group:

«Всему есть предел!

В свете последней, заранее спланированной и хорошо организованной, злобной клеветнической кампании, которую НКО Forbidden Stories ведет в СМИ при активной поддержке ряда заинтересованных групп, и в связи с полным игнорированием фактов, NSO Group объявляет о своем отказе отвечать на запросы СМИ по этому вопросу и подыгрывать ее организаторам.

Мы еще раз повторяем:

Этот список не является перечнем существующих или потенциальных объектов для слежки с использованием ПО Pegasus.

Телефонные номера, включенные в этот список, не имеют никакого отношения к NSO Group.

Любое утверждение о том, что какое-либо из включенных в список имен принадлежит существующему или потенциальному объекту для слежки с использованием ПО Pegasus, является ошибочным и ложным.

NSO Group — технологическая компания. Мы не управляем работой системы и не имеем доступа к данным наших клиентов, однако они обязаны предоставлять нам такую информацию в рамках расследований.

NSO Group, как и раньше, будет тщательно расследовать любые заслуживающие доверия доказательства ненадлежащего использования своих технологий и при необходимости отключать систему.

NSO Group продолжит выполнять свою миссию по спасению жизней, помогая правительствам во всем мире предотвращать теракты, бороться с педофилией, ликвидировать преступные группировки, контролирующие секс-трафик и наркотрафик, искать пропавших и похищенных детей, вести поиск выживших под завалами и защищать воздушное пространство от дронов, создающих опасные ситуации».

Информация о компании NSO Group

NSO Group является одной из ведущих IT-компаний Израиля и предоставляет правительствам и правоохранительным органам лицензии на программные решения для расследования и предотвращения террористических актов, борьбы с преступностью и повышения общественной безопасности. Продукция компании успешно применяется в следующих случаях:

  • предотвращение актов терроризма, в том числе с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств для автомобилей и участием террористов-смертников в транспортных узлах, общественных парках, на рынках, концертных площадках, спортивных аренах и в других общественных местах;
  • прекращение эксплуатации детей, в том числе сексуальной, торговли наркотиками, а также операций по отмыванию денег;
  • поиск и спасение похищенных детей;
  • оказание помощи при проведении поисково-спасательных операций во время ЧС, в том числе для поиска выживших жертв, оказавшихся в ловушке разрушенных зданий, после стихийных бедствий или сбоев в строительстве

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ АГЕНТОМ, от имени Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

SOURCE NSO Group

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