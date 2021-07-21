Jul 21, 2021, 10:01 ET
ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль), 21 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- После публикаций ложных обвинений в ряде СМИ NSO Group выступила с заявлением:
«Этот список не является перечнем целей ПО Pegasus или любых иных потенциальных целей.
Цифры в списке не относятся к NSO Group.
Утверждения, что имена в этом списке связаны с целями ПО Pegasus или любыми иными потенциальными целями, являются ошибочными и ложными».
Информация о компании NSO Group
NSO Group является одной из ведущих IT-компаний Израиля и предоставляет правительствам и правоохранительным органам лицензии на программные решения для расследования и предотвращения террористических актов, борьбы с преступностью и повышения общественной безопасности. Продукция компании успешно применяется в следующих случаях:
- предотвращение актов терроризма, в том числе с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств для автомобилей и участием террористов-смертников в транспортных узлах, общественных парках, на рынках, концертных площадках, спортивных аренах и в других общественных местах;
- прекращение эксплуатации детей, в том числе сексуальной, торговли наркотиками, а также операций по отмыванию денег;
- поиск и спасение похищенных детей;
- оказание помощи при проведении поисково-спасательных операций во время ЧС, в том числе для поиска выживших жертв, оказавшихся в ловушке разрушенных зданий, после стихийных бедствий или сбоев в строительстве
ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ MERCURY PUBLIC AFFAIRS, LLC, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЗАРУБЕЖНЫМ АГЕНТОМ, от имени Q CYBER TECHNOLOGIES LTD. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.
SOURCE NSO Group
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