女性励志演说家 Gaby Natale 将发表主题演讲| Comerica Bank Women's Business Symposium即将见证

活动定于 10 月 12 日，在 Toyota 音乐工厂举行，吸引了来自各个领域的杰出女性。

达拉斯 2023年10月4日 /美通社/ -- 三届艾美奖获奖记者、企业家和作家 Gaby Natale ，将受邀成为 10 月 12 日在 Toyota 音乐工厂举行的备受瞩目的Comerica Bank Women's Business Symposium 的主题演讲嘉宾。

Comerica Bank Women's Business Symposium 由来已久，旨在展示并鼓舞具有开创精神的杰出女性领导者。往届研讨会曾经邀请了演员和活动家 Geena Davis、首位女性"Thunderburn"战斗机飞行员 Nicole Malachowski、残奥会明星Bonnie St. John、备受欢迎的《Entertainment Tonight》主持人 Leeza Gibbons，以及全球超模 Kathy Ireland 等杰出女性。

顶级女性励志演说家 Gaby Natale

Natale 表示："成为 Comerica Bank Women's Business Symposium 的演讲嘉宾，我感到非常荣幸！这个活动旨在激励各行各业的杰出女性，鼓励她们突破障碍，发挥创新精神。让我们团结起来，释放集体潜能，为创造新成就铺平道路！"

今年的活动将继续保持一贯的高水准，邀请了一系列鼓舞人心的演讲嘉宾。除了 Natale 之外，本次研讨会还邀请到了 Comerica Bank 执行副总裁兼执行董事 Cassandra McKinney，多次荣获奥斯卡奖的女演员和活动家 Marlee Matlin，以及享有盛誉的职业主持人、司仪和调解员 Eva Saha。为保持活跃和互动性，本届研讨会将由著名厨师 Jamie Gwen 主持。

Comerica Bank Women's Business Symposium 旨在为企业主、高管和专业人士提供学习、交流和发掘巨大潜力的平台，以促进女性的赋权和成长。研讨会使与会者有机会近距离接触这些杰出女性，聆听她们的见解，汲取她们的经验，并了解她们在职业生涯中的独特经历。此外，它为与志同道合的专业人士建立联系提供了独家机会，为双方合作并建立伙伴关系铺平道路。

如需了解关于此次活动的更多信息，包括演讲嘉宾名单、报名详情以及其他相关信息，请访问： https://events.comerica.com/wbsdfw2023?utm_campaign=wbs&utm_source=multiple&utm_medium=sproutsocial&utm_creative_format=image&utm_marketing_tactic=awareness&utm_creative_name=natale&utm_geo=multiple。

关于 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 坚信每个人都能打破屏障。她身体力行，用自身行动践行自己的信仰。

作为第一位连续 3 次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔人（作为自己节目的主持人和执行制片人），第一位作品被 HarperCollins' Leadership 出版社出版的西班牙裔作者，以及为数不多的用英语讲述有声书的外国出生作家之一，Gaby 在领导力方面塑造了一个"史无前例的自己"的形象。

作为备受追捧的思想领袖和励志演说者，Gaby 在财富 50 强企业、联合国以及她自己的 TEDx 演讲中分享了她鼓舞人心的讲解。

Natale 是娱乐圈内少数拥有内容版权和电视演播厅的女性之一。这种独一无二的条件使她能够将她对媒体的热情和创业精神相结合。

《People》杂志将 Natale 评选为 2018 年"25 位最有影响力的拉丁裔女性"之一，突出报道她鼓舞人心的故事，她是美国历史上唯一一位连续三次荣获 Daytime EMMY 奖的拉丁裔女性，而她的职业生涯始于一档从地毯仓库开始的当地电视节目。她的第一本书《The Virtuous Circle》由 HarperCollins 出版社出版后，迅速跃升为畅销书，蝉联 Amazon 新书榜单 3 个不同类别（商业、启迪和自助）榜首，这使她的知名度迅速飙升。

Natale 还是 AGANARmedia 的创始人，这是一家以拉美裔观众为核心的营销公司，为 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等财富 500 强公司提供服务。在网络世界中，她在 YouTube 上发布的内容拥有超过 5200 万的播放量，并拥有超过 25 万社交媒体粉丝。

Natale 是一个不知疲倦的倡导者，她倡导接纳性别和多样性问题，经常与非营利组织合作，如St. Jude Children's Research Hospital、Phenomenal Woman Action Campaign 和 Voto Latino 等。

Natale 曾登上过 Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和 Latino Leaders 杂志。她还获得了 NALIP Digital Trailblazer 大奖，并因在媒体中描绘拉丁裔 LGBTQ 青年而获得 GLAAD 媒体奖提名。

Natale 拥有圣安德烈大学国际关系学士学位和新闻学硕士学位。在开始电视职业生涯之前，Natale 曾在德克萨斯大学教授传播和新闻课程。

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