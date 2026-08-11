Nueva encuesta: La mayoría de los padres considera las políticas sobre inteligencia artificial al elegir una escuela para sus hijos

El 42% de los padres considera que personalizar el aprendizaje es el mayor beneficio de la IA, el doble de quienes señalan la preparación de los estudiantes para futuras carreras profesionales.

MIAMI, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de tres cuartas partes de los padres en Estados Unidos (76%) apoyan al menos algún uso de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas, y casi ocho de cada diez (78%) afirman que el enfoque de una escuela sobre la IA es importante al evaluar las opciones educativas para sus hijos, según una nueva encuesta nacional realizada por la National School Choice Awareness Foundation (NSCAF).

Aunque los padres apoyan en general el uso de la IA en la educación, lo que más valoran es su potencial para responder a las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes. Al preguntarles qué argumento a favor de la IA les resulta más convincente, el mayor porcentaje de padres (42%) eligió su capacidad para personalizar el aprendizaje según las necesidades y el ritmo de cada estudiante, más del doble de quienes señalaron la preparación para carreras profesionales impulsadas por la IA (21%). Porcentajes menores destacaron la capacidad de la IA para proporcionar retroalimentación inmediata y apoyo académico (12%), hacer que el aprendizaje sea más atractivo (7%) o dar a los maestros más tiempo para brindar atención individualizada (6%).

"Para las familias, encontrar la escuela adecuada siempre ha significado pensar en las necesidades particulares de cada hijo. Es interesante ver que los padres están aplicando ese mismo criterio a la inteligencia artificial y valoran, sobre todo, su potencial para ofrecer un aprendizaje más personalizado", afirmó Krissia Campos Spivey, directora sénior de Conoce tus Opciones Escolares. "A medida que la IA llega a más salones de clase, las familias quieren entender no solo si la escuela la utiliza, sino cómo la utiliza y qué significa eso para la educación de sus hijos".

El apoyo de los padres a la IA también viene acompañado de claras preocupaciones sobre cómo debería utilizarse. Casi la mitad (48%) afirma que su mayor preocupación es que la IA pueda hacer que los estudiantes dependan demasiado de la tecnología. Otros mencionan inquietudes relacionadas con las trampas académicas (16%) y el debilitamiento de las habilidades de pensamiento crítico (12%).

La encuesta también reveló que los padres se acercan al nuevo año escolar con una mezcla de emociones. Casi nueve de cada diez padres (88%) dicen sentirse al menos algo entusiasmados con el regreso a clases, mientras que el 67% también afirma sentirse al menos algo estresado.

Este informe se basa en una encuesta realizada a 2,053 padres de niños en edad escolar de entre 4 y 17 años en Estados Unidos, llevada a cabo por la National School Choice Awareness Foundation entre el 24 y el 31 de julio de 2026 a través del panel nacional de SurveyMonkey. Los resultados fueron ponderados para reflejar la población nacional de padres según características demográficas clave, incluidas la edad y el género. El margen de error es de ±2.2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Los resultados completos de la encuesta están disponibles en myschoolchoice.com/opportunities/survey-july-2026.

La National School Choice Awareness Foundation (NSCAF) genera conciencia amplia y positiva sobre la elección escolar a través de tres programas benéficos: Navigate School Choice y Conoce tus Opciones Escolares, enfocados en investigar, desarrollar y promover recursos integrales e imparciales que ayuden a las familias a navegar sus opciones educativas; y National School Choice Week, que cada enero celebra las distintas opciones educativas que funcionan para los estudiantes. NSCAF no promueve ni se opone a legislación en ningún nivel de gobierno y mantiene un firme compromiso con una labor no partidista y apolítica.

FUENTE National School Choice Awareness Foundation