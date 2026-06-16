NUVIEW sélectionnée par l'ESA pour la prochaine phase de la mission lunaire basée sur le LiDAR

Leonardo DiCaprio, en tant qu'investisseur, continue de soutenir l'exploration lunaire responsable rendue possible par

le LiDAR spatial

BERLIN, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- NUVIEW GmbH annonce aujourd'hui que sa mission Moonraker a été sélectionnée par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour une étude de phase A dans le cadre du programme Small Missions for Exploration – Destination the Moon de l'ESA. NUVIEW agit en tant que maître d'œuvre et dirige un consortium international chargé de développer la technologie LiDAR spatiale pour la cartographie du relief lunaire.

Moonraker enverra en orbite lunaire un engin spatial équipé d'un LiDAR afin de générer des données altimétriques tridimensionnelles haute résolution des régions polaires de la Lune et d'autres zones prioritaires. Les modèles de terrain ainsi obtenus permettront d'identifier les sites d'alunissage, d'évaluer les risques et de planifier la surface en vue de futures missions robotiques et habitées.

« Moonraker est une extension directe de notre architecture LiDAR commerciale vers l'orbite lunaire », déclare Katie Graumann, CEO de NUVIEW Germany. « En adaptant les systèmes que nous déployons pour l'observation de la Terre, nous pouvons fournir des données topographiques fiables et essentielles à la mission, qui contribuent à réduire les risques liés aux futurs alunissages et aux opérations en surface. »

La mission se concentrera sur le pôle Sud lunaire et d'autres zones d'intérêt spécifiques, notamment les régions en ombre permanente, où il est essentiel de disposer de données topographiques précises pour évaluer les sites d'alunissage potentiels et soutenir les futures activités d'exploration et d'exploitation des ressources. Les données LiDAR recueillies par Moonraker seront transmises directement vers la Terre et traitées pour former des modèles numériques d'élévation tridimensionnelle, afin de faciliter la planification et l'analyse de la mission.

L'acteur et défenseur environnemental Leonardo DiCaprio, investisseur dans NUVIEW, a souligné l'importance générale d'une connaissance précise du terrain pour une exploration responsable :

« La cartographie 3D haute résolution de la Lune nous permet de prendre des décisions plus éclairées et plus sûres Des technologies telles que le LiDAR spatial de NUVIEW renforcent les capacités d'exploration tout en soulignant l'importance de l'observation de la Terre et de l'intelligence environnementale à mesure que l'humanité s'étend au-delà de notre planète. »

Moonraker contribue aux objectifs généraux de l'ESA en matière d'exploration lunaire, en soutenant le rôle de premier plan joué par l'Europe dans le développement d'une architecture lunaire pérenne.

À propos de NUVIEW

NUVIEW développe la première constellation commerciale au monde de satellites LiDAR spatiaux, destinée à fournir en continu des données altimétriques 3D à l'échelle mondiale depuis l'orbite. En tant que pionnier du LiDAR spatial, NUVIEW associe des technologies de pointe en matière de satellites, de capteurs et de logiciels pour fournir des données haute résolution et haute densité, destinées à des applications dans les domaines du climat, des infrastructures, de l'agriculture, de la cartographie nationale, du renseignement et de la défense. Suivez-nous sur LinkedIn et X, et retrouvez-nous sur nuview.space.

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