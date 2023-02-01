OANDA получает высшие отраслевые награды от TradingView и ForexBrokers.com

OANDA получает высшие отраслевые награды: награда TradingView «Самый популярный брокер» и награда «Лучшие в своем классе» от ForexBrokers.com

ЛОНДОН, 1 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- С гордостью сообщаем, что благодаря нашему стремлению служить трейдерам мы вновь завоевали оценку топового брокера во время награждения этого года.

OANDA получили награду «Самый популярный брокер» на церемонии вручения наград TradingView Broker Awards 2022. Эта победа отражает, что OANDA третий год подряд получает признание сообщества TradingView и демонстрирует, что получение наград начинается с удовлетворенности клиентов.

Voted “Most Popular Broker" by TradingView

TradingView - одна из крупнейших и быстрорастущих социальных сетей для трейдеров, насчитывающая более 30 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.

Курт фон Шейдт, операционный директор компании OANDA, заявил следующее: «Для нас большая честь получить эту престижную награду от сообщества TradingView. Это демонстрирует наше стремление обслуживать наших клиентов через ведущую платформу с прозрачным ценообразованием, быстро обрабатывать заявки, позволяя им торговать по максимуму».

Комментируя награды, Пирс Кросби, генеральный менеджер TradingView, сказал: «Пользователи TradingView - большие поклонники OANDA, и это видно! OANDA раньше уже получали награды вместе с нами, но эта особая награда - «Самый популярный брокер» - она говорит сама за себя. Трейдеры выбирают OANDA. Мы рады тому, что OANDA продолжают расти на TradingView, и мы с нетерпением ждем новых функций, которые появятся в 2023 году».

Рейтинг «Лучшие в своем классе» по версии ForexBrokers.com

Кроме того, на Ежегодной Церемонии Награждения ForexBrokers.com2023OANDA были признаны «Лучшими в своем классе по простоте использования» и «Лучшими для исследований в своем классе».

«Для активного трейдера удобство использования платформы является неотъемлемой частью производительности и превосходного опыта трейдинга, а исследования необходимы для разработки эффективной торговой стратегии. Признание этих двух категорий является свидетельством нашего стремления к удовлетворению потребностей клиентов», - комментирует фон Шейдт.

Об OANDA:

Основанная в 1996 году, компания OANDA стала первой компанией, которая бесплатно разместила в Интернете данные обменных курсов, запустив FX платформу для трейдинга, которые пять лет спустя помогли запустить торговую веб-платформу для развития валютного трейдинга. Сегодня группа OANDA, в состав которой входят OANDA Corporation и другие дочерние организации OANDA Global Corporation, предоставляет онлайн-торговлю мультиактивами, валютные данные и аналитику для частных и корпоративных клиентов по всему миру, демонстрируя непревзойденный опыт в области валютной торговли.

Компания OANDA, имеющая регулируемые субъекты на девяти из наиболее активных финансовых рынков мира, по-прежнему стремится к преобразованию способов взаимодействия мира с трейдингом, позволяя клиентам торговать рыночными индексами, сырьем, драгоценными металлами и валютами на одной из самых быстрых торговых платформ на рынке. Для получения более подробной информации перейдите на https://www.oanda.com/group/ или следите за новостями OANDA на LinkedIn.

О TradingView:

TradingView - это самая популярная в мире сеть трейдеров и инвесторов, работающая на основе данных в режиме реального времени и использующая передовое аналитическое программное обеспечение. Используйте платформу для отслеживания мировых активов, поиска торговых идей, общения с другими людьми, выявления тенденций и заключения прямых сделок с брокерами. Посетите сайт www.tradingview.com или загрузите бесплатные мобильные приложения TradingView для iOS и Android. Для вашего веб-сайта или бизнеса: посетите https://www.tradingview.com/widget/.

О ForexBrokers.com

ForexBrokers.com – ведущий в отрасли ресурс для онлайн-брокеров, полностью принадлежащий Reink Media Group. Компания Reink Media Group из Мичигана, основанная в 2009 году, владеет и управляет несколькими финансовыми веб-сайтами. Организация стремится предоставить соответствующие ресурсы, инструменты и обучение для успешного самостоятельного инвестирования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на www.forexbrokers.com или сайт компании www.reinkmedia.com.

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SOURCE OANDA