OANDA объявляет о программе Labs Trader

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OANDA

22 Jan, 2024, 21:01 ET

OANDA объявляет о запуске OANDA Labs Trader, новой программе участия в прибыли для торговцев

НЬЮ-ЙОРК, 23 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания OANDA Global Corporation сегодня объявила о запуске OANDA Labs Trader, революционной торговой программе, сосредоточенной вокруг участия в прибыли, которое позволяет торговцам улучшать свои навыки и ускорять прибыль.

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OANDA announces the launch of OANDA Labs Trader, a new profit-sharing program for traders.
OANDA announces the launch of OANDA Labs Trader, a new profit-sharing program for traders.

Программа OANDA Labs Trader доступна жителям стран, которые обслуживает подразделение OANDA Global Markets, фирма, уполномоченная и регулируемая Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов. Программа разработана, чтобы дать талантливым частным инвесторам и самостоятельным торговцам уникальную возможность стать выдающимися поставщиками запатентованного торгового бизнеса OANDA на основе участия в прибыли.

Чтобы разблокировать участие в прибыли в качестве участника OANDA Labs Trader, торговцы должны сначала пройти оценку в торговом испытании, демонстрационной среде, которая дает возможность проверить свои стратегии и навыки с виртуальными средствами.

Комментируя это запуск, Курт фом Шайдт (Kurt vom Scheidt), операционный директор OANDA, сказал: «Наше видение сосредоточено вокруг обеспечения более интеллектуальной торговли для клиентов. Благодаря этой программе самые способные торговцы получают удобный доступ к глобальным финансовым рынкам в целом ряде классов активов. Кроме прибыли, которую они могут получить благодаря успешной торговле виртуальными средствами, торговцы получат необходимые инструменты, такие как образовательные материалы и эксклюзивные функции и виджеты на основе данных, чтобы помочь им в успешной торговле.  Мы с нетерпением ждем роста нашей запатентованной торговой активности, внедряя ценные сигналы от участников Labs Trader в качестве вклада в наши торговые модели».

OANDA Labs Trader — это еще и динамичный новый бренд, который придется по душе торговцам и частным инвесторам со всего мира, выраженный в контрастных оранжевых и черных оттенках. Программа OANDA Labs Trader, построенная на основе смелого слогана «Вы наращиваете способности, мы наращиваем капитал», вдохновляет независимых торговцев использовать навыки, анализ и стратегии для достижения своих финансовых целей.

Как работает программа OANDA Labs Trader

Программа OANDA Labs Trader позволяет торговцам, которые прошли оценивание, получить доступ к учетной записи OANDA Labs Trader и доле в прибылях и убытках. Запатентованные торговые модели OANDA используют торговые сигналы участников OANDA Labs Trader в сочетании с другими входными переменными для принятия решений о позиционировании на рынке OANDA. Собственный капитал OANDA подвержен риску, поэтому OANDA просит потенциальных участников OANDA Labs Trader пройти оценивание («Испытание»), чтобы взять участие в программе и продемонстрировать способность генерировать прибыль и управлять рисками. Хотя капитал, предоставляемый в учетной записи OANDA Labs Trader, является виртуальным, торговцы имеют право на долю прибыли, сгенерированной в их учетной записи.  Участники OANDA Labs Trader получают доступ к нашим технологиям и рыночным связям, чтобы воспользоваться своими навыками и создать прибыльные сигналы.

Чтобы узнать больше, посетите сайт OANDA Labs Trader по адресу https://labstrader.oanda.com.

OANDA Labs также является выделенным хабом материалов в рамках сайта OANDA Labs Trader, который предоставляет торговцам уникальные инструменты на основе данных, такие как Market Sentiment и Topical Instruments, а также множество статей со стратегической информацией, чтобы помочь принимать лучшие решения по торговле.

О компании OANDA

Основанная в 1996 году компания OANDA является одной из ведущих в мире групп в области онлайн-торговли, предлагая торговлю мультиактивами, валютные данные и аналитику для частных и корпоративных клиентов по всему миру.

Начиная с предоставления бесплатных данных о курсах валют в Интернете и до запуска платформы для форекс-трейдинга, которая стала революционной для онлайн-торговлей валютой, компания OANDA остается преданной созданию интеллектуальных торговых решений.

Благодаря регулируемым организациям на многих самых активных мировых финансовых рынках, включая Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Варшаву, Сингапур, Токио и Сидней, OANDA позволяет частным клиентам торговать в различных классах активов на признанной торговой платформе. В зависимости от географического положения, это может включать в себя деривативы глобальных рыночных индексов, акции, векселя, драгоценные металлы, валюты и криптовалюты.

Чтобы узнать больше, посетите https://www.oanda.com/group/ или следите за OANDA в LinkedIn.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2322146/photo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2322147/OANDA_Labs_Trader___RGB_Dark_Large_Logo.jpg 

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