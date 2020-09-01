OANDA Global Corporation заключила соглашение о приобретении Dom Maklerski TMS Brokers S.A.

ЛОНДОН (LONDON), 1 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания OANDA Global Corporation ("OANDA"), международный лидер в сфере онлайн-сервисов мультиактивной торговли и аналитики валютных данных, заключила соглашение о приобретении 100% акций ведущего польского брокера Dom Maklerski TMS Brokers S.A. ("TMS"). Сделка подлежит одобрению со стороны контролирующих органов.

Входя в число ведущих игроков на польских рынках FX и CFD, компания TMS за более чем 20 лет своего существования сумела завоевать себе прочную репутацию как активный новатор и провайдер высококлассных клиентских услуг. Деятельность брокерской организации регламентируется Управлением финансового надзора Польши (KNF), что предоставляет TMS доступ к рынкам Европейского Союза.

Генеральный директор OANDA Гэвин Бэмбери (Gavin Bambury) отметил: "Мы очень рады этой сделке. И я хотел мы от лица OANDA приветствовать команду TMS в нашей дружной семье. Европа остается приоритетным регионом для нашей деятельности. Поглощение TMS дает OANDA возможность заметно расширить свое присутствие на ключевых рынках Евросоюза, а также предоставляет базу для развития бизнеса в странах Балтии, дополняя уже существующие, успешные операции в Западной Европе".

Генеральный директор TMS Марцин Невядомски (Marcin Niewiadomski), в свою очередь, прокомментировал: "Мы рады стать частью столь уважаемой группы с прочной базой капитала и глобальной географией присутствия. Уверены, что благодаря этой сделке, TMS сможет укрепить свои позиции в Польше и странах Балтии, обеспечив нашим существующим и перспективным клиентам доступ к новым продуктам, современным технологиям и инвестиционным возможностям на глобальном рынке".

Управляющий партнер ForeVest Capital Артур Хейз (Artur Haze) подчеркнул: "За то время, что TMS находилась под нашим управлением, фирма сумела не только наработать солидную базу клиентов в Польше и странах Балтии, но и накопить обширный технологический опыт. Это обстоятельство дает мне все основания утверждать, что TMS и OANDA являются идеальными стратегическими партнерами друг для друга. Я очень рад, что у нашей фирмы будет возможность сохранить сегодняшнюю траекторию развития в качестве ведущего международного брокера".

TMS - первая компания в списке планируемых стратегических поглощений OANDA на ближайшие два года. Под руководством Гэвина Бэмбери фирма претерпела ряд радикальных изменений своей операционной конфигурации, расширив ассортимент продукции и нарастив объемы собственных маркетинговых инвестиций, чтобы обеспечить себе гибкий и устойчивый рост.

О компании OANDA

Основанная в 1996 году компания OANDA первой обеспечила абсолютно бесплатный обмен данными о валютных курсах через Интернет, запустив трейдинговую платформу, которая и послужила основой для разработки технологий валютного веб-трейдинга пять лет спустя. Сегодня компания предоставляет своим частным и корпоративным клиентам сервисы мультиактивной онлайн-торговли и аналитики валютных данных, демонстрируя непревзойденную компетенцию в сфере валютного трейдинга. Располагая филиалами на семи самых активных финансовых рынках мира, OANDA продолжает прилагать усилия к трансформации отрасли торговли валютными активами. OANDA принадлежит компании CVC Capital Partners, ведущему консультанту по вопросам частного капитала и инвестиций. Больше информации см. на oanda.com . Следите за нашими новостями в Twitter , Facebook или YouTube .

О компании TMS

TMS Brokers - старейший мультиактивный брокер Польши. Начиная с 1997 года, компания предоставляет сервисы тысячам польских и европейских клиентов, предлагая услуги трейдинга на рынках FX, CFD, индексов, криптовалют, акций и товаров с помощью платформ MT4/MT5 и инновационного мобильного приложения. Многочисленная команда передовых специалистов TMS оказывает частным и юридическим лицам содействие во всех вопросах, связанных с валютным трейдингом и частным капиталом. Компания предоставляет консалтинговые и аналитические услуги, а также решения для обмена валют и лицензионных цифровых платежей (PSD).

О компании ForeVest

ForeVest располагает портфелем инвестиций в проекты на территории ЦВЕ на общую сумму в 1,2 млрд долл. США, а также управляет другими активами на развивающихся рынках совокупной стоимостью свыше 200 млн долл. США. Специалисты компании успешно завершили свыше 20 транзакций и продолжают искать возможности для партнерства с предпринимателями и управляющими фирмами, специализирующимися на капиталовложениях в перспективные компании на средних по размеру рынках. ForeVest располагает представительствами в Варшаве, Бухаресте и Нью-Йорке.

Related Links

https://www.oanda.com/



SOURCE OANDA