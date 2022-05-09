OANDA названа официальным спонсором «Нью-Йорк Ред Буллз»

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OANDA

May 09, 2022, 12:57 ET

ХАРРИСОН (шт. Нью-Джерси, США), 9 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Футбольный клуб «Нью-Йорк Ред Буллз» сегодня объявил о том, что платформа торговли на рынке Форекс, OANDA Corporation (далее — «OANDA»), стала его официальным спонсором, чей логотип будет на футболках его игроков, начиная с субботы, 7 мая, когда «Ред Буллз» будут принимать на своем стадионе Red Bull Arena команду «Портленд Тимберс». Это планируемое на долгие годы партнерство станет первым шагом в спортивном маркетинге для удостоенного наградами мирового лидера в сфере онлайн-трейдинга.

OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp
OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp
OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp
OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp
OANDA and New York Red Bulls - Sleeve Patch Partnership. From the left: Bradley Wright-Phillips, Ed Moya, Marc de Grandpré, Gavin Bambury, Dustin Gonzalez, and Lisa Shemie
OANDA and New York Red Bulls - Sleeve Patch Partnership. From the left: Bradley Wright-Phillips, Ed Moya, Marc de Grandpré, Gavin Bambury, Dustin Gonzalez, and Lisa Shemie
OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp OANDA & New York Red Bulls - Sleeve Patch Deal Announcement - Logo LockUp OANDA and New York Red Bulls - Sleeve Patch Partnership. From the left: Bradley Wright-Phillips, Ed Moya, Marc de Grandpré, Gavin Bambury, Dustin Gonzalez, and Lisa Shemie

Логотип OANDA появится на правом рукаве футболки и отдельных элементах формы игроков. Настоящие футболки клуба можно будет купить в некоторых торговых точках. Кроме того, нарукавная нашивка будет включена в серию видеоигр EA Sports FIFA. 

Помимо «Нью-Йорк Ред Буллз», это партнерство распространяется на более широкий мир бренда Red Bull, включая экспериментальную и брендинговую рекламную продукцию на отдельных мероприятиях и медийных площадках Red Bull.

«Мы очень рады приветствовать OANDA в семье Red Bull, — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Ред Буллз» Марк де Грандпре (Marc de Grandpré). — Мы чрезвычайно гордимся тем, что стали первым партнером компании OANDA в области спорта, и ожидаем повышения их узнаваемости на рынке благодаря нашему уникальному многостороннему партнерству».

Главный исполнительный директор OANDA Гэвин Бамбэри (Gavin Bambury) прокомментировал это событие следующим образом: «Это прекрасная возможность для установления партнерских отношений с «Нью-Йорк Ред Буллз» — одним из самых вдохновляющих клубов Высшей футбольной лиги. Мы с нетерпением ждем их успешной презентации и представим бренд и платформу мирового класса от OANDA новой аудитории.

Благодаря этому спонсорскому соглашению мы продолжаем укреплять свою репутацию одной из самых авторитетных компаний в сфере розничного трейдинга и превосходной платформы для клиентов. Для достижения максимальных результатов в трейдинге и стимулировании инноваций требуется уникальное и страстное стремление к постоянному повышению эффективности. OANDA разделяет этот образ мысли с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Информация о «Нью-Йорк Ред Буллз» 

«Нью-Йорк Ред Буллз» — одна из 28 команд Высшей футбольной лиги (MLS). Будучи одним из десяти клубов, основавших MLS, он играет в лиге с момента ее основания в 1996 году. «Ред Буллз» играет домашние матчи на стадионе Red Bull Arena (RBA) в Харрисоне, штат Нью-Джерси. Будучи трехкратным получателем награды MLS Supporters' Shield, этот клуб принадлежит австрийской компании-производителю напитков бренда Red Bull, в честь которого он был назван. «Нью-Йорк Ред Буллз» предлагает одну из лучших в стране программ развития молодежного футбола, от поддержки местных футбольных команд Нью-Йорка и Нью-Джерси до школ регионального развития и команд академии «Ред Буллз».

Информация о компании OANDA: от стартапа в области финтеха до глобальной корпорации

Компания OANDA, основанная в 1996 году, стала первой компанией, которая бесплатно разместила в Интернете данные по обменным курсам, запустив платформу трейдинга на рынке Форекс, а пять лет спустя помогла запустить развитие валютного трейдинга через Интернет. В настоящее время компания OANDA Global Corporation, в состав которой входит OANDA Corporation и другие дочерние компании, предоставляет розничным и корпоративным клиентам по всему миру возможность онлайн-торговли различными активами, данные по валютам и аналитику, демонстрируя непревзойденный опыт в области обмена валют. Компания OANDA Global Corporation, имеющая регулируемые организации на девяти наиболее активных финансовых рынках мира, по-прежнему стремится к трансформации всех аспектов взаимодействия мира с индустрией трейдинга, что позволяет клиентам торговать мировыми рыночными индексами, товарами, казначейскими облигациями, драгоценными металлами и валютами на одной из самых быстрых торговых платформ на рынке.

Торговля иностранной валютой или другими внебиржевыми продуктами с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех. Мы рекомендуем вам хорошо подумать, стоит ли вам заниматься трейдингом с учетом ваших личных обстоятельств. Вы можете потерять больше, чем инвестировали. Информация на этом сайте носит общий характер. Мы рекомендуем вам обратиться за независимой финансовой консультацией и убедиться в том, что вы в полной мере понимаете риски, связанные с трейдингом. Трейдинг через онлайн-платформу сопряжен с дополнительными рисками. См. раздел «Правовые вопросы».

OANDA Corporation — торговый и розничный валютный дилер, зарегистрированный в Комиссии по торговле фьючерсами на сырьевые товары, и является членом Национальной фьючерсной ассоциации (НФА). Рег. номер. 0325821. Более подробную информацию можно получить на основном сайте НФА.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1812064/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_Lockup_Horizontal.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1812065/RedBulls_OANDA_OutOfStadium_LockUp_Vertical_Transparent.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1812066/RBNY_OANDA.jpg

SOURCE OANDA

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