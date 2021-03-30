OANDA завершает сделку по приобретению TMS Brokers

ЛОНДОН, 30 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания OANDA Global Corporation, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере услуг мультиактивного онлайн-трейдинга, валютной информации и аналитики, завершила приобретение ведущего польского брокера Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS). Эта покупка была одобрена Управлением финансового надзора Польши ранее на этой неделе.

В связи с этим глава компании OANDA Гэвин Бэмбери (Gavin Bambury) заявил следующее: «Приобретение TMS знаменует собой начало новой многообещающей эпохи роста для компании OANDA, обеспечивая рост масштабов нашей деятельности на польском рынке и в то же время позволяя нам расширить свое присутствие в странах Балтии и Восточной Европы. Кроме того, эта покупка позволит нам еще более расширить всеобъемлющий ассортимент предлагаемых услуг в интересах наших клиентов по всему миру. Мы рады предстоящей возможности поприветствовать команду TMS в составе OANDA».

«Компания OANDA, опирающаяся на бренд мирового класса и репутацию добросовестного партнера, длительное время сочетает в своей работе приверженность непрерывному обновлению с применением передовых технологий для обеспечения образцовых условий онлайн-трейдинга для клиентов по всему миру. Поэтому мы рады возможности влиться в семью OANDA в столь интересный момент времени в 25-летней истории компании», — заявил глава TMS Марцин Ньевьядомски (Marcin Niewiadomski).

Компания TMS, являющаяся старейшим мультиактивным брокером в Польше, предоставляет своим клиентам возможность инвестировать средства на мировых финансовых рынках, обеспечивая доступ к тысячам продуктов, включая валюты, индексы, биржевые товары, акции, криптовалюты и биржевые инвестиционные фонды с крупнейших мировых бирж. Кроме того, компания предоставляет клиентам возможность общения с опытными консультантами, а также доступ к надежным образовательным ресурсам и передовым инструментам трейдинга, что обеспечило ей получение ряда ключевых наград на протяжении многих лет.

В свою очередь, компания OANDA сочетает новейшие технологии трейдинга и институциональный класс исполнения ордеров в широком диапазоне категорий активов, обеспечивая клиентам возможность торговли предлагаемыми на мировых рынках индексами, биржевыми товарами, государственными ценными бумагами, драгоценными металлами и валютами на одной из самых быстродействующих торговых платформ на рынке. Компания по-прежнему стремится помогать своим клиентам становиться успешными самостоятельными трейдерами, предоставляя им превосходную образовательную программу, актуальные комментарии по ситуации на рынках и целый ряд самых современных систем графического анализа и инструментов трейдинга.

Приобретение TMS является вторым вложением, произведенным компанией OANDA на польском рынке в прошлом году. В начале 2020 года компания создала в Кракове центр коллективного обслуживания, в котором в настоящее время работают около 100 человек.

Г-н Бэмбери также сообщил следующее: «Сделка по приобретению компании TMS, являющаяся частью амбициозного плана развития, представляет собой лишь первое из ряда стратегических приобретений, которые мы планируем совершить по мере дальнейшего укрепления своей репутации в качестве одной из наиболее авторитетных в мире компаний в сфере розничного трейдинга в ближайшие годы».

Информация о компании OANDA

Компания OANDA, основанная в 1996 году, стала первой компанией, бесплатно публикующей информацию по обменным курсам в сети Интернет, запустив платформу форекс-трейдинга, которая пять лет спустя положила начало развитию валютного трейдинга во всемирной сети. В настоящее время группа предоставляет частным и корпоративным клиентам возможности для мультиактивного трейдинга, информацию о состоянии валютного рынка и аналитику, демонстрируя непревзойденный опыт в сфере валютных операций. Компания OANDA, имеющая свои регулируемые организации на восьми наиболее активных финансовых рынках мира, по-прежнему ориентирована на совершенствование сферы валютных операций. Для получения более подробной информации посетите сайт компании по адресу oanda.com или следите за ее новостями на платформах Twitter, Facebook или YouTube.

Информация о компании TMS

TMS Brokers — старейший мультиактивный брокер в Польше. Начиная с 1997 года компания TMS предоставляет услуги тысячам польских и европейских клиентов, предлагая им возможности для торговли валютами, CFD-контрактами на индексы, криптовалюты, отдельные акции и биржевые товары с использованием платформ MT4/MT5, а также новейшего мобильного приложения собственной разработки. Ее коллектив, многократно удостоенный различных наград, предоставляет физическим и юридическим лицам все услуги по валютному и фондовому трейдингу, включая консультирование и анализ, обмен валюты и операции через лицензированные цифровые платежные системы. TMS Brokers находится в единоличном владении OANDA Global Corporation. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.tms.pl.

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http://www.oanda.com/



SOURCE OANDA