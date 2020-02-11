Объявлены даты проведения летнего евротура Dead Daisies: австралийская рок-группа отправляется в мировое турне-2020

Не так давно состав Daisies пополнился новым, и весьма титулованным участником. К гитаристам Дагу Олдричу (Whitesnake and Dio), Дэвиду Лоуи (Mink и Red Phoenix) и ударнику Дину Кастроново (Journey, Bad English и Hardline) присоединился басист и ведущий вокалист Гленн Хьюз (Deep Purple, Black Country Communion).

Dead Daisies усилили свой фронтлайн мощным басовым грувом и непревзойденным вокалом Хьюза. Гленн Хьюз - не только истинный новатор, но и звезда мировой величины, включенная в Зал славы рок-н-ролла, с обширнейшим послужным списком и опытом творческого сотрудничества с настоящими гигантами рок-музыки.

"Я очень люблю живые выступления - здесь и СЕЙЧАС. С нетерпением жду начала тура с Daisies - мы постараемся оставить свой след на как можно большем количестве музыкальных площадок нашего мира. Запись нового альбома подарило мне потрясающее чувство эйфории, и я хочу поделиться с вами грандиозными результатами нашего труда. Мира и любви вам! До скорой встречи!", - Гленн Хьюз

С началом тура совпадет и запланированный на конец мая выпуск нового альбома, с названием которого группа пока не определилась. Запись альбома проходила в La Fabrique Studio на юге Франции при участии известного продюсера Бена Гросса.

Рок, без сомнения, жив, здоров и останется с нами надолго.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ГРАФИК ЛЕТНЕГО ЕВРОТУРА

Билеты: www.thedeaddaisies.com/european-tour-2020

29 МАЯ

- Turock, Эссен, Германия

ИЮН Ь

01 - Певческое поле Таллинна, Эстония (совместно с Judas Priest)

03 - концертный зал "Юбилейный", Санкт-Петербург, Россия (совместно с Judas Priest)

05 - дворец спорта "Мегаспорт", Москва, Россия (совместно с Judas Priest)

09 - Lucerna Music Bar, Прага, Чехия

10 - Hirsch, Нюрнберг, Германия

12 - Nova Rock Festival, Никкельсдорф, Австрия

13 - Freilichtbuhne Killesberg, Штутгарт, Германия (совместно с Foreigner)

16 - Spodek, Катовице, Польша (совместно с Foreigner)

18 - Rock The Ring Festival, Хинвиль, Швейцария

20 - Hellfest Festival, Клиссон, Франция

21 - Graspop Festival, Дессел, Бельгия

23 - Stadtpark, Гамбург, Вена (совместно с Foreigner)

24 - Arena,Оберхаузен, Германия (совместно с Judas Priest)

27 - Rock The Night Festival, Мадрид, Испания

30 - Melkweg, Амстердам, Нидерланды

ИЮЛЬ

01 - Schlachthof, Висбаден, Германия

03 - Capitol, Ганновер, Германия

04 - MMC, Братислава, Словакия

07 - Conrad Sohm, Дорнбирн, Австрия

08 - Live Club, Милан, Италия

10 - Backstage Werk, Мюнхен, Германия

11 - Columbia Theater, Берлин, Германия

13 - Budapest Arena, Будапешт, Венгрия (совместно с Judas Priest)

14 - Arena Stozice, Любляна, Словения (совместно с Judas Priest)

17 - Крытый олимпийский зал Falirо, Афины, Греция (совместно с Judas Priest)

19 - Midalidare Estates, София, Болгария (совместно с Judas Priest)

21 - Arenele Romaine, Бухарест, Румыния (совместно с Judas Priest)

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SOURCE The Dead Daisies