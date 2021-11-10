Обогащенные продукты питания из Кореи для закупок ООН

Продукты питания из корейского риса, предназначенные для оказания гуманитарной помощи, будут поставляться WFP и IFRC по контрактам B2G

СЕУЛ (Южная Корея), 10 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Южнокорейская консалтинговая компания BSR Korea недавно объявила о завершении отборочного конкурса среди лучших производителей продуктов питания для участия в разработке и производстве витаминизированной продукции в рамках закупочного проекта B2G. Проект предусматривает поставки предназначенного для оказания гуманитарной помощи продовольствия Всемирной продовольственной программе (WFP) и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Представленные на конкурс продукты, и особенно новейшие разработки на основе риса, также получили высокую оценку Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея (MAFRA).

Продуктовая линейка включает витаминизированные зерновые батончики, обогащенную витаминами и минералами кашу и витаминизированные сухие зерновые завтраки. В отличие от традиционных продуктов на основе пшеницы, в новых в качестве основного ингредиента используется высококачественный корейский рис. Кроме того, в настоящее время разрабатываются другие линейки обогащенных продуктов питания, в состав которой входят витаминные добавки, сертифицированные по международному стандарту GAIN. Таким образом, вероятность поставок высококачественных обогащенных пищевых продуктов из Кореи международным организациям продолжает расти.

До начала разработки новой продукции технические специалисты Всемирной продовольственной программы (WFP) совместно с представителями Министерства (MAFRA) и торгово-промышленной корпорации Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation(aT) посетили ряд предприятий и провели совещание, на котором детально обсуждались вопросы, связанные с производством продукции для поставок WFP. Это был первый визит представителей штаб-квартиры WFP в Корею в связи с разработкой новых пищевых продуктов.

1 ноября 2021 года в отеле Seoul Westin Josun состоялась первая в истории Кореи международная конференция по разработке обогащенных пищевых продуктов, в которой приняли участие представители IFRC, корейского офиса Всемирной продовольственной программы (WFP), Корейского Красного Креста, Корейского научно-исследовательского института закупок (KIP), Корейского научно-исследовательского института продовольствия (KFRI), консалтинговой компании BSR Korea (основного поставщика в рамках проекта B2G) и успешно прошедших отборочный конкурс компаний-производителей продуктов питания. Выступившие на конференции представители руководства IFRC и WFP сообщили о поддержке новых продуктов питания на основе белка насекомых и корейского риса, которые в качестве гуманитарной помощи могли бы поставляться беженцам и жертвам продовольственного кризиса по всему миру. Они также провели семинар по процедурам закупок и поставок продукции международным организациям, в программу которого были включены вопросы, касающиеся регистрации для участия в торгах. Информация о новых продуктах будет передана в соответствующие подразделения этих организаций, занимающиеся вопросами организации продовольственной помощи. Кроме того, будут запланированы дополнительные заседания.

Лучшие производители продуктов питания, отобранные Министерством продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Республики Корея, такие как Soul Nature Food, имеют международные сертификаты безопасности FSSC22000, HACCP и GMP, подтверждающие соответствие выпускаемых ими пищевых продуктов самым строгим стандартам. Помимо соответствия закупочным стандартам IFRC и WFP эти компании имеют долгую историю международных поставок и прочную научно-исследовательскую базу.

В будущем консалтинговая компания BSR Korea совместно с корейскими производителями продуктов питания планирует ускорить их продвижение на международном рынке закупок для гуманитарных организаций, включая Всемирную продовольственную программу и ООН, путем разработки дополнительных новых продуктов, удовлетворяющих потребностям международных организаций, в сочетании с активным маркетингом.

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