Ohuhu feiert 10 Jahre voller Farbe, Kreativität und Gemeinschaft

FREMONT, Kalifornien, HAMBURG, Deutschland, und SHENZHEN, China, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ohuhu, eine der weltweit führenden Marken für Künstlerbedarf, feiert diesen Monat ihr zehnjähriges Jubiläum – ein Jahrzehnt, das von Kreativität, Gemeinschaft und der gemeinsamen Überzeugung geprägt ist, dass Kunst für jeden zugänglich sein sollte.

Ohuhu celebrates its 10th anniversary with a colorful showcase of new launches and customer-favorite art supplies, marking a decade of empowering artists and creators through high-quality creative tools.

Um diesen Meilenstein zu würdigen, startet Ohuhu seine Kampagne zum 10-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Damals & Heute: In Farbe neu gestalten." Die Initiative lädt Künstler dazu ein, ihre frühen Werke noch einmal aufzugreifen und sie mit neuen Farben und Medien neu zu interpretieren, um so nicht nur das fertige Meisterwerk, sondern auch ihre persönliche Entwicklung zu feiern.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten finden weltweite Kunstwettbewerbe statt, und es wird die mit Spannung erwartete Einführung neuer Produkte geben: das All-in-One-Mal-Set mit Alkoholmarkern sowie die Kahuku-Direct-Ink-Acrylmarker, die für kräftige, auf verschiedenen Oberflächen einsetzbare Kreativität konzipiert sind.

Ohuhu hat zudem seine Aktivitäten auf kategorieübergreifende Kooperationen ausgeweitet, insbesondere durch die Partnerschaft mit Bobbie Goods 2025 – ein Schritt, der in der freundlichen Malbuch-Community großen Anklang fand. Mit Blick auf die Zukunft freut sich Ohuhu, kommende Kooperationsprodukte mit den beliebten Malbuchmarken Coco Wyo und Jade Summer anzukündigen, die die Kunden noch näher an die von ihnen geliebten Malbuchwelten heranführen.

Dieser Meilenstein spiegelt auch Ohuhus jahrzehntelangen Weg der Produktinnovation, des Wachstums der Community und der kreativen Entfaltung wider.

Ohuhu wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, hochwertigen Kunstbedarf für mehr Kreative zugänglich zu machen, und erlangte mit seinen bahnbrechenden Alkoholmarkern der Oahu-Serie große Aufmerksamkeit. Seit 2019 baut Ohuhu die Alkoholmarker der Honolulu-Serie kontinuierlich aus und festigt damit seine Position bei Malern, Illustratoren und Hobbykünstlern. Ohuhu hat sich seitdem zu einer umfassenden Kreativmarke entwickelt, die über 500 Alkoholmarker-Farbtöne und ein breites Produktökosystem anbietet.

Im Rahmen seines Engagements für nachhaltige Kreativwerkzeuge führte Ohuhu 2023 nachfüllbare Alkoholtusche ein, gefolgt von innovativen doppelseitigen Marker-Blöcken 2024. Das Feedback der Community trägt weiterhin maßgeblich zur Produktentwicklung bei, während Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil der Markenausrichtung von Ohuhu bleibt.

Zu Beginn seines nächsten Jahrzehnts freut sich Ohuhu darauf, gemeinsam mit der Community, die diesen Meilenstein möglich gemacht hat, weiter zu wachsen und auch weiterhin Werkzeuge zu entwickeln, die Kreativen auf der ganzen Welt Farbe, Freude und Inspiration schenken.

Informationen zu Ohuhu



Inspiriert vom sonnenverwöhnten, luftigen Geist der hawaiianischen Insel O'ahu bringt Ohuhu Entspannung, Freude und kreative Freiheit in den Schaffensprozess. Derzeit verbindet diese von der Insel inspirierte Vision eine globale Gemeinschaft von Kreativen, wobei Künstler aus 47 Regionen an den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Ohuhu teilnehmen.

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Website: www.ohuhu.com