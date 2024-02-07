OKX Genişliyor: Kripto Borsası ve Web3 Cüzdan Arjantin'de Kullanıma Giriyor

BUENOS AIRES,Arjantin, 7 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, bugün küresel genişlemesinin bir parçası olarak borsa ve Web3 cüzdanının Arjantin'de resmî olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.

OKX Borsası, sağlam güvenlik korumaları ile yüzlerce kripto varlık genelinde kripto alım satımı, stake ve derin likidite için en güvenilir platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzüyle DeFi uygulamalarını yönetmek, NFT alıp satmak ve DApp'leri kullanmak ve daha pek çok işlem yapmak için güvenli bir portal sunan gözetimsiz (non-custodial) OKX Web3 Cüzdan da artık Arjantinliler tarafından kullanılabilecek.

Ayrıca, sektöre yön veren P2P platformlarından biri olan OKX P2P de doğrulanmış yerel kullanıcılardan doğrudan kripto alımı yapmayı mümkün kılacak. Platform, kriptoyu erişilebilir hâle getirmek için P2P içinde özel İspanyolca dil desteği ve popüler yerel ödeme alternatifleri sunuyor ve kripto varlıklarını kolayca edinmek için güvenilir bir alternatif sağlıyor.

OKX Başkanı Hong Fang bu konuda şunları söyledi: "Genişlememizin bir parçası olarak birinci sınıf kripto borsamızı ve Web3 cüzdanımızı Latin Amerika'nın en canlı kripto piyasalarından birinde resmî olarak kullanıma sunduğumuzu duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknoloji ve finansın kesişme noktasındaki öncüler olarak, kullanıcı odaklı yaklaşımımızla ilk önce yerel ihtiyaçları karşılayarak kriptonun yaygın olarak benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyoruz. OKX, dünya genelinde 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan OKX, bireysel ve kurumsal katılımcılara kripto borsası hizmetleri ve Web3 teknolojisine güvenli erişim sağlıyor. Kripto ve blok zincirinin sunduğu fırsatlar Latin Amerika'ya yayılmaya başlıyor ve Arjantin de bölgesel büyüme stratejimizin önemli bir parçasını temsil ediyor."

OKX Arjantin Ülke Direktörü Alejandro Estrin ise şöyle konuştu: "Sağlam güvenlik korumaları ve şeffaflık güven sağlar ve bu da kriptonun yaygın olarak benimsenmesinin temelini oluşturur. OKX bu yüzden doğrulanabilir rezerv kanıtı, sektörde lider saklama çözümleri ve son derece sıkı AML/KYC uygunluğu sağlıyor. Ayrıca, Arjantin'e göre yerelleştirilen sezgisel al-sat platformu, derin likidite ile popüler kripto varlıklarını sunuyor. Yerel ihtiyaçlara göre ayarlanan yasalara uygun, güvenli ve kullanıcı dostu bu çözümler sayesinde Arjantin'de bireysel ve kurumsal katılımcılar için güvenilir kripto yeniklerini hızlandırmayı amaçlıyoruz."

OKX, kullanıcılar için de şeffaflık sağlıyor. Küresel borsamız, elde tuttuğu varlıkları halka açık olarak doğrulamak adına zk-STARK kriptografisi ile doğrulanan aylık Rezerv Kanıtını yayımlamaya başlayan ilk borsalardan biri oldu. Son Rezerv Kanıtı (PoR), kullanıcı varlıklarını %103'lük bir teminatlandırma oranıyla desteklenen 12,5 milyar değerinde varlık gösterdi. Kullanıcı korumasının böyle doğrulanabilir şekilde güvence altına alınması, OKX'i merkeziyetsiz finansa erişmek için en güvenilir yollardan biri yapıyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.okx.com/es-la

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OKX Hakkında

OKX, sektörde öncü rol oynayan bir küresel kripto borsası ve yenilikçi bir Web3 teknoloji şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının güvenle işlem yaptığı OKX, dünyanın dört bir yanındaki traderlar tarafından en hızlı ve en güvenilir kripto uygulamalarından biri olarak biliniyor.

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1, olimpiyat madalyalı Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3'e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali'nin de ana ortağıdır.

Web3 Cüzdan platformunda ise kullanıcılarına, NFT ve metaverse dünyasını keşfederken GameFi ve DeFi tokenleriyle al-sat yapabilmelerini mümkün kılan ürün ve çözümler sunuyor. OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı (PoR) denetim raporlarını yayımlıyor.

OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamamızı indirin veya internet sitemizi ziyaret edin: https://www.okx.com/es-la

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