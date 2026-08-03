Olares dévoile son cloud IA personnel à l'IFA 2026 alors que la loi européenne sur l'IA entre en vigueur

Forte du succès de sa campagne Kickstarter, qui a permis de lever 2,34 millions de dollars, cette entreprise open source présentera son appareil équipé d'une carte graphique RTX 5090M au hall H5.2, stand 454, du 4 au 8 septembre.

SAN FRANCISCO, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- Olares, la start-up spécialisée dans le cloud IA personnel, a annoncé aujourd'hui le lancement européen d'Olares One à l'IFA Berlin 2026. Ce lancement marque l'arrivée d'une plateforme agentique qui associe un matériel haut de gamme à un système d'exploitation open source, conçue pour mettre l'IA et la véritable propriété des données à la portée du marché européen des consommateurs.

Olares One will be showcased at IFA Berlin 2026 (H5.2, Stand 454)

Ce lancement intervient alors que les obligations de transparence prévues par la loi européenne sur l'IA entrent en vigueur, renforçant ainsi la demande en systèmes d'IA qui ne stockent pas les données sur des serveurs tiers. Olares répond à cette demande grâce à une informatique axée sur le local, rendue possible par son système d'exploitation open source. Des modèles locaux et des agents fonctionnant en permanence s'exécutent en mode natif pour analyser des documents sensibles, générer des ressources visuelles et automatiser des recherches en plusieurs étapes, en traitant votre travail directement là où il se trouve.

Équipé d'un GPU NVIDIA RTX 5090M et d'un processeur Intel Core Ultra 9 275HX, l'Olares One est conçu pour prendre en charge des charges de travail complexes liées aux agents, directement sur le bureau de l'utilisateur. Ce lancement s'inscrit dans la continuité de la campagne Kickstarter menée en janvier, confirmant ainsi la forte demande mondiale en matière d'IA privée conçue pour des applications concrètes.

« Le rôle de premier plan joué par l'Europe en matière de réglementation reflète une demande universelle en faveur d'une IA digne de confiance », a déclaré Peng Peng, fondateur d'Olares. « Olares One prouve que confidentialité, transparence et performance peuvent coexister sur votre bureau. »

Découvrez l'ère agentique à l'IFA Olares invite les médias, les développeurs, ses partenaires et les passionnés de technologie à découvrir par eux-mêmes l'écosystème Olares One à l'IFA 2026, hall H5.2, stand 454.

À propos d'Olares

Grâce à un financement total de 100 millions de dollars, Olares s'attache à démocratiser l'IA par le biais de logiciels open source et d'une infrastructure appartenant aux utilisateurs. Son produit phare, Olares One, est un cloud d'IA personnel équipé d'une carte graphique RTX 5090M qui exécute des modèles locaux et des agents qui fonctionnent en permanence dans des environnements sandbox sécurisés, avec un déploiement d'applications en un clic depuis Olares Market et un système d'exploitation open source entièrement vérifiable.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.olares.com/.