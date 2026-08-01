OlloBot s'apprête à lancer l'OlloNi SS1 sur Kickstarter avant sa présentation à l'IFA de Berlin

HONG KONG, 1er août 2026 /PRNewswire/ -- La marque de robots de compagnie familiaux OlloBot fera ses débuts à l'IFA de Berlin en septembre prochain et prévoit de lancer une campagne Kickstarter pour son tout dernier produit, l'OlloNi SS1, fin août.

L'OlloNi SS1 est un robot de compagnie familial conçu selon la philosophie « Percevoir, Comprendre, Accompagner ». Grâce au système central émotionnel EmpathCore et au moteur d'enregistrement émotionnel Affinilog, il apprend progressivement les habitudes et les états émotionnels de l'utilisateur à chaque interaction. Le produit intègre également un module « Memory Heart » amovible, que les utilisateurs peuvent considérer comme une archive portable et conservable de leurs liens émotionnels, de sorte que, même s'ils changent d'appareil, les moments partagés avec OlloNi ne sont jamais perdus.

L'OlloNi SS1 accorde également une grande attention aux petits détails. Il réagit au toucher, aux sons et aux expressions, de sorte que la « compagnie » ne se limite pas à des questions-réponses vocales, mais devient quelque chose que les utilisateurs peuvent véritablement ressentir. Ce produit intègre également une fonction « capture automatique » qui, avec l'autorisation de l'utilisateur, enregistre automatiquement les moments précieux en famille.

« Nous voulions que l'OlloNi SS1 soit un compagnon prêt à prendre le temps de vraiment vous comprendre », a déclaré Lyn Fang, fondatrice d'OlloBot. « Dès le tout début, nous nous sommes posé une question : à quoi cela ressemblerait-il si un produit pouvait réellement ressentir votre présence ? »

Le stand de l'IFA s'articulera autour du thème « Toucher. Ressentir. Créer un lien. », qui transpose dans un espace physique la philosophie de la marque « Percevoir, Comprendre, Accompagner ». Plutôt que de se contenter de présenter la collection printemps-été d'OlloNi, le stand est conçu comme une succession d'expériences interactives, invitant les visiteurs à toucher les produits, à leur parler et à simplement s'asseoir à leurs côtés.

La campagne Kickstarter pour l'OlloNi SS1 sera officiellement lancée fin août. Les premiers contributeurs auront la possibilité d'acquérir le produit à un prix spécial et de participer à la création de la communauté de la marque. Après le lancement de la campagne, OlloBot prévoit également d'organiser un événement en présentiel lors de la Tech Week de San Francisco en octobre, ce qui marquera une étape clé dans la dernière ligne droite de la campagne et permettra de renforcer davantage encore la visibilité de la marque. Derrière cette série d'initiatives visant à pénétrer les marchés nord-américain et européen, OlloBot met progressivement cette conviction en pratique : une véritable relation d'amitié mérite d'être prise au sérieux.

À propos d'OlloBot

OlloBot est une marque de robots de compagnie développée par Ollobot Robotics Limited, une société basée à Hong Kong et membre de BizConf Technology Co., Ltd. (SZSE : 300578). Elle est spécialisée dans l'intelligence incarnée et le développement de robots « cyber-animaux de compagnie » dotés d'une IA proactive et centrée sur la famille. La marque s'attache à créer une IA incarnée et dotée d'intelligence émotionnelle, qui apporte chaleur, présence et un lien authentique dans les foyers modernes.