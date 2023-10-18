OpenLegacy номинирует вице-президента Gartner Массимо Пеццини в консультативный совет

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OpenLegacy

18 Oct, 2023, 15:12 ET

OpenLegacy номинирует бывшего выдающегося вице-президента и аналитика компании Gartner Массимо Пеццини (Massimo Pezzini) в консультативный совет

Исследователь ИТ-рынка принесет свой 45-летний опыт в консультативный совет OpenLegacy, чтобы помочь компании сформировать свою уникальную облачную стратегию интеграции устаревших систем.

ПРИНСТОН, штат Нью-Джерси, 18 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания OpenLegacy, являющаяся лидером в области интеграции устаревших систем и платформ модернизации, сегодня объявила о номинации Массимо Пеццини (Massimo Pezzini) в члены своего консультативного совета. Г-н Пеццини займет место в консультативном совете компании, проработав в ИТ-отрасли более 45 лет. Он 25 лет был выдающимся вице-президентом и аналитиком ведущей исследовательской аналитической фирмы Gartner, где специализировался на стратегиях и технологиях автоматизации и интеграции. «Г-н Пеццини, как консультант команды OpenLegacy, станет движущей силой в формировании корпоративной стратегии OpenLegacy. Компания OpenLegacy в полной мере привержена поддержке требований к интеграции современных и устаревших систем. И ее передовые, основанные на микрослужбах, поддерживающие API-интерфейсы и события технологии являются определенным конкурентным отличием,» — заявил президент и основатель компании OpenLegacy Роми Штейн (Romi Stein). 

«Поскольку гибридная интеграция является жизненно важным аспектом цифровой трансформации, спрос на технологии корпоративной автоматизации продолжает расширяться. Традиционные критически важные, являющиеся источником официальной информации приложения должны работать с мобильными приложениями, службами SaaS, собственными изначально облачными приложениями и генерирующими системами ИИ для повышения эффективности, обеспечения инновационной коммерческой ценности и поддержки гибкости бизнеса. В этом контексте крайне важны технологии, обеспечивающие быструю и целостную интеграцию современных и устаревших систем», — сказал г-н Пеццини.

«Я работаю с компанией OpenLegacy многие годы, — продолжил г-н Пеццини. — И для меня честь войти в состав консультативного совета компании».

Г-н Пеццини входит в консультативный совет, когда компания заключает самые значительные стратегические партнерские соглашения на текущий момент и готовится к следующему этапу своего роста.  Опыт и знания г-на Пеццини окажут огромное влияние на стратегическое направление развития компании и ее инновационные инициативы.

Пользуясь его обширным опытом работы на ИТ-рынке, приобретенным на протяжении многих лет и закаленным в период работы в компании Gartner, г-н Пеццини поможет продвижению компании OpenLegacy вперед к новым горизонтам корпоративных платформ автоматизации.

О компании OpenLegacy
Компания OpenLegacy предлагает в первую очередь облачную платформу для модернизации устаревших систем, которая обеспечивает высокую рентабельность инвестиций и простой, не создающий перебоев в работе метод создания, расширения и развертывания цифровых служб из устаревших систем в облако. Ускорьте запуск и оптимизируйте свой процесс модернизации, а затем поддерживайте его на всех этапах, независимо от выбранной стратегии:  модернизация на месте (гибридная), изменение хостинга (изменение платформы) или даже замена и написание заново всего приложения. Решения OpenLegacy используются многими ведущими корпорациями, включая Citi, Scotiabank, Liberty Mutual, DBS и Standard Chartered. Посетите веб-сайт openlegacy.com и следите за нашими новостями в LinkedIn.

Контакты Дебра Мендес (Debra Mendes)
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2249089/OpenLegacy_Logo.jpg

SOURCE OpenLegacy

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