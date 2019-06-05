Operative任命資深傳媒高層Mike Napodano為交付兼信息總監

Napodano曾在全球一些規模最大、最成功的傳媒公司任職，既有豐富的市場經驗，也有深厚的技術專長。這個新的高層職位表明瞭Operative十分重視以客戶為中心的營運模式，該模式為許多財富500強企業等全球領先傳媒品牌提供了優質的廣告管理產品。透過Napodano的任命，Operative增強了企業服務相關的專業知識，以便為越來越多的頂級傳媒客戶提供優質服務。

「Mike Napodano十分瞭解傳媒公司進行現代化改革以及重新構建自己的技術棧所經歷的過程。確保一條通往成功的協同路徑比以往任何時候都更重要，我們很高興能有Mike這樣的資深人士來負責變革工作。」

Operative行政總裁Lorne Brown表示：「Operative向市場提供我們的技術、產品和解決方案的方式是優質客戶服務的關鍵。Mike在創新交付模式方面的心得、紀律嚴明的管理和國際營運經驗，將有助於推動客戶業務所需的流程和生產力改進。」

加入Operative之前，Mike Napodano是迪斯尼ABC電視集團(Disney ABC Television Group)的技術總監，負責構想和執行有關商業平台、廣告技術、渠道創建、網絡、安全、資產管理、分銷和後期製作技術的全球化策略。此前，Napodano在NBC環球(NBC Universal)工作了10多年，並擔任高級副總裁兼信息總監，負責銷售、研究和分析部門，當時該公司大舉投資於新的廣告技術和數碼風險投資。在他職業生涯的早期，Napodano曾是U.S. Wireless Data的早期員工，並取得不俗的商業成就，推動了這家處於早期階段的軟件和產品公司茁壯成長。

Operative交付兼信息總監Mike Napodano表示：「我很高興能在傳媒變革時期加入Operative。我期待著與Operative的客戶密切合作，向他們交付Operative豐富的產品套件。當我在Operative的客戶—NBC和迪斯尼—任職期間，我就明白，在向市場推廣AOS時，我們需要嚴格管理實現卓越營運的中心。客戶體驗和旅程是實現這一目標的關鍵，而精確度更是重中之重。在我擔任新職務之際，創建和實施這項計劃，實在令人興奮。」

Operative簡介

Operative是線性廣告和數碼廣告的優先廣告管理解決方案供應商，也是全球300多個頂級傳媒品牌的軟件合作夥伴，包括NBCU、CBS、ABC、AT&T、STARZ、Star India、Seven Australia和Sky。沒有其它軟件公司能擁有這樣豐富的經驗來創建真正創新的、可升級的軟件，這些軟件可以在所有平台、收入模型和業務部門中運行。自2000年創立以來，Operative已經發展壯大，其1200多位員工分布在全球的12個辦事處，為業內最知名企業管理的線性和數碼廣告收入超過400億美元。欲知詳情，請瀏覽www.operative.com

圖片- https://mma.prnewswire.com/media/897635/Operative_PR_Mike_Napodano.jpg

圖標- https://mma.prnewswire.com/media/646178/Operative_Logo.jpg

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