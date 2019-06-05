Operative任命资深传媒高管Mike Napodano为首席交付兼信息官

Napodano曾在全球一些规模最大、最成功的传媒公司任职，既有丰富的市场经验，也有深厚的技术专长。这个新的高管职位表明了Operative十分重视以客户为中心的运营模式，该模式为许多财富500强企业等全球领先传媒品牌提供了优质的广告管理产品。通过Napodano的任命，Operative增强了企业服务相关的专业知识，以便为越来越多的顶级传媒客户提供优质服务。

"Mike Napodano十分了解传媒公司进行现代化改革以及重新构建自己的技术栈所经历的过程。确保一条通往成功的协同路径比以往任何时候都更重要，我们很高兴能有Mike这样的资深人士来负责变革工作。"

Operative首席执行官Lorne Brown表示："Operative向市场提供我们的技术、产品和解决方案的方式是优质客户服务的关键。Mike在创新交付模式方面的心得、纪律严明的管理和国际运营经验，将有助于推动客户业务所需的流程和生产力改进。"

加入Operative之前，Mike Napodano是迪斯尼ABC电视集团(Disney ABC Television Group)的首席技术官，负责构想和执行有关商业平台、广告技术、渠道创建、网络、安全、资产管理、分销和后期制作技术的全球化战略。此前，Napodano在NBC环球(NBC Universal)工作了10多年，并担任高级副总裁兼首席信息官，负责销售、研究和分析部门，当时该公司大举投资于新的广告技术和数字风险投资。在他职业生涯的早期，Napodano曾是U.S. Wireless Data的早期员工，并取得不俗的商业成就，推动了这家处于早期阶段的软件和产品公司茁壮成长。

Operative首席交付兼信息官Mike Napodano表示："我很高兴能在传媒变革时期加入Operative。我期待着与Operative的客户密切合作，向他们交付Operative丰富的产品套件。当我在Operative的客户--NBC和迪斯尼--任职期间，我就明白，在向市场推广AOS时，我们需要严格管理实现卓越运营的中心。客户体验和旅程是实现这一目标的关键，而精确度更是重中之重。在我担任新职务之际，创建和实施这项计划，实在令人兴奋。"

###

Operative简介

Operative是线性广告和数字广告的优先广告管理解决方案供应商，也是全球300多个顶级传媒品牌的软件合作伙伴，包括NBCU、CBS、ABC、AT&T、STARZ、Star India、Seven Australia和Sky。没有其它软件公司能拥有这样丰富的经验来创建真正创新的、可升级的软件，这些软件可以在所有平台、收入模型和业务部门中运行。自2000年创立以来，Operative已经发展壮大，其1200多位员工分布在全球的12个办事处，为业内最知名企业管理的线性和数字广告收入超过400亿美元。欲知详情，请访问www.operative.com

图片- https://mma.prnewswire.com/media/897635/Operative_PR_Mike_Napodano.jpg

图标- https://mma.prnewswire.com/media/646178/Operative_Logo.jpg

Operative PR

SOURCE Operative PR