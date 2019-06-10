Operative拓展全球客户组合

纽约2019年6月10日 /美通社/ -- 全球最大的传媒品牌首选的广告管理平台Operative今天宣布，该公司已经提升Brenda Salce-Garcia为客户成功服务部高级副总裁。Brenda将负责Operative的全球客户服务，领导其战略运营，从而改进客户参与度及价值实现时间。担任新职务后，Brenda将成为Operative的管理层一员。之前的五年，她在客户管理方面的工作已经成功提高了客户参与度。她还曾在各大传媒公司以及传媒技术公司工作过。Brenda将直接向Operative首席运营官Jason Witt汇报工作。

Operative首席执行官Lorne Brown表示："Brenda擅长为我们的客户提供卓越的价值。她的晋升让Operative管理层如虎添翼，她将担起更多职责，负责从用户引导、用户参与到服务扩展的整个客户体验。我们的客户需要了解我们为什么要这么发展，以及我们要如何发展。Brenda的专业知识将帮助Operative扩展解决方案套件，从而更好地服务于整个行业。"

这个新的高管职位表明了Operative十分重视以客户为中心的运营模式，该模式为许多财富500强企业等全球领先传媒品牌提供了优质的广告管理产品。Brenda Salce-Garcia表示："Operative在融合和云端技术方面的高速增长离不开对客户体验的重视，尤其是在传媒变革的时代。随着我们的客户进行现代化改革，并常常重新构建他们的技术栈，确保一条通往成功的协同路径比以往任何时候都更重要。"作为她工作的一部分，Brenda将领导公司的支持和营销团队。此外，她将负责一个新的职能部门，专注于为客户带来更深层次的应用和运营支持，同时继续担任战略合作伙伴的联络人。

Operative简介

Operative为高端传媒公司提供管理解决方案。该公司是全球300多个顶级传媒品牌的首选合作伙伴，包括NBCU、CBS、ABC、AT&T、STARZ、Star India、Seven Australia和Sky。没有其它软件公司能拥有这样丰富的经验来创建真正创新的、可升级的软件，这些软件可以在所有平台、收入模型和业务部门中运行。Operative的员工分布在全球的12个办事处，管理的线性和数字广告收入超过400亿美元。欲知详情，请访问www.operative.com

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