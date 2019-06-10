Operative拓展全球客戶組合

紐約2019年6月10日 /美通社/ -- 全球最大的傳媒品牌首選的廣告管理平台Operative今天宣佈，該公司已經提升Brenda Salce-Garcia為客戶成功服務部高級副總裁。Brenda將負責Operative的全球客戶服務，領導其策略營運，從而改進客戶參與度及價值實現時間。擔任新職務後，Brenda將成為Operative的管理層一員。之前的五年，她在客戶管理方面的工作已經成功提高了客戶參與度。她還曾在各大傳媒公司以及傳媒技術公司工作過。Brenda將直接向Operative營運總監Jason Witt彙報工作。

Operative行政總裁Lorne Brown表示：「Brenda擅長為我們的客戶提供卓越的價值。她的晉升讓Operative管理層如虎添翼，她將擔起更多職責，負責從用戶引導、用戶參與到服務擴展的整個客戶體驗。我們的客戶需要瞭解我們為什麼要這麼發展，以及我們要如何發展。Brenda的專業知識將幫助Operative擴展解決方案套件，從而更好地服務於整個行業。」

這個新的高層職位表明瞭Operative十分重視以客戶為中心的營運模式，該模式為許多財富500強企業等全球領先傳媒品牌提供了優質的廣告管理產品。Brenda Salce-Garcia表示:「Operative在融合和雲端技術方面的高速增長離不開對客戶體驗的重視，尤其是在傳媒變革的時代。隨著我們的客戶進行現代化改革，並常常重新構建他們的技術棧，確保一條通往成功的協同路徑比以往任何時候都更重要。」作為她工作的一部分，Brenda將領導公司的支持和數碼推廣團隊。此外，她將負責一個新的職能部門，專注於為客戶帶來更深層次的應用和營運支持，同時繼續擔任策略合作夥伴的聯絡人。

Operative簡介

Operative為高端傳媒公司提供管理解決方案。該公司是全球300多個頂級傳媒品牌的首選合作夥伴，包括NBCU、CBS、ABC、AT&T、STARZ、Star India、Seven Australia和Sky。沒有其它軟件公司能擁有這樣豐富的經驗來創建真正創新的、可升級的軟件，這些軟件可以在所有平台、收入模型和業務部門中運行。Operative的員工分布在全球的12個辦事處，管理的線性和數碼廣告收入超過400億美元。欲知詳情，請瀏覽www.operative.com

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