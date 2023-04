Ordos International Communication Center Unveiled erzählt der Welt Geschichten von Ordos als „eine warme Stadt"

ORDOS, China, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 24. April wurde dasOrdos International Communication Center als erstes internationales Kommunikationszentrum in der inneren Mongolei eingeweiht. Das Zentrum soll ein neues Fenster für den Austausch zwischen Städten entlang des Gelben Flusses und der Welt zu werden und wird von der lokalen Regierung als Hauptsitz für die weltweite Verbreitung des Images von Ordos als "warme Stadt" betrachtet, so das Ordos Convergence Media Center.

Ordos liegt im Südwesten der Inneren Mongolei und innerhalb der rechteckigen Kurve des Gelben Flusses und ist ein berühmter Ort zur Kontrolle der Wüstenbildung und ein strategisches Schlüsselgebiet für Energie in China.

In der 1980er brachte der in China weithin bekannte Werbeslogan „Ordos wärmt die ganze Welt" Ruhm in die Stadt, die für ihre Kaschmirpullover bekannt ist. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Ordos dank der erstaunlichen Rohstoffvorkommen (1/6 der Kohlevorkommen und 1/3 der Erdgasreserven in China) allmählich zur dynamischsten Stadt mit der größten wirtschaftlichen Stärke in der Inneren Mongolei. inzwischen trägt sie größere Verantwortung für die nationalen Strategie.

Im Jahr 2022 produzierte Ordos mit nur 2,2 Millionen Einwohnern 870 Millionen Tonnen Kohle, um 1/4 der nationalen Versorgung abzudecken und den dringenden Bedarf von 25 Provinzen und Städten nach „Kohle" zu decken. In Peking wird 1 von 5 Lampen von Ordos betrieben; in der Region Peking-Tianjin-Hebei kommt das Erdgas für die Hälfte der Familien aus Ordos.

Um den Ressourcenfluch zu vermeiden, konzentriert sich Ordos auf die Anpassung des Energiemixes und die Durchführung einer grünen Transformation mit der sukzessiven Implementierung innovativer neuer Energieprojekte wie dem ersten kohlenstoffneutralen Industriepark und der größten ökologischen Photovoltaikanlage in der Wüste in China, die neue Impulse für das Wirtschaftswachstum geben und Ordos dabei helfen, einen „warmen" und „sauberen" Entwicklungsweg zu erschließen.

In den letzten zehn Jahren hat die Regierung von Ordos kumulativ 12,756 Milliarden RMB in „Aufforstung" investiert. Insgesamt haben 11,2 Millionen Menschen an freiwilligen Baumpflanzaktionen teilgenommen, 144,41 Millionen Bäume (umgerechnet) wurden gepflanzt, und 8,63 Quadratkilometer Feuchtgebiete innerhalb der Grenze wurden wiederhergestellt. Heute sind auf dem Ordos-Plateau Wüsten, Grasland, Seen und Täler zu einer wunderschönen Naturlandschaft verwoben, die einen üppigen grünen Schutzgürtel im Norden Chinas bildet.

Seit zwei Jahren in Folge rangiert Ordos nach dem Pro-Kopf-BIP in China ganz oben, noch vor Peking, Shanghai und Guangzhou. 2022 war es landesweit fast 3 Mal mehr wie das Pro-Kopf-BIP des ganzen Landes.

Jeden Abend erstrahlen die Lichter in Geschäften entlang der Straßen, wo modisch gekleidete Menschen gemütlich spazieren gehen. Im rosigen Sonnenuntergang stehen städtische Grünflächen, Einkaufszentren, Gaststätten, Parks und Fitnessstudios allen Menschen offen, um sich am Leben zu erfreuen.

Die Bürgerinnen und Bürger von Ordos strahlen Zuversicht aus, die sich aus ihrem angenehmen Leben sowie den verschiedenen Vorteilen ergibt, die von ihrer Regierung geboten werden.

Bereits 2010 hat Ordos eine Vorreiterrolle bei der Einführung der 12-jährigen Schulpflicht und der 15-jährigen kostenlosen Bildung für ethnische Gruppen und Sonderschulen übernommen. Im Jahr 2020 bot das Jungar Banner of Ordos als erstes Land eine kostenlose HPV-Impfung für fast 10.000 Mädchen in Grund- und Sekundarschulen an. Seit 2021 haben alle Frauen im Alter von 13 bis 18 Jahren in Ordos kostenlose HPV-Impfstoffe erhalten.

„Eine warme Stadt" ist ein Bild, das Ordos auf der Grundlage von Faktoren wie Ressourcenausstattung, wirtschaftliche Entwicklung, ökologisches Umfeld, Qualität des städtischen Lebens, kulturelle Atmosphäre und Alphabetisierung der Bürger vermittelt und das die Selbstmotivation und das Vertrauen in die Zukunft von Ordos beinhaltet.

Mit dem International Communication Center hat Ordos viel mehr Geschichten zu erzählen.

SOURCE Ordos Convergence Media Center