Inauguration du Centre de communication international d'Ordos, qui raconte au monde entier l'histoire d'Ordos, « ville chaleureuse »

ORDOS, Chine, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 24 avril, le Centre de communication international d'Ordos a été dévoilé comme le premier centre de communication internationale en Mongolie intérieure. Pour devenir une nouvelle fenêtre d'échanges entre les villes le long du fleuve Jaune et le monde, le centre est considéré par le gouvernement local comme le siège de la diffusion mondiale de l'image d'Ordos comme « une ville chaleureuse », selon Ordos Convergence Media Center.

Situé dans le sud-ouest de la Mongolie intérieure et à l'intérieur du coude rectangulaire du fleuve Jaune, Ordos est un endroit célèbre pour contrôler la désertification et une zone stratégique clé de l'énergie en Chine.

Dans les années 1980, le slogan publicitaire « Ordos réchauffe le monde entier », largement répandu en Chine, fait connaître la ville, qui regorge de pulls en cachemire. Au cours des décennies suivantes, grâce à des ressources étonnantes (1/6 des réserves de charbon et 1/3 des réserves de gaz naturel en Chine), Ordos est progressivement devenue la ville la plus dynamique et la plus puissante sur le plan économique en Mongolie intérieure. Entre-temps, elle assume une plus grande responsabilité dans la stratégie nationale.

En 2022, dans un contexte de pénurie d'énergie, Ordos, qui ne compte que 2,2 millions d'habitants, a produit 870 millions de tonnes de charbon, soit 1/4 de l'approvisionnement national et la demande urgente de « charbon » de 25 provinces et villes ; à Pékin, une lampe sur cinq est alimentée par Ordos ; dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, le gaz naturel utilisé par la moitié des familles provient d'Ordos.

Pour éviter la malédiction des ressources, Ordos se concentre sur l'ajustement du bouquet énergétique et la transformation verte, avec la mise en œuvre successive de projets innovants dans le domaine des nouvelles énergies, tels que le premier parc industriel neutre en carbone et la plus grande centrale photovoltaïque écologique dans le désert en Chine, qui donnent un nouvel élan à la croissance économique et aident Ordos à ouvrir une voie de développement « chaude » et « propre ».

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement d'Ordos a investi 12,756 milliards de RMB au total dans la « reforestation ». 11,2 millions de personnes au total ont participé à la plantation volontaire d'arbres, 144,41 millions d'arbres (convertis) ont été plantés, et 8,63 kilomètres carrés de zones humides à l'intérieur des limites ont été récupérés. Maintenant, sur le plateau d'Ordos, déserts, prairies, lacs et vallées sont entrelacés dans un beau paysage naturel, créant ainsi un brise-vent vert et luxuriant dans le nord de la Chine.

Pendant deux années consécutives, Ordos s'est classé premier par PIB par habitant, devant Pékin, Shanghai et Guangzhou, en Chine. En 2022, il était près de trois fois supérieur au PIB par habitant à l'échelle nationale.

Chaque soir, les lumières s'allument dans les magasins le long des rues, où les gens habillés à la mode se sentent à l'aise. Au coucher du soleil, les prairies urbaines, les centres commerciaux, les pubs, les parcs et les salles de sport sont tous ouverts pour que les gens puissent profiter de la vie.

Les citoyens d'Ordos respirent la confiance, qui provient de leur qualité de vie, ainsi que de divers avantages donnés par le gouvernement.

Dès 2010, Ordos a pris l'initiative de mettre en œuvre l'enseignement obligatoire d'une durée de 12 ans et l'enseignement gratuit d'une durée de 15 ans pour les groupes ethniques et l'enseignement spécial. En 2020, Jungar Banner d'Ordos est devenu le premier à offrir la vaccination gratuite contre le VPH à près de 10 000 filles dans les écoles primaires et secondaires. Depuis 2021, toutes les femmes âgées de 13 à 18 ans à Ordos ont pu obtenir des vaccins gratuits contre le VPH.

« Une ville chaleureuse » est une image qu'Ordos véhicule sur la base de facteurs tels que ses ressources, le développement économique, l'environnement écologique, la qualité de la vie urbaine, l'atmosphère culturelle et l'alphabétisation des citoyens, contenant la motivation et la confiance d'Ordos dans l'avenir.

Avec le Centre international de communication, Ordos a beaucoup plus d'histoires à raconter.

SOURCE Ordos Convergence Media Center