Orqa présente le MRM2-10AI au salon Eurosatory : un drone tactique conçu pour dominer à l'ère de la guerre électronique

Plateforme informatique embarquée prête à exécuter des modèles d'IA fournis par le client ou par des tiers

Architecture de communication hybride intégrant la commande radio IRONghost, la fibre optique native ainsi qu'un basculement automatique

Guidage terminal par vision pour les opérations en zone GNSS denied

Imagerie thermique avancée (en option)

PARIS, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Orqa, leader européen dans la conception et la fabrication de drones ne contenant aucun composant chinois, annonce aujourd'hui le lancement du MRM2-10AI, un drone tactique de nouvelle génération spécialement conçu pour les environnements de combat disputés et les réalités de la guerre électronique moderne.

Orqa MM2-10AI the new hybrid communication channel, high performance drone.

Alors que les forces armées sont de plus en plus confrontées au brouillage radio, aux perturbations du GNSS et aux attaques électroniques, le MRM2-10AI établit une nouvelle référence en matière de résilience des communications, d'autonomie intelligente et de continuité des missions, ce qui lui permet de réussir là où les systèmes de drones conventionnels échouent.

Au cœur de la plateforme se trouve une architecture de communication hybride qui associe le système de radiocommande IRONghost d'Orqa, qui a fait ses preuves, à une intégration native de la fibre optique et à un basculement automatique des communications. Cela permet au système MRM2-10AI d'utiliser l'un ou l'autre de ces modes de communication sans avoir à reconfigurer la plateforme et de basculer instantanément vers la liaison radio en cas de rupture de la connexion par fibre optique.

Le MRM2-10AI est équipé d'une nouvelle carte de pilotage automatique puissante qui offre un éventail de capacités autonomes de pointe, notamment un guidage terminal par vision artificielle pour les opérations en zone GNSS denied, des applications avancées de vision par ordinateur, l'analyse du champ de bataille et des opérations collaboratives impliquant plusieurs drones.

Une architecture de développement totalement ouverte et un programme de développement tiers (developer.orqafpv.com) offrent une base solide pour les capacités d'IA et les solutions logicielles, tandis que la compatibilité ATAK permet une intégration transparente avec les systèmes existants de gestion du champ de bataille et de connaissance de la situation.

« Alors que la nature de la guerre ne cesse d'évoluer, les opérateurs de drones ont besoin de systèmes capables de rester efficaces dans des zones disputées », a déclaré Srdjan Kovacevic, cofondateur et PDG d'Orqa. « Le MRM2-10AI allie des systèmes de communication résilients, une intelligence embarquée et des capacités autonomes au sein d'une plateforme conçue pour assurer la continuité des missions. Il marque une nouvelle étape dans les capacités des drones tactiques des forces armées actuelles. »

Disponible en plusieurs configurations pour répondre à divers besoins opérationnels – notamment des versions équipées d'un système d'imagerie thermique de pointe et de capacités de traitement améliorées, le MRM2-10AI sera officiellement présenté lors de l'Eurosatory 2026, le salon mondial de la défense et de la sécurité qui se tiendra à Paris.