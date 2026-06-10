Orta Doğu'nun İlk 5T Ultra Yüksek Alanlı MRG cihazı uMR Jupiter 5T İstanbul'da Klinik Hizmet Vermeye Başladı

İSTANBUL, 10 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Yapay zeka destekli gelişmiş tıbbi görüntüleme teknolojileri ve akıllı sağlık çözümleri alanında küresel bir yenilikçi olan United Imaging, uzun süreli ortakları Sonomed Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı ve Sezin Tıbbi Görüntüleme ile birlikte, uMR Jupiter 5T MRG sisteminin Sonomed, İstanbul'da klinik lansmanını duyurdu ve bu gelişme, sistemin Türkiye'de ve Orta Doğu Bölgesi ötesindeki ilk klinik kurulumu anlamına geliyor.

Kurulumda ayrıca çok çeşitli tanı uygulamalarını desteklemek üzere tasarlanmış yüksek performanslı bir BT sistemi olan uCT 960+ da yer alıyor. Sistemlerin resmi açılışı, Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanları, akademik liderler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle yapıldı.

Tüm vücudu kapsayan 5T MRI sistemi olan uMR Jupiter, geleneksel ultra yüksek alanlı MRG sistemlerinin sınırlarını aşarak, beyin ve seçili kas-iskelet sistemi eklemlerinin ötesine geçerek karın, kalp, pelvis ve daha fazlasını kapsar. Standart 3T MRG'ye kıyasla üstün çözünürlük ve sinyal-gürültü oranı sunarak radyologların "görünmeyeni görmesini" sağlar.

uCT 960+ ultra hızlı tarama, olağanüstü görüntü kalitesi ve düşük doz görüntüleme özellikleri sunar. Gelişmiş dedektör teknolojisi ve akıllı görüntüleme özellikleri, kalp atış hızını kontrol etmeye ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli muayeneler yapılmasını sağlar ve böylece klinisyenlerin yoğun bakım ortamlarında daha hızlı ve daha emin kararlar almasına yardımcı olur.

Bu iki sistem, klinisyenlere tanı güvenilirliğini, tedavi planlamasını ve klinik karar verme sürecini destekleyen gelişmiş görüntüleme araçları sunarken, iş akışının verimliliğini artırmaya da yardımcı olmaktadır.

Sonomed Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serdar Mutlu şunları söyledi: "Orta Doğu'nun ilk uMR Jupiter 5T cihazını İstanbul'a getirmekten gurur duyuyoruz. uCT 960+ ile birlikte bu gelişmiş sistemler, sağlık hizmetlerinde daha güvenilir tanı, klinik mükemmellik ve yenilikçiliği destekleyecektir. Bu dönüm noktası, hastalara ve hekimlere birinci sınıf görüntüleme teknolojilerine erişim sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır."

United Imaging Küresel Stratejik Danışma Kurulu Üyesi ve 5 Tesla Klinik Araştırmalar Türkiye Bilimsel Direktörü Dr. Kaan Meriç şu açıklamayı yaptı: "Bu kurulum, Türkiye'de ileri tıbbi görüntüleme teknolojilerine erişimin genişletilmesi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. uMR Jupiter 5T ve uCT 960+, klinik tanı ve hasta bakımını desteklemenin ötesinde araştırma, eğitim ve bilimsel işbirliği için güçlü bir platform sağlar. Bu sistemler, klinisyenlerin ve araştırmacıların yeni uygulama alanlarını keşfetmelerine ve çok çeşitli hastalık grupları hakkında bilgiyi daha da ilerletmelerine olanak sağlayacaktır."

United Imaging Healthcare Genel Müdürü Amit Kumar Singh, "Gelişmiş görüntüleme teknolojisi, hem hasta bakımında hem de bilimsel keşiflerde önemli bir rol oynamaktadır. uMR Jupiter 5T'yi Türkiye'ye getirerek, klinisyenlere zorlu klinik soruları ele almalarında destek olmayı ve araştırmacılara hastalık mekanizmalarını keşfetmeleri için yeni fırsatlar sunmayı umuyoruz. Sonomed ve Sezin Tıbbi Görüntüleme ile birlikte çalışarak bu imkanları yerel sağlık camiasına sunmaktan memnuniyet duyuyoruz ve hastalar için daha iyi sağlık sonuçları elde edilmesini ve Türkiye'de tıbbın sürekli ilerlemesini desteklemek amacıyla bu ortaklığı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

İşbirliği devam ederken, United Imaging, Sonomed ve Sezin Tıbbi Görüntüleme, sağlık hizmetlerinin devam eden gelişimini destekleyerek sağlık hizmetleri topluluğuna yeni olanaklar ve fırsatlar sunmaya kararlıdır.