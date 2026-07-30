Osmo Pocket 4P bietet professionelle Funktionen für Filmschaffende und führt die von DJI etablierte Gimbal-Kamera-Kategorie weiter

DJIs erste Gimbal-Kamera mit Dual-Objektiv erschließt filmisches Potenzial mit Dynamikumfang von 17 Blendenstufen und dem völlig neuen 10-Bit D-Log 2.

SHENZHEN, China, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, hat heute offiziell die mit großer Spannung erwartete Osmo Pocket 4P vorgestellt. Die neue Kamera ist eine bedeutende Weiterentwicklung der Kategorie, die das Unternehmen 2015 mit der ursprünglichen Osmo Gimbal-Kamera begründet hat. Durch gezielte Innovation entwickelte sich diese Produktreihe stetig weiter und läutete 2018 mit der ersten Osmo Pocket die Ära der Gimbal-Kompaktkamera ein. Mit der Osmo Pocket 4P setzt DJI nicht nur durch das Dual-Objektiv neue Maßstäbe: Sie verfügt über einen brandneuen 1-Zoll-CMOS-Sensor mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen1 sowie ein 60-mm-Objektiv mit einer Blende von f/1,8 für beeindruckende, natürliche Porträts. DJI stellt außerdem das neue 10-Bit D-Log 21 Farbprofil vor, das mehr als eine Milliarde Farben erfassen kann, um Szenen mit atemberaubender Licht- und Schattentreue wiederzugeben. Ergänzend zu ihrer hochmodernen Technologie kommt die Osmo Pocket 4P in zwei Farboptionen: klassischem Schwarz und Perlweiß für eine frische, auffällige Ästhetik.

DJI Osmo Pocket 4P

Zwei Objektive für filmische Vielseitigkeit in Nähe und Ferne

Die Osmo Pocket 4P verfügt über zwei Objektive, die mühelos kinoreife Bildeffekte erzielen – von weitläufigen Stadtlandschaften mit Weitwinkelobjektiv bis hin zu fein abgestimmten Porträts. Das primäre Weitwinkelobjektiv ist mit einem völlig neuen 1-Zoll-CMOS (20 mm äquivalente Brennweite und f/2,0 Blende) ausgestattet. Angetrieben von modernster LOFIC-Technologie bietet sie einen beispiellosen Dynamikumfang von 17 Blendenstufen1 und unterstützt Videoaufnahmen mit bis zu 4K/240 fps1. Diese professionellen Funktionen für die Filmproduktion, die sonst eher in hochwertigen Kinokameras zu finden sind, bewältigen mühelos kontrastreiche Szenen wie nächtliche Stadtansichten, Sonnenuntergänge und Gegenlichtporträts. Gleichzeitig liefert ein neues 60-mm-Mittelteleobjektiv mit hoher Auflösung und großer Blende die klassische Brennweite für herausragende Porträts. Es unterstützt einen 3-fachen optischen Zoom und bis zu 12-fachen digitalen Zoom1. Die große Blendenöffnung von f/1,8 (entspricht einer Schärfentiefe von f/6,3) komprimiert den Hintergrund stark und bringt ihn näher an das Motiv heran, um einen Unschärfeeffekt zu erzeugen. In Kombination mit Kamerabewegungen entstehen so äußerst wirkungsvolle, filmische Bilder.

Neue Dimensionen der Bildgebung, neue Inspiration

Für Action mit hoher Geschwindigkeit kann die Osmo Pocket 4P bis zu 8 mal Ultra-HD-Slow-Motion-Aufnahmen1 mit 4K/240 fps festhalten und erzeugt so den Effekt, dass die Zeit in faszinierender Detailreiche verlangsamt wird, so zum Beispiel für dynamische Momente wie rotierende Motive, wehendes Haar oder fallenden Schnee. Alternativ können Nutzende Videos mit langer Belichtungszeit verwenden, um fließendes Licht nachzuzeichnen, Bewegungsunschärfe zu erzeugen oder Bewegungsspuren festzuhalten – für eine wirklich einzigartige visuelle Erzählung. Die Integration des neuen 10-Bit D-Log 21 Farbprofils in Kombination mit einem Dynamikumfang von 17 Blendenstufen1 bewahrt unvergleichliche Details in Lichtern und Schatten – auf einem Niveau wie bei hochwertigen Cinema-Kameras. Mit einer 10-Bit-Farbtiefe, die über eine Milliarde Farben erfasst, bleiben Tonwertübergänge außergewöhnlich sanft und bieten maximale Flexibilität für die Farbkorrektur in der Postproduktion.

Intelligente Aufnahmen, unerschütterliche Stabilität

Die Osmo Pocket 4P baut auf den bisherigen Erfolgen von DJI in der professionellen Filmproduktion auf, einschließlich des Ronin-Stabilisierungssystems, das sowohl von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences als auch von der Television Academy ausgezeichnet wurde. In einem beeindruckend kompakten Gehäuse mit nur 230 g sorgt ihr fortschrittlicher mechanischer 3-Achsen-Gimbal dafür, dass Aufnahmen makellos flüssig und stabil bleiben. Das verbesserte ActiveTrack 8.01 hält Motive – egal ob Menschen, Fahrzeuge, Haustiere oder dynamisch geformte Objekte – stabil in der Bildmitte, selbst bei 12-fachem Zoom. Es priorisiert intuitiv ein registriertes Motiv oder zentriert mehrere Motive bei jeder Brennweite mithilfe der automatischen Bildkomposition.

Nach Belieben aufnehmen, unterwegs teilen

Aufbauend auf dem verbesserten Nutzungserlebnis der Standardversion bietet die Osmo Pocket 4P mehrere intuitive Funktionen, die den kreativen Prozess weiter vereinfachen, darunter:

Sofortige Aufnahme: Drehen des Touchscreens, um das Gerät einzuschalten und schnell mit der Aufnahme zu beginnen.

Drehen des Touchscreens, um das Gerät einzuschalten und schnell mit der Aufnahme zu beginnen. Gestensteuerung: Aktivierung von ActiveTrack durch das Zeigen der offenen Handfläche oder des „V"-Zeichens, um die Aufnahme zu starten.

ActiveTrack durch das Zeigen der offenen Handfläche oder des „V"-Zeichens, um die Aufnahme zu starten. 4K-Live-Foto 1 : Erinnerungen in Bewegung festhalten, indem bei jedem Foto automatisch 1,5-sekündige Clips in 4K-Auflösung aufgenommen werden.

: Erinnerungen in Bewegung festhalten, indem bei jedem Foto automatisch 1,5-sekündige Clips in 4K-Auflösung aufgenommen werden. 37-MP-Foto mit hoher Auflösung: Aufnahmen mit bis zu 37-MP mit kristallklaren Details, die während der Postproduktion neu gerahmt werden können.

Aufnahmen mit bis zu 37-MP mit kristallklaren Details, die während der Postproduktion neu gerahmt werden können. 800 MB/s Hochgeschwindigkeitsübertragung 1 : USB-3.1-Unterstützung ermöglicht kabelgebundene Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s 1 für nahezu sofortigen Export und einen effizienteren Workflow.

: USB-3.1-Unterstützung ermöglicht kabelgebundene Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s für nahezu sofortigen Export und einen effizienteren Workflow. Längere Akkulaufzeit und schnelles Laden: Aufladen in nur 18 Minuten von 0 auf 80 Prozent1 für bis zu drei Stunden langes Filmen. Bei voller Aufladung bietet sie eine beeindruckende Laufzeit von bis zu 210 Minuten1.

Kompatibel mit dem Osmo-Ökosystem

Die Osmo Pocket 4P ist mit einer vielseitigen Auswahl an Zubehör aus dem Osmo-Ökosystem kompatibel, was die kreativen Möglichkeiten noch erweitert. Dazu gehören das Osmo Pocket 4 Fülllicht, der Osmo Pocket 4P Black Mist Filter, das Osmo Pocket 4P ND-Filterset, das Osmo FrameTap, der Osmo Pocket 4 Akkugriff, das Osmo Pocket 4P Weitwinkelobjektiv, das Osmo Mini-Stativ und verschiedene OsmoAudio-Mikrofone (alle separat erhältlich oder in ausgewählten Combos bereits enthalten).

Preis und Verfügbarkeit

Die Osmo Pocket 4P ist ab heute über store.dji.com und autorisierte Einzelhandelspartner erhältlich. Preise und Konfigurationen sind wie folgt:

Osmo Pocket 4P Standard Combo ist für 599 EUR erhältlich.

Osmo Pocket 4P Vlog Combo ist für 689 EUR erhältlich.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, der umfassende Schutzvertrag für DJI-Produkte, ist jetzt für die Osmo Pocket 4P verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden, inklusive normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden, ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 2 Austauschgeräte innerhalb von 1 Jahr. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 4 Austauschgeräte innerhalb von 2 Jahren. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, internationaler Garantieservice und kostenloser Versand. Eine vollständige Liste der Details finden Sie unter: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

Bilder und Medieninhalte finden Sie hier.

1 Wird nur in bestimmten Kameramodi unterstützt. Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen mit einem Serienmodell der Osmo Pocket 4P gemessen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen DJI Website.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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