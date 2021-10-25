От человека к закону: взгляд на китайскую народную демократию

ПЕКИН, 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- понятие китайской демократии отличается от западных представлений. Политическая система в Китае больше ориентирована на достижение консенсуса, который обретает силу в единстве, чем на «торг» многочисленных участников процесса, что является распространенной моделью на западе.

В стране действуют те демократические принципы, которые председатель КНР Си Цзиньпин назвал «полноценной народной демократией». Эта концепция была выдвинута Си Цзиньпином около двух лет назад, во время посещения гражданского центра в Шанхае.

Основываясь на системе народных собраний, «полноценная народная демократия» позволяет китайскому народу широко и непрерывно участвовать в повседневной политической деятельности на всех уровнях, включая демократические выборы, политические консультации, принятие решений и контроль.

История китайского законодателя Лю Ли (Liu Li) дает представление о том, как работает подобная демократическая система в Китае.

Как массажистка получила должность в высшем законодательном органе Китая

Лю, депутат 13-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высшего законодательного органа Китая), добилась такой влиятельной позиции, начав свою карьеру «из народа».

Она родилась в бедной сельской семье в маленьком уезде Иньшань в провинции Аньхой на востоке Китая. Она бросила школу в возрасте 14 лет и работала, чтобы помочь дать образование своим братьям и сестрам.

Оставив дом без денег, она отправилась в Ухань в провинцию Хубэй в центральной части Китая, чтобы работать официанткой и няней, прежде чем нашла работу в качестве ученика в массажном центре для ног в Сямыне, провинция Фуцзянь на востоке Китая.

Её бедное происхождение не помешало ей заниматься благотворительностью. Лю бросила школу, но она не хотела, чтобы другим пришлось повторить ее путь. С 2006 по 2010 год она спонсировала более 100 учеников.

Добрая воля Лю сделала её национальной знаменитостью. Она была названа «самой красивой массажисткой Китая», а позднее стала представителем рабочих-мигрантов и сельского населения в высшем законодательном органе Китая.

В 2012 году Лю была избрана депутатом местного законодательного органа в Сямыне, а в 2013 году стала депутатом ВСНП. Год спустя она переехала в Аньхой, где она заведует массажным салоном для ног и общинным центром для пожилых людей. Она была избрана депутатом 13-го Всекитайского собрания народных представителей.

«Демократия не для декора»

В отличие от законодателей на западе, которые занимаются исключительно политической деятельностью, депутаты ВСНП Китая, такие как Лю, работают неполный рабочий день, и многие из них являются обычными гражданами из самых разнообразных слоев общества, включая фермеров, заводских рабочих, ремесленников и даже уличных уборщиков.

На ежегодной полной сессии депутаты ВСНП рассматривают важные правовые документы и кадровые изменения и проводят голосование по ним, в том числе каждые пять лет избирают председателя и вице-президента Китая, а также представляют на рассмотрение ходатайства и предложения.

В предложениях Лю основное внимание уделяется группам, находящимся в неблагоприятном положении, таким как пожилые люди, дети и трудящиеся-мигранты. В 2018 году Лю предложила ВСНП создать местные «универсальные» центры помощи для расследования случаев сексуального надругательства над детьми. Ее предложение было рассмотрено ВСНП, и соответствующие меры были приняты.

Судебные органы в округе Динъюань провинции Аньхой взяли на себя ведущую роль и создали Центр правового воспитания несовершеннолетних для рассмотрения таких дел и сведения к минимуму негативного воздействия на детей в ходе процесса расследования. В настоящее время в провинции имеется 15 таких центров.

Предложения Лю основаны на тесных контактах с местными сообществами. Когда ВСНП не проводит заседания, Лю посещает дома своих коллег-мигрантов и собирает их мнения в режиме онлайн. Кроме того, она прислушивается к комментариям своих клиентов, представляющих все слои общества.

История Лю является лишь одним из примеров того, как низовые депутаты реагируют на потребности людей, и как народные собрания вносят свой вклад в народную демократию Китая. Как отметил Си Цзиньпин, «Демократия — создана не для декора, это не просто красивые слова; она должна быть использована для решения проблем, которые люди хотят решать».

Существует пять уровней народных собраний. Депутаты избираются своими соответствующими избирательными округами, будь то прямо или косвенно. Депутаты ВСНП избираются народными съездами провинций, автономных районов и муниципалитетов. На более низких уровнях в округах и уездах депутаты народных собраний избираются напрямую избирателями, и избранные таким способом депутаты составляют большинство депутатов на всех уровнях. Они избирают депутатов в народные собрания городов, которые, в свою очередь, избирают депутатов на уровне провинций.

В 2019 году в стране насчитывалось в общей сложности 2,67 млн депутатов народных собраний всех уровней, в том числе 590 тыс. депутатов на окружном уровне и 1,94 млн депутатов на городском уровне. Депутаты на двух уровнях составляли 95% от общего числа.

«Если люди пробуждаются только для голосования, а по его завершении вступают в неактивный период, если их кормят сказками во время предвыборной кампании, но не дают права голоса после выборов, или если они пользуются благосклонностью во время кампании, но остаются никому не нужны после выборов, такая демократия не является подлинной демократией», — заявил Си Цзиньпин.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-24/A-glimpse-of-China-s-whole-process-democracy--14BX3wxFJCg/index.html

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SOURCE CGTN