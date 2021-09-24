От D2D2T до F2F2X: компания Huawei предложила свежий взгляд на резервное хранилище

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- На конференции Huawei Connect 2021 компания Huawei предложила новую концепцию революции в сфере резервного хранения данных: переход от D2D2T (диск на диск на ленту) к F2F2X (флэш-память на все). Эта тенденция уже заметна, о чем свидетельствует внедрение на базе флеш-памяти первичного хранилища, ускоряющего различные сценарии и нагрузки на центры обработки данных.

Данные — это новое золото в цифровую эпоху, и в настоящее время мы наблюдаем эволюцию в первичном хранении шпиндельных дисков, которые заменяются технологиями на основе флеш-памяти. Однако, несмотря на то что первичное хранилище уже перешло на флеш-накопитель, вся инфраструктура хранения, особенно технология защиты, остается устаревшей. Форма D2D2T была введена 15 лет назад, что делает ее недостаточной для решения новых проблем.

Увеличение объема важных прикладных данных приводит к увеличению времени резервного копирования, что представляет собой серьезную проблему для всех организаций.

Когда клиенты сталкиваются с системным сбоем, для них важно восстановить данные как можно быстрее, но старая технология требует длительное и непредсказуемое время восстановления.

Эти задачи выполняются в течение всего дня, и неудачный процесс резервного копирования может вынудить инженера по эксплуатации и техническому обслуживанию встать по среди ночи, чтобы возобновить работу, или выполнять ее в рабочее время, что, как правило, негативно сказывается на производительности производственной системы.

«Теперь нам нужна революция для перехода от D2D2T до F2F2X. Для облегчения этого шага нам необходимо значительно повысить производительность резервного хранилища. Например, для обеспечения более низкого уровня RTO и мгновенного восстановления данных при повторном использовании нам, безусловно, необходимо повысить эффективность восстановления. По мере развития отрасли нам необходимо рассмотреть возможность безопасного хранения данных на третьих платформах, таких как общедоступное или частное облако организации, а также на дисковых системах, лентах и дисках blue-ray», — рассказал г-н Майкл Фань (Michael Fan), руководитель отдела продаж систем хранения данных подразделения корпоративных технологий компании Huawei.

Компания Huawei является лидером многих отраслевых тенденций и идей и осознает, что F2F2X преобразит специализированное резервное хранилище в систему на базе флеш-памяти и откроет новые возможности для крупных предприятий. Решение Huawei OceanProtect Backup Storage рассчитано на будущее и предлагает следующие 4 преимущества:

Быстрое резервное копирование и восстановление: как полноценная флеш-система, OceanProtect обладает характерными для отрасли характеристиками быстродействия, обеспечивая при этом предсказуемое время резервного копирования и восстановления данных.

как полноценная флеш-система, OceanProtect обладает характерными для отрасли характеристиками быстродействия, обеспечивая при этом предсказуемое время резервного копирования и восстановления данных. Интегрированные алгоритмы: линейное разложение переменных по длине, сжатие и уплотнение данных обеспечивают максимальное снижение объемов данных в отрасли.

линейное разложение переменных по длине, сжатие и уплотнение данных обеспечивают максимальное снижение объемов данных в отрасли. Инновации: компания Huawei инвестирует в и патентует новые лучшие технологии в сфере хранения данных на базе флеш-памяти, что делает эти системы наиболее надежными в мире.

компания Huawei инвестирует в и патентует новые лучшие технологии в сфере хранения данных на базе флеш-памяти, что делает эти системы наиболее надежными в мире. Открытость: решения Huawei предназначены для адаптации новых экосистем, таких как контейнеры, большие данные и облачное резервное копирование, к росту вместе с нашими клиентами.

Более подробная информация представлена на сайте OceanProtect Backup Storage.

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