Отчеты Global Virus Network: независимое исследование австралийского Института Догерти подтвердило ранее выявленную эффективность противомикробного состава против SARS-CoV-2 на поверхностях в течение более шести недель

Результаты подтверждают ранее обнародованные выводы специалистов Медицинского научно-исследовательского института при Лёвенском католическом университете

БАЛТИМОР (BALTIMORE), 27 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Альянс Global Virus Network (GVN) в составе выдающихся мировых вирусологов из 55 Центров передового опыта и 10 филиалов из 33 стран мира сообщила, что австралийский Институт инфектологии и иммунологии им. Питера Догерти обнародовал отчет о результатах обширного независимого тестирования, подтверждающих выводы Медицинского научно-исследовательского института Рега при Лёвенском католическом университете, что состав BIOPROTECT ™ от ViaClean Technologies уничтожает SARS-CoV-2 (коронавирус, вызывающий COVID-19) на поверхностях и обеспечивает постоянную остаточную вирулицидную активность на протяжении более шести недель. Соответствующее заявление было сделано сегодня президентом GVN д-ром Кристианом Брешо (Christian Bréchot).

Институты Догерти и Рега использовали ультрасовременное вирусологическое оборудование с высокой степенью защиты для независимого изучения влияния состава BIOPROTECT ™ на инфицирующие свойства SARS-CoV-2 на различных поверхностях. Стандартная методика испытаний ASTM E1053 была адаптирована для оценки противовирусной эффективности микробицидов против SARS-CoV-2 на поверхностях окружающей среды. Специалистам GVN из Института Догерти под руководством профессора Дамиана Перселла (Damian Purcell) и Института Рега под руководством профессора Йохана Нейтса (Johan Neyts) удалось окончательно подтвердить, что состав BIOPROTECT ™ нейтрализует SARS-CoV-2, снижая его инфицирующую способность и разрушая его геном.

"Наши исследования многочисленных антисептических средств для поверхностей, зараженных SARS-CoV-2, показывают, что по стойкости действия состав BIOPROTECT ™ намного превосходит обычные дезинфицирующие средства общего назначения, - отметил проф. Дамиан Перселл, глава лаборатории молекулярной вирусологии отделения микробиологии и иммунологии Института инфектологии и иммунологии им. Питера Догерти при Мельбурнском университете. Ознакомиться с отчетом Института Догерти можно здесь .

Испытания проводились во "влажных" и "сухих" условиях. В ходе "влажного" тестирования вирус SARS-CoV-2 наносился на диски из нержавеющей стали с последующей обработкой поверхности влажным раствором состава BIOPROTECT™. В процессе "сухого" тестирования состав BIOPROTECT™ c начала наносился на образцы из нержавеющей стали, которые через 46 дней спустя подвергались воздействию SARS-CoV-2 в высоком титре. Доказывая долгосрочное воздействие состава BIOPROTECT™ на обработанные поверхности, результаты теста подтвердили, что остатки BIOPROTECT™ сохраняют способность деактивировать вирус. Кроме того, результаты испытаний, проводившихся специалистами Института Рега, показали, что на дисках, обработанных составом BIOPROTECT™, средний уровень деактивации вируса SARS-CoV-2 составляет 99,7%. Все тесты выполнялись с соблюдением требований Агентства США по охране окружающей среды (ЕРА) и эквивалентных стандартов компетентных органов Европы и Австралии, что гарантирует достоверность результатов.

"Мы протестировали состав BIOPROTECT™ и подтвердили его способность устранять 99,7% присутствующего вируса SARS-CoV-2 через 46 дней после обработки тестового материала составом BIOPROTECT™, - отметил профессор вирусологии Медицинского научно-исследовательского института Рега при Лёвенском католическом университете д-р Йохан Нейтс. - Этот продукт является абсолютно уникальным, а его способность деактивировать SARS-CoV-2 намного превосходит традиционные дезинфицирующие вещества, что делает его чрезвычайно эффективным и полезным средством в борьбе против COVID-19". С отчетом Института Рега можно ознакомиться здесь .

"Результаты испытаний, проведенных Институтами Догерти и Рега, однозначно подтверждают способность BIOPROTECT™ уничтожать SARS-CoV-2 на поверхностях и обеспечивать стойкую остаточную противомикробную защиту в течение продолжительного времени, - отметил д-р Брешо. - Абсолютно очевидно, что эффективные противомикробные средства будут играть чрезвычайно важную роль в сдерживании пандемии COVID-19, особенно учитывая тот факт, что на разработку новых методов терапии и проведение массовой вакцинации потребуется значительное время. В этом контексте у нас до сих пор нет средств противомикробной обработки поверхностей, способных стабильно подавлять рост и поверхностную передачу SARS-CoV-2 на протяжении длительного времени. Появление такого средства представляет собой значительный прорыв в сдерживании распространения COVID-19, предотвращая заражение поверхностей вирусом и дальнейшее распространение вируса через контакт с зараженными объектами. Поиск инновационных решений, а также углубление сотрудничества между академическими и промышленными партнерами, будь то фармацевтические гиганты или небольшие биотехнологические компании, - это один из нескольких способов, с помощью которых GVN может вносить последовательный вклад в борьбу с COVID-19".

С официальным заявлением д-ра Роберта Галло и д-ра Кристиана Брешо по вопросу проведенного двумя центрами передового опыта GVN независимого верификационного тестирования противомикробной технологии, способной устранять вирус SARS-CoV-2 с поверхностей на протяжении более шести недель можно ознакомиться здесь .

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SOURCE Global Virus Network