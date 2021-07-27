Отель Baccarat Florence откроется в 2024 году

Элитный гостиничный бренд в сотрудничестве с Omnam Group приносит свое более чем 250-летнее наследие в столицу итальянского Ренессанса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Президент и генеральный директор Starwood Capital Group и SH Hotels & Resorts Барри Штернлихт (Barry Sternlicht) сегодня объявил о планах открыть первый отель Baccarat во Флоренции (Италия), в потрясающем и величественном поместье IV века на территории виллы Camerata. Фирменное сочетание изысканной роскоши, французского мастерства и инновационной мысли бренда Baccarat подарит незабываемые впечатления как местным жителям, так и иностранным гостям, установив новый стандарт гостеприимства и качества обслуживания в регионе.

Отель Baccarat Florence, выполненный в изысканном стиле, будет располагаться на северной окраине исторического города, между оживленным центром города и очаровательными холмами Фьезоле. Это уникальное расположение позволит гостям отеля получить полноценный опыт, сочетающий в себе спокойную атмосферу Тосканы и историческое богатство Флоренции.

Поместье, которое установит новый стандарт роскоши в Тоскане — одном из самых потрясающих регионов Италии — воплощает в себе царственную многовековую историю, оттеняемую утонченными современными интерьерами. Отель построен в сотрудничестве с Omnam Group и будет включать в себя просторные номера-люкс, два продуктовых магазина, кафе в саду, где будут представлены экологически чистые фрукты и овощи, а также купольный лаунж. Рекреационные зоны включают в себя умиротворяющее оздоровительное пространство и спа-центр с крытым бассейном, а также открытый бассейн, окруженный террасой и внутренним двором с садами на территории.

«Мы рады сотрудничеству с Omnam Group, позволяющему принести богатую историю отеля Baccarat в яркий исторический город Флоренцию, — заявил президент и генеральный директор Starwood Capital Group Барри Штернлихт. — Наша культура, как создателей новой глобальной роскоши, основана на богатом наследии легендарного бренда Baccarat — бескомпромиссном совершенстве. Это стремление к совершенству будет воплощено в каждом элементе Baccarat Hotel Florence, что сделает его новым ярким объектом для отдыха в одном из самых ярких и красивых городов Европы».

Целью Omnam Group является создание нового современного направления, воздающего дань уважения его историческим традициям, природной красоте и художественной культуре Флоренции. «Мы очень рады сотрудничеству с брендом Baccarat, который естественным образом вписывается в облик города, долгое время являющемся одним из мировых эпицентров искусства и культуры, — заявил основатель и генеральный директор Omnam Дэвид Циссер (David Zisser). — Идентичность Omnam должна стать одним из двигателей глобальных изменений. Наше видение и образ мышления часто называют необычным и творческим. Мы специализируемся на преобразовании сложных зданий в современные туристические объекты, отвечающие актуальным потребностям путешественников. Мы рады привнести свои навыки и энтузиазм в этот третий проект в Италии и гордимся тем, что работаем с компанией SH Hotels & Resorts над созданием нового направления, учитывая ее нацеленность на будущее, но с уважением к прошлому».

Baccarat Hotel Florence будет наполнен теплой, спокойной, расслабляющей атмосферой, ярким светом, роскошными красными розами на каждом шагу и врожденным чувством joie de vivre, определяющим бренд. Отель Baccarat Hotel Florence естественным образом вписывается в облик города, долгое время являющийся одним из мировых эпицентров искусства и культуры, и станет его драгоценной жемчужиной.

О компании Omnam Group

Omnam — разносторонний международный инвестор и девелопер, нацеленный на поиск и развитие легендарных объектов недвижимости. Основным опытом компании Omnam является строительство средних и масштабных отелей, апартаментов, жилых зданий и объектов свободного назначения в Европе; ее портфолио включает проекты в Нидерландах, Бельгии, Франции и Италии.

О компании Baccarat Hotels & Resorts

Компания Baccarat Hotels & Resorts создана в 2015 году в Нью-Йорке и стала первым в мире флагманом 25-летнего хрустального бренда Baccarat. 114 изысканных номеров и люксов, прямо через дорогу от музея современного искусства и в нескольких шагах от легендарной Пятой авеню, идеально превзойдут все ожидания благодаря изысканной отделке и мастерскому вниманию к деталям. Название Baccarat уже давно является синонимом королевской семьи: короли и королевы, султаны и цари, влиятельные люди и звезды. Блистательные произведения искусства этой марки отличаются элегантностью и оригинальностью и появляются на самых роскошных банкетах и праздниках. Baccarat воплощает свою суть в современной культуре, отдавая должное истории. Отель Baccarat Hotel New York получил пять наград Forbes Five Star и AAA Diamond Awards (Американская автомобильная ассоциация). В настоящее время компания занимается разработкой проектов в Брикелле (Майами), Макао, Флоренции и Бордо. Подробная информация представлена на сайте www.baccarathotels.com.

О компании SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, является дочерней структурой глобальной частной инвестиционной компании Starwood Capital Group и оператором гостиничного бренда, управляющим сетью 1 Hotels. Компания была создана в 2015 году с активами на Саут-Бич и Манхэттене, а в настоящее время ее география включает в себя Бруклинский мост, Западный Голливуд, Санью (Китай), и скоро — Торонто, с текущими проектами в Нэшвилле, Кабо-Сан-Лукас, Париже, Лондоне, Сан-Франциско, Заливе Мишен и Мельбурне; Baccarat Hotels & Resorts — элитный бренд, дебютировавший в марте 2015 года открытием флагманского объекта в Нью-Йорке с текущими проектами в Макао и Бордо; Treehouse Hotels, представленный в Лондоне в 2019 году с текущими проектами в Манчестере и Брикелле (Майами). Благодаря своему опыту в области маркетинга, дизайна, эксплуатации и технологий компания SH Hotels & Resorts является двигателем самых прогрессивных и динамичных гостиничных брендов в мире.

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SOURCE SH Hotels & Resorts