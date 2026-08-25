OTEVŘENÝ DOPIS ROBERTA STRYKA PREZIDENTOVI VLADIMÍROVI PUTINOVI
News provided byStryk Global Diplomacy
Aug 25, 2026, 05:33 ET
STRYKOVA DOKTRÍNA: MODERNIZOVAT, NE PŘIKLONIT SE K ZÁPADU
PREZIDENT TRUMP MŮŽE TUTO VÁLKU UKONČIT
WASHINGTON, 25. srpna 2026 /PRNewswire/ --
Vážený pane prezidente Putine,
jmenuji se Robert Stryk. Jsem Američan, syn ukrajinského přistěhovalce a pacifista, který věří, že zabíjení Rusů a Ukrajinců musí skončit.
Jsem libertarián. Věřím v práva politické opozice, náboženských menšin a komunity LGB. Lidé by měli mít svobodu projevu, vyznání, nesouhlasu a žít život, jaký si zvolí. Mocná země by se neměla bát svobody svých vlastních občanů.
Také se domnívám, že prezident Donald J. Trump je jediným vůdcem, který je schopen tuto válku ukončit.
Amerika nepotřebuje, aby se Rusko vzdalo svého vlastenectví, kultury či národní identity. Strykova doktrína je jednoduchá: modernizovat, ne přiklonit se k Západu. Rusko může přijmout prosperitu, inovace a individuální příležitosti, aniž by se vzdalo toho, co znamená být Rusem.
Ukrajina však musí mít také právo existovat jako suverénní národ a rozhodovat o své vlastní budoucnosti.
Rusy, Ukrajince a Američany spojuje více než to, co nás rozděluje: rodina, víra, odvaha, národní hrdost a nezávislost. Neměli bychom se navzájem ničit, zatímco se zesilují větší hrozby.
Čínská komunistická strana usiluje o ekonomickou a strategickou nadvládu. Násilný islamistický extremismus ohrožuje náš lid a náš způsob života. Amerika a Rusko by měly čelit těmto nebezpečím – a ne se vyčerpávat vzájemnými boji.
Rusko by nemělo vyměnit konflikt se Západem za závislost na Pekingu.
Existuje i jiná cesta: mír, obchod, soukromé podnikání, vlastnická práva, investice a kapitalismus. Ruské obyvatelstvo a zdroje by mohly díky prosperitě vytvořit mnohem větší sílu než prostřednictvím neustálé války.
Prezident Trump věří v odstranění okovů, které lidem brání žít svobodně.
Respektuje sílu, suverenitu a národní hrdost. Je schopen vyjednat mír, který Rusko neponíží, neopustí Ukrajinu ani neodsoudí další generaci k smrti.
Sám to však nedokáže.
Prezidente Putine, sejděte se s prezidentem Trumpem. Jednejte vážně. Dejte přednost budoucnosti Ruska před dalším rokem plným hrobů.
Síla může válku začít. Vůdcovství ji ukončí.
Prezident Trump je připraven.
Rozhodnutí je na vás.
S úctou,
Robert Stryk
Syn ukrajinského přistěhovalce
Zakladatel a předseda | Stryk Global Diplomacy
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