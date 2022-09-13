Открылся Форум международного сотрудничества и Форум центрального делового района Пекина 2022

ПЕКИН, 13 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Утром 6 сентября открылись Форум международного сотрудничества и Форум центрального делового района Пекина — главный форум международного делового сезона центрального делового района Пекина в 2022 году.

2022 Beijing International Cooperation Forum and CBD Forum opened.

Правление района Чаоян подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Центром международного сотрудничества Национальной комиссии по развитию и реформам. В будущем обе стороны будут содействовать объединению международных ресурсов в Центральном деловом районе, помогать предприятиям в реализации стратегий «глобального развития» и «внедрения», а также осуществлять ряд экспериментальных проектов по применению новых сценариев потребления, экологичного финансирования и экологичного потребления.

Международный деловой фестиваль центрального делового района Пекина (ранее известный как Деловой фестиваль центрального делового района Пекина) успешно проводился 22 раза и является одним из наиболее важных деловых событий в Пекине. В настоящее время Центральный деловой район Пекина ускоряет темпы объединения новой потребительской продукции, новых брендов и новых форм бизнеса, стремясь создать бизнес-круг мирового класса стоимостью сотни миллиардов юаней.

В 2021 году в Центральном деловом районе Пекина было открыто более 400 магазинов, что сделало район выдающимся в этом отношении; и более трети всех международных брендов сосредоточились в этом районе. Из 34 ресторанов «Мишлен» в Пекине 20 расположены в Центральном деловом районе, что составляет около 60% их общего числа. Также в Центральном деловом районе Пекина расположены более 60% всех ресторанов «Черная жемчужина», около 50% всех кафе города, и большинство международных элементов города сосредоточены именно в этом районе.

По данным Комитета по управлению Центральным деловым районом Пекина, за последние годы Центральный деловой район Пекина, используя преимущества благоприятной политики, запустил международную платформу деловых услуг Центрального делового района Пекина, цифровую платформу трансграничной торговли, платформу управления рисками трансграничной торговли, платформу для торговли иностранными деривативами, Пекинский международный центр по урегулированию коммерческих споров, Пекинский международный художественный аукцион и торговый центр и Центр инновационных услуг B&R - RCEP. Кроме того, построена первая в Китае высокоточная платформа L4 цифровых двойников городского уровня с Цифровым виртуальным конференц-залом Центрального делового района и Облачным центром инноваций и предпринимательства.

Этот форум, темой которого стала «Глубокая интеграция в глобальное сотрудничество и повышение открытости и жизнеспособности города», посвящен развитию Центрального делового района Пекина в контексте глобализации и полному использованию сильных сторон этого района для объединения международных ресурсов высокого уровня; форум способствует комплексному развитию различных международных факторов с целью повышения открытости и жизнеспособности Центрального делового района Пекина.

Под руководством Центра международного сотрудничества Национальной комиссии по развитию и реформам и Китайской ассоциации общественной дипломатии этот форум был совместно организован Народным правлением района Чаоян Пекинского муниципалитета, Пекинской комиссией по муниципальному развитию и реформам и Управлением иностранных дел Пекинского муниципального народного правления. Форум получил поддержку со стороны национальных платформ и международных организаций, таких как Международный инновационный клуб деловых районов и Китайский альянс Центрального делового района.

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Подпись: Открылся Форум международного сотрудничества и Форум центрального делового района Пекина 2022.

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SOURCE Beijing CBD Management Committee