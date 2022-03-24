Открытие некоммерческого представительства C-Path в Амстердаме

Организация C-Path признана мировым лидером в области регуляторной науки и обладает обширными знаниями и опытом в одобрении регулирующими органами инструментов для разработки лекарственных средств (ИРЛС) и новых методик в сотрудничестве с Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и Агентством по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Японии (PMDA). Все одобренные регулирующими органами инструменты и методики, применяемые организацией C-Path, доступны бесплатно широкому научному сообществу.

Представительство организации C-Path в Амстердаме будет расширять и дополнять ее деятельность, направленную на улучшение здоровья населения, обмен знаниями и опытом, данными, рисками и затратами, чтобы способствовать ускоренному развитию регуляторной науки во всем мире благодаря содействию государственно-частным партнерствам между биофармацевтическими компаниями, государственными и регулирующими органами, научными учреждениями и организациями по защите прав пациентов в Европе.

«C-Path уже давно работает в Европе, — заявил член совета директоров организации C-Path, в прошлом председатель комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения EMA, доктор наук, магистр наук Томас Салмонсон (Tomas Salmonson). — Мы рады этой возможности развивать существующие и новые совместные проекты для содействия реализации европейских исследовательских программ в области регуляторной науки, а также стратегии EMA в этой сфере на период до 2025 года».

С момента своего основания в 2005 г. C-Path работает над развитием отношений и сотрудничества в Европе наряду с деятельностью в США, направленной на содействие международному сотрудничеству. С тех пор организация C-Path получила значительное число квалификационных заключений и разрешений от ЕМА и имеет большой опыт успешного одобрения ИРЛС и новых методик регулирующими органами: FDA, EMA и PMDA. Эти регуляторные достижения способствовали удовлетворению различных потребностей в разработке медицинской продукции, что позволило преобразить разработку лекарственных средств в различных областях (в том числе в лечении туберкулеза, поликистоза почек, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и синдрома раздраженного кишечника).

«Достижения в области разработки лекарственных средств быстро выходят на мировую арену, и обширный опыт организации C-Path в ускорении процессов разработки и регуляторного одобрения лекарственных средств будет способствовать внедрению инноваций для разработки новых подходов, которые могут быть одобрены регулирующими органами во многих странах, — заявил директор по науке организации C-Path, магистр наук, действительный член Американской коллегии клинических фармакологов, врач Клаус Ромеро (Klaus Romero). — Сотрудничество с европейскими организациями остается одним из наших ключевых приоритетов. Мы рады открытию представительства в Амстердаме и знаем, что это будет способствовать нашим совместным усилиям и ускорению разработки препаратов для лечения некоторых самых сложных в мире болезней».

На 20 апреля 2022 г. запланировано проведение вебинара «C-Path в Европе: развитие международной регуляторной науки» («C-Path in Europe: Moving Global Regulatory Science Forward»). Регистрация здесь.

Более подробная информация представлена на веб-сайте: https://c-path.org/c-path-in-europe.

Critical Path Institute (C-Path) — независимая некоммерческая организация, основанная в 2005 г. как государственно-частное партнерство. Ее миссия — активизировать разработку новых подходов, которые способствуют медицинским инновациям и развитию регуляторной науки и ускоряют продвижение к более здоровому миру. C-Path — мировой лидер в налаживании сотрудничества. Организацией созданы многочисленные международные консорциумы, в которые в настоящее время входят более 1 600 ученых, представляющих государственные и регулирующие органы, научное сообщество, организации по защите прав пациентов, фонды борьбы с различными болезнями и сотни фармацевтических и биотехнологических компаний. Штаб-квартира организации находится в США, в г. Тусон, штат Аризона, европейское представительство — в Амстердаме, Нидерланды, компания C-Path Ltd. осуществляет деятельность в Дублине, Ирландия, еще в нескольких странах имеется дополнительный персонал. Более подробная информация представлена на веб-сайте c-path.org.

В США организация Critical Path Institute поддерживается Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ( FDA ) Министерства здравоохранения и социальных служб США ( HHS ) и на 54,2 % финансируется FDA/HHS на общую сумму 13 239 950 долл. США. 45,8 % своих средств организация получает из негосударственных источников на общую сумму 11 196 634 долл. США. Настоящий пресс-релиз составлен его авторами и не обязательно отражает официальную точку зрения FDA/HHS или правительства США или согласован с ними.

Контактная информация:

Кисси Блак (Kissy Black)

C-Path

615.310.1894

[email protected]

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1772157/Critical_Path_Institute_Europe.jpg

SOURCE Critical Path Institute