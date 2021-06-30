Открытие в г. Янчжоу (Китай) музея Великого канала -- «Крупнейшие мировые каналы и города»

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Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

Jun 30, 2021, 11:22 ET

Официальное открытие в г. Янчжоу (Китай) музея Великого канала — «Крупнейшие мировые каналы и города» объединит культуру каналов

НАНКИН (Китай), 30 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 16 июня состоялось официальное открытие китайского музея Великого канала в г. Янчжоу. Это первый в Китае современный комплексный музей канала, созданный для защиты культурных реликвий, проведения научно-исследовательских выставок и повышения уровня социального развития населения. В музее 9 тематических выставок и более 10 тыс. экспонатов, которые наглядно демонстрируют «китайскую мудрость» Великого канала, подобно энциклопедии, рассказывая миру историю китайских каналов.

Yangzhou China Grand Canal Museum officially Opens
Yangzhou China Grand Canal Museum officially Opens

В день открытия во временной выставочной зоне музея «Крупнейшие мировые каналы и города» состоялась специальная выставка «Диалог между Амстердамом и Венецией». Всемирно известные города Амстердам, Венеция и Янчжоу начали диалог вне времени и пространства. Эта специальная выставка посвящена городам на каналах с общим культурным кодом и особенностями. Выставка объединяет города с различными культурными и историческими традициями в трех аспектах: мировое наследие, мудрость охраны водных ресурсов и городские традиции.

Кроме того, музей Амстердамского канала подготовил видеоролик, посвященный презентации и рекламе этой экспозиции. Посетители выставки смогут более интуитивно понять сходства между Великим китайским каналом и Амстердамским каналом в развитии торговли, культурного обмена и формировании национальной самобытности.

Дружелюбная провинция Цзянсу делится схожими «водными» культурными генами с регионом Венето, столицей которого является Венеция: величественные каналы Китая и Венеции пересекают прошлое и настоящее, не только обеспечивая своих жителей ценным мировым культурным наследием и процветанием, но и стимулируя открытость, терпимость и культурный обмен.

«Для добрых сердец не страшны расстояния». Города на каналах способствуют процветанию регионов, наследуя и развивая заложенный в прошлом фундамент, а также накапливают богатую культуру и историю канала. Эти города выросли благодаря взаимодействию и связям и поддерживают основную коннотацию глобальной культуры каналов: дружественный обмен, открытость и терпимость, а также взаимное процветание.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1553894/Canal_Museum.jpg

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism