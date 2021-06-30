Открытие в г. Янчжоу (Китай) музея Великого канала -- «Крупнейшие мировые каналы и города»
Jun 30, 2021, 11:22 ET
Официальное открытие в г. Янчжоу (Китай) музея Великого канала — «Крупнейшие мировые каналы и города» объединит культуру каналов
НАНКИН (Китай), 30 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 16 июня состоялось официальное открытие китайского музея Великого канала в г. Янчжоу. Это первый в Китае современный комплексный музей канала, созданный для защиты культурных реликвий, проведения научно-исследовательских выставок и повышения уровня социального развития населения. В музее 9 тематических выставок и более 10 тыс. экспонатов, которые наглядно демонстрируют «китайскую мудрость» Великого канала, подобно энциклопедии, рассказывая миру историю китайских каналов.
В день открытия во временной выставочной зоне музея «Крупнейшие мировые каналы и города» состоялась специальная выставка «Диалог между Амстердамом и Венецией». Всемирно известные города Амстердам, Венеция и Янчжоу начали диалог вне времени и пространства. Эта специальная выставка посвящена городам на каналах с общим культурным кодом и особенностями. Выставка объединяет города с различными культурными и историческими традициями в трех аспектах: мировое наследие, мудрость охраны водных ресурсов и городские традиции.
Кроме того, музей Амстердамского канала подготовил видеоролик, посвященный презентации и рекламе этой экспозиции. Посетители выставки смогут более интуитивно понять сходства между Великим китайским каналом и Амстердамским каналом в развитии торговли, культурного обмена и формировании национальной самобытности.
Дружелюбная провинция Цзянсу делится схожими «водными» культурными генами с регионом Венето, столицей которого является Венеция: величественные каналы Китая и Венеции пересекают прошлое и настоящее, не только обеспечивая своих жителей ценным мировым культурным наследием и процветанием, но и стимулируя открытость, терпимость и культурный обмен.
«Для добрых сердец не страшны расстояния». Города на каналах способствуют процветанию регионов, наследуя и развивая заложенный в прошлом фундамент, а также накапливают богатую культуру и историю канала. Эти города выросли благодаря взаимодействию и связям и поддерживают основную коннотацию глобальной культуры каналов: дружественный обмен, открытость и терпимость, а также взаимное процветание.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1553894/Canal_Museum.jpg
SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism
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