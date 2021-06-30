Открытие в г. Янчжоу (Китай) музея Великого канала -- «Крупнейшие мировые каналы и города»

В день открытия во временной выставочной зоне музея «Крупнейшие мировые каналы и города» состоялась специальная выставка «Диалог между Амстердамом и Венецией». Всемирно известные города Амстердам, Венеция и Янчжоу начали диалог вне времени и пространства. Эта специальная выставка посвящена городам на каналах с общим культурным кодом и особенностями. Выставка объединяет города с различными культурными и историческими традициями в трех аспектах: мировое наследие, мудрость охраны водных ресурсов и городские традиции.

Кроме того, музей Амстердамского канала подготовил видеоролик, посвященный презентации и рекламе этой экспозиции. Посетители выставки смогут более интуитивно понять сходства между Великим китайским каналом и Амстердамским каналом в развитии торговли, культурного обмена и формировании национальной самобытности.

Дружелюбная провинция Цзянсу делится схожими «водными» культурными генами с регионом Венето, столицей которого является Венеция: величественные каналы Китая и Венеции пересекают прошлое и настоящее, не только обеспечивая своих жителей ценным мировым культурным наследием и процветанием, но и стимулируя открытость, терпимость и культурный обмен.

«Для добрых сердец не страшны расстояния». Города на каналах способствуют процветанию регионов, наследуя и развивая заложенный в прошлом фундамент, а также накапливают богатую культуру и историю канала. Эти города выросли благодаря взаимодействию и связям и поддерживают основную коннотацию глобальной культуры каналов: дружественный обмен, открытость и терпимость, а также взаимное процветание.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1553894/Canal_Museum.jpg

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism