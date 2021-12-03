Открытость и новые технологии для решения мировых проблем

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 3 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei провела онлайн-саммит TrustInTech 2021 на тему «Глобальное сотрудничество для общего блага» (Global Collaboration for Shared Value).

В мероприятии приняли участие эксперты из разных стран, в том числе председатель правления Фонда по американо-китайским отношениям имени бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Нил Буш (Neil Bush), бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами (Pascal Lamy), лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 года Уильям Нордхаус (William Nordhaus), заместитель генерального секретаря АСЕАН Его Превосходительство Сатвиндер Сингх (Satvinder Singh), посол НАСА по Солнечной системе Деррик Питтс (Derrick Pitts), а также старший вице-президент компании Huawei и президент Huawei Digital Power Хоу Цзиньлун (Hou Jinlong).

По мнению участников, человечество вступило в эпоху, когда интересы, судьбы и будущее народов оказались тесно переплетены, и для решения общих проблем необходимо приложить общие усилия. «Требуется смягчить деглобализацию, это в общих интересах», — заявил Паскаль Лами.

По всей планете идет борьба с изменением климата, многие страны уже взяли на себя обязательства по снижению объема выбросов углерода. Правительствам следует нарастить инвестиции в низкоуглеродные технологии и исследования на эту тему, считает Уильям Нордхаус.

Хоу Цзиньлун продолжил тему: «Повсеместно внедряются инновации в области экологически чистого производства энергетики, цифровизации сферы энергоснабжения, электрификации транспорта, «зеленой» инфраструктуры ИКТ и интеллектуальных энергетических систем. Вместе с нашими клиентами и партнерами мы строим дома, фабрики, кампусы, жилые районы с низким уровнем выбросов углерода».

По состоянию на 30 сентября 2021 г. с помощью Huawei Digital Power было выработано 443,5 млрд кВт*ч зеленой энергии и сэкономлено 13,6 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно сокращению объема углеродных выбросов на 210 млн тонн и посадке 290 млн деревьев.

Участники мероприятия обратили внимание на то, что геополитика не должна стоять на пути технологического сотрудничества и новаторства. Нил Буш выразил обеспокоенность по поводу разъединяющих настроений: «Некоторые преследуют нулевые показатели, бросая вызов здравому смыслу. Достижения Китая не умаляют наши успехи и наоборот. В частности, это касается новых технологий. В рамках сотрудничества китайских и американских ученых мы способны достигнуть небывалых вершин в новаторстве».

Международное сотрудничество при проведении исследований способствует появлению научных достижений. Д-р Деррик Питтс отметил сотрудничество семи стран в рамках Международной инициативы по изучению мозга (International Brain Initiative), Тридцатиметрового телескопа (Thirty Meter Telescope) и других глобальных проектов в области научных исследований. Он подчеркнул, что развитие науки происходит намного быстрее в атмосфере, поощряющей многоязычие, культурное многообразие и междисциплинарное партнерство.

Сатвиндер Сингх выступил с заключительным словом, высоко оценив ту важную роль, которую такие частные компании, как Huawei, играют в инклюзивном и устойчивом восстановлении экономики в АСЕАН и за пределами ассоциации.

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