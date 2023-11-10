Oukitel, Ample Storage ve Büyük Bataryaya Sahip C32 Akıllı Telefonunu Türkiye'de Tanıttı

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OUKITEL

10 Nov, 2023, 09:04 ET

SHENZHEN, Çin, 10 Kasım 2023 /PRNewswire/-- Dünyanın önde gelen dayanıklı cep telefonu üreticilerinden biri olan Oukitel, şık C32 gündelik akıllı telefonuyla Türk kullanıcılarını şaşırttı. C32 akıllı telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 128 GB ROM depolamanın yanı sıra cömert 5150 mAh bataryaya sahip olup, kullanıcıların mobil deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmıştır. 

Telefon 6,517 -inch ekranlıdır ve kişisel tercihlere göre üç renkte sunulur: gök mavisi, mor ve uzay siyahı. Bu üç ürün arasında özellikle gök mavisi seçeneği, safir benzeri zarif görünümüyle öne çıkıyor. Buna ek olarak, telefon ince ve hafiftir, boyutları 164.5x76x9.2mm'dir ve sadece 198 g ağırlığındadır.

Özellikle, C32 akıllı telefon etkileyici depolama ve pil kapasitesine sahiptir ve bu da onu günlük mobil cihazlar arasında mükemmel bir seçim haline getirmektedir. Sekiz çekirdekli T606 işlemci üzerinde çalışan cihaz, 8 GB RAM ile tamamlanan güvenilir performans sunuyor. Kullanıcılar, sanal tahsis yoluyla RAM'i 16 GB'a kadar genişletebilir, böylece cihazın birden fazla görevi kolaylıkla gerçekleştirebilmesi sağlanır. C32'nin 128 GB dahili depolama alanı cömerttir ancak daha fazla alana ihtiyaç duyanlar için microSD kart kullanarak 1 TB'a kadar genişletilebilir.

Güçlü 5150mAh pille donatılan C32 akıllı telefon, sık sık şarj ihtiyacını ortadan kaldıran uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Buna ek olarak, telefonda yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için 20 MP ana kamera ve çarpıcı özçekimler ve kristal berraklığında video aramaları alan bir 5MP ön kamera bulunuyor.

Etkileyici başlıca özelliklerine ek olarak, C32 bir dizi yararlı ilave özellik de sunuyor. Çift SIM kart desteği sayesinde kullanıcılar, kişisel ve profesyonel kişilerini tek bir cihazda kolayca yönetebilir. Dahası, dört navigasyon sistemi – GPS, Galileo, Glonass ve Beidou – hareket halindeki kullanıcılar için doğru konumlandırma sağlar.

Türk kullanıcılar artık hem çevrimiçi platformlardan hem de fiziksel mağazalardan KVK Warranty ile C32 akıllı telefonunu satın alma kolaylığına sahip olup, telefon için özel bir indirimin keyfini çıkarabilir.

OUKITEL Hakkında

OUKITEL, Shenzhen, Çin'de bulunan "Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD"nin yüksek teknoloji ürünü kurumsal markasıdır. Bu şirket araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri entegre etmektedir. 60 ülkede 130'den fazla bayiden oluşan ortak ağıyla OUKITEL ürünleri Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika genelinde dağıtılmaktadır.

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