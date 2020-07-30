Outreach расширяет свое присутствие в Европе открытием нового представительства в пражском технопарке

Спустя полгода после открытия первого международного офиса в Лондоне сиэтлская компания-единорог укрепляет свои позиции в Европе открытием нового технического представительства

ПРАГА (PRAGUE), 30 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Outreach , разработчик передовой платформы по продвижению продаж (Sales Engagement), сегодня сообщила об открытии нового центра разработки продуктов в Праге с целью расширения своего присутствия в Старом Свете. Посредством своего нового офиса в одном из самых динамично развивающихся технологических центров Европы Outreach продолжит модернизировать европейскую отрасль продаж. На сегодняшний день Outreach уже обеспечила себе статус крупнейшего в Европе специалиста по продвижению продаж. Открытие пражского представительства состоялось сразу после завершения раунда размещения ценных бумаг компании на 50 млн долл. США и назначения Мелиссы Фишер (Melissa Fisher) на пост главного финансового директора в июне этого года.

За полгода до этого Outreach открыла свой первый международный офис в Лондоне. Региональную команду возглавит Томас Бергл (Tomas Bergl), который будет отвечать за внедрение инноваций в европейские операции компании. Г-н Бергл располагает 15-летним опытом решения сложных технологических задач и разработки передовых совместных продуктов и сервисов в штате таких мировых гигантов, как Microsoft, Skype и Opera. Томас Бергл присоединяется к растущей команде специалистов по ИИ Outreach, в которой уже работают Абхи Абхишек (Abhi Abhishek) и Юджин Хо (Eugene Ho) - настоящие "ветераны" Microsoft, обладающие обширной компетенцией в сфере искусственного интеллекта и коммуникационных платформ.

"Прага отлично вписывается в концепцию и стратегию Outreach - это прогрессивный город, лидер в сфере исследований ИИ и место высокой концентрации технических талантов, - прокомментировал главный исполнительный директор и соучредитель компании Мэнни Медина (Manny Medina). - Томас приносит с собой бесценный опыт создания продуктов, объединяющих людей и помогающих им в совместной работе. Его аналитический склад ума и обширная профессиональная компетенция станут важным активом для Outreach в процессе расширения нашего присутствия в сфере повышения клиентской активности".

"Я рад присоединиться к команде Outreach, чтобы вместе с ними разрабатывать технологические решения, направленные на продвижение продаж и привлечение клиентов, - отметил Томас Бергл. - Наш пражский офис играет ключевую роль в создании нового поколения ИИ-продуктов, которые будут определять будущее отрасли. В Праге работают одни из лучших технологических экспертов мира, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать их в нашей команде".

День "открытых дверей" пражского офиса состоится 13 августа в 18:00 (CEST) в здании Visionary Building . Гости мероприятия получат возможность лично пообщаться с представителями Outreach и узнать больше о планах команды. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке .

Стремительные темпы роста Outreach уже получают международное признание. Так, компания удостоилась престижной премии 2019 Technology Fast 500 от Deloitte, заняв четвертую строчку в рейтинге самых быстро развивающихся технологических компаний Северной Америки. Имя Outreach также упоминается в рейтингах 2019 Forbes Cloud 100 и списке ведущих стартапов мира от LinkedIn. За высокие стандарты культуры организации рабочего процесса компания заслужила себе достойное место в рейтингах "Лучшие места работы" от Inc. "100 лучших работодателей" по версии Seattle Business Magazine" и "Лучшие места для работы в Вашингтоне" от Puget Sound Business Journal.

О компании Outreach

Outreach - разработчик передовой платформы по продвижению продаж, располагающей самой большой клиентской базой в отрасли. Outreach помогает компаниям повышать собственную продуктивность и обеспечивать более интеллектуальное и продуманное взаимодействие с клиентами. Результаты недавнего исследования Forrester , проведенного по заказу компании, показывает, что сервисы Outreach способны обеспечивать клиентам окупаемость инвестиций на уровне 387 процентов в течение трех лет, а также менее чем трехмесячный срок возврата капиталовложений. Уникальными продуктами для привлечения клиентов и проверенными ИИ-инновациями от Outreach пользуются свыше 4 500 компаний мира, включая таких лидеров рынка, как Adobe, Tableau, DoorDash, Splunk, DocuSign и SAP. Головной офис частной компании расположен в Сиэтле (штат Вашингтон). Больше информации см. на www.outreach.io .

Контактная информация отдела по связям с общественностью:

Аманда Вулли (Amanda Woolley)

[email protected]

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