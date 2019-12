Panchshil Realty é agraciada com "Oscar" da segurança por zona econômica especial em Pune

Localizada em Kharadi, no corredor oriental de Pune, a EON Free Zone-1 tem 418 mil metros quadrados. Ela é o ponto de apoio do movimentado distrito de empresas de informática e é o lar de muitas gigantes indianas e globais que operam no espaço de TI e de serviços habilitados pela tecnologia da informação.

"Este marco é uma realização que não teria sido possível sem o implacável empenho, o trabalho árduo e a dedicação das equipes envolvidas, incluindo nossos associados e funcionários", observou o presidente da Panchshil Realty, Atul Chordia. "Esta é uma conquista fantástica e um reconhecimento do compromisso da Panchshil com a excelência em saúde e segurança no trabalho."

A Panchshil Realty planeja auditar em breve por meio do processo Five Star mais 325 mil metros quadrados em quatro espaços comerciais. O objetivo é que esses espaços sejam certificados e qualificados para a Espada de Honra.

"Os prêmios Espada de Honra e Globo de Honra são os mais prestigiados do nosso setor", observou o CEO do Conselho Britânico de Segurança, Mike Robinson, na cerimônia de entrega em Londres. "Eles reconhecem e recompensam as organizações de todo o mundo que atingiram o auge da saúde e da segurança."

"Sinto-me muito privilegiado por celebrar com elas essas tremendas realizações, sabendo que elas estabelecem os padrões para o resto do mundo em termos de gestão ambiental, de saúde e de segurança, e cada vez mais também de bem-estar no local de trabalho", prosseguiu. "É importante ressaltar que elas estão comprometidas com a melhoria contínua de um desempenho que já é excelente."

Principais destaques dos negócios da Panchshil

O portfólio imobiliário total da Panchshil Realty é de cerca de 2,13 milhões de metros quadrados, com mais 1,85 milhões de metros quadrados em desenvolvimento.

Os três principais segmentos verticais da Panchshil Realty são imóveis comerciais, hospitalidade e espaços residenciais.

Uma parte significativa do portfólio de imóveis comerciais da Panchshil Realty é ancorada pelo Blackstone Real Estate Private Equity Fund, patrocinado e administrado pelo Blackstone Group LP.

Sobre a Panchshil Realty

Estabelecida em 2002, a Panchshil Realty é uma das mais destacadas marcas imobiliárias de luxo da Índia. Reconhecido pela liderança e excelência na incorporação de empreendimentos imobiliários, o grupo está focado no desenvolvimento planejado, na geração de ativos de valor e na criação de experiências de estilo de vida por meio do design e da arquitetura. Para obter mais informações, visite www.panchshil.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1044789/Atul_Chordia_Sword_of_Honour.jpg

FONTE Panchshil Realty

