Panda Express 與 DonorsChoose 合作將農曆新年慶祝活動帶入全國課堂

American Chinese Trailblazer 將匹配所有資助教師農曆新年項目的捐款，最高可達 100,000 美元，以提供將節日豐富的歷史和傳統帶入生活所需的資源

加州羅斯米德2022年12月13日 /美通社/ -- 美國最大的家族所有和經營的亞洲餐飲概念 Panda Express® 今天與教育非牟利組織 DonorsChoose 合作推出第一個全國性的農曆新年課堂計劃。受到 Panda 專為教育工作者而設的免費文化課程《Let's Explore!: Lunar New Year》（讓我們一起探索吧！：農曆新年）啟發，美國中餐廳品牌和 DonorsChoose 建立了一個 2 倍捐贈匹配計劃，以支援教師在 DonorsChoose 平台上提交的農曆新年慶祝項目請求。Panda Express 承諾提供高達 100,000 美元的資金，以幫助教師獲得所需的實用資源、工具包和材料，以便為學生帶來充滿活力的假期課程。從 12 月 13 日開始，Panda 邀請所有人瀏覽 DonorsChoose.org/pandaexpress 上的 Panda Express x DonorsChoose 農曆新年課堂計劃，他們可以根據城市、州和郵政編碼直接向他們選擇的課室捐款。

Panda Express 品牌總監 Andrea Cherng 表示：「在亞洲文化中，農曆新年是一年中最激動人心的時刻。每年，Panda 都有機會與我們的客人、同事、朋友和家人圍繞假期進行有意義的對話。近 15 年前，Panda 推出了《Let's Explore!: Lunar New Year》課程以激發當地社區的文化好奇心。至今，它已經發展成為全國教育工作者的寶貴資源。我們很高興與 DonorsChoose 合作，邀請捐助者幫助擴大這重要舉措，並在課堂內外培養年輕一代的文化欣賞和共融。」

研究*表明，文化意識在幫助幼兒形成積極的認同感和建立自尊方面發揮重要作用。Panda Express 和 DonorsChoose 將農曆新年慶祝活動帶到全國各地的課室，不僅深化對當今青年的多元文化教育，亦認可了世界上最著名的節日之一，以社區和團結的普遍價值觀為中心的文化意義。這合作夥伴關係標誌著 DonorsChoose 歷史上的第一次農曆新年活動。雖然該活動適合全國所有教師，但將特別努力瞄準 Panda 當地社區的學校和以公平為重點的學校，即大多數學生是黑人、拉丁裔或美洲原住民，並且大多數學生來自低收入家庭。

DonorsChoose 行政總裁 Alix Guerrier 表示：「關於農曆新年的教學鼓勵我們的學生欣賞自己的文化或可能與自己不同的文化。Panda Express 正在為教育工作者提供資源，幫助他們慶祝農曆新年和在課堂上激發文化學習。」

Panda Express 於 2008 年首次推出的《Let's Explore!: Lunar New Year》計劃透過為教育工作者提供一種簡單而真實的方式在課堂上紀念農曆新年的獨特傳統和故事，從而消除文化學習的常見障礙。Panda 的《Let's Explore!: Lunar New Year》計劃是一個免費的互動課程，任何教育工作者都可以在 community.pandaexpress.com/lets-explore-lny 上登記參加。僅在 2022 年，就有來自 28 個州的 3,140 多名教師和近 300,000 名學生參與計劃。

專為學前班至 5 年級學生的課堂和遙距學習而設，《Let's Explore!: Lunar New Year》計劃包含八個互動活動，深入探討農曆新年慶祝活動的關鍵組成部分，包括節日的由來，在長達 15 天的慶祝活動中所吃的吉祥食物背後的含義，吉祥利是和紅燈籠的象徵意義等。將向參與的班級和青年服務機構發送農曆新年特別活動小冊子。

如欲了解更多關於如何支援 Panda Express x DonorsChoose 農曆新年課堂計劃的資訊，請瀏覽 DonorsChoose.org/pandaexpress，報名參加 Panda 的《Let's Explore!: Lunar New Year》免費互動課程，請瀏覽 community.pandaexpress.com/lets-explore-lny。

*資料來源： Science Daily, The Early Childhood Team of Nebraska Extension

關於 Panda Express®

Panda Express® 是美國最大的亞洲餐飲概念，其使命是激發更美好的生活。Panda Express 由聯合創辦人兼聯合行政總裁 Andrew Cherng 和 Peggy Cherng 於 1983 年擁有和經營，以開拓者身份創造各種行業首創食譜而聞名，包括最暢銷的 Original Orange Chicken®（美式橙汁雞塊）和屢獲殊榮的 Honey Walnut Shrimp™ （蜜汁合桃蝦），並定義了地道的美式中餐類別。Panda Express 的每道菜式均採用優質食材精心製作，靈感來自大膽的中國風味和烹飪原則。餐廳品牌擁有 2,500 多家分店，已將美式中餐引入 12 個國家。

在全球員工的支援下，Panda 的慈善機構 Panda Cares® 已籌集超過 2.82 億美元，投入無數的義工時間來改善超過 1,300 名萬青年的健康和教育，並自 1999 年以來支援有需要的社區。2021 年，Panda Express 設立了 Panda CommUnity Fund——一項為期五年、耗資 1,000 萬美元的社區投資和響應計劃，支援國家和地方組織提供即時和可持續的解決方案，以提升包括有色人種和其他邊緣化社區在內的不同群體。如欲了解更多有關 Panda 的資訊，請瀏覽 pandaexpress.com，或在 Facebook、 Twitter 和 Instagram 上關注我們。

關於 DonorsChoose

DonorsChoose 是向公立學校捐款的主要方式。自 2000 年以來，已有 560 萬人和合作夥伴貢獻了 13 億美元來支援超過 200 萬名教師對課堂資源和體驗的請求。作為教師、捐助者和地區行政人員最值得信賴的眾籌平台，DonorsChoose 審查每個請求，將資助的資源直接送到教室，並向捐助者和學校領導表示感謝和報告。Charity Navigator 和 GuideStar 授予 501(c)3 非牟利組織 DonorsChoose 在透明度和問責制方面的最高評級。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.donorschoose.org。

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SOURCE Panda Express