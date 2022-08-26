Pandora 透過美國和加拿大實驗室製造鑽石以將鑽石普及，其發佈活動及廣告由 Ashley Graham 和 Rosario Dawson 負責演繹

實驗室製造的鑽石 Diamonds by Pandora 適合日常佩戴，人人皆宜。

巴爾的摩2022年8月26日 /美通社/ -- 全球最大的珠寶品牌 Pandora 今天宣布在美國和加拿大推出 Diamonds by Pandora。新系列採用在美國種植的實驗室製造鑽石，採用 100% 回收的銀和金製成，結合設計和可持續發展，使更多人能夠獲得代表奢華縮影的鑽石首飾。

與其等待傳統的送禮時刻或等待別人購買鑽石，Pandora 鼓勵女性轉而慶祝自己的現代女性里程碑：例如，碩士學位畢業、升職或搬到新城市。

此系列的廣告活動由著名藝術家、攝影師兼導演 Cass Bird 拍攝，時裝界大咖 Camilla Nickerson 擔任造型師，超級名模兼企業家 Ashley Graham 和女演員 Rosario Dawson 都是各自領域的開拓者和自我賦能的擁護者。

Rosario Dawson 表示：「我很高興能參與這個廣告。展示品牌可以透過技術創造美麗而輝煌的事物，並且了解我們的自然世界真的很強大。」

Ashley Graham 表示：「女性要慶祝每個里程碑正中下懷。在我整個職業生涯和生育後，我意識到在每個機會尊重自己的成就和愛自己是多麼重要。」

每件 Diamonds by Pandora 單品均飾有一顆 VS+ 淨度實驗室製造的單顆鑽石，重量從 0.15 克拉到 1.0 克拉不等，手工鑲嵌在純銀、實心 14K 黃金或實心 14K 白金中。 該系列共 33 件單品，售價由 300 美元至 1,950 美元，可在美國 248 家 Pandora 商店、加拿大 21 家 Pandora 商店和 pandora.net 購買。

實驗室製造的鑽石與開採的鑽石相同，但它們是在實驗室中生長，而不是從礦井中挖出。它們具有相同的光學、化學、熱和物理特性，並按照稱為 4C 的相同標準分級，車工、色澤、淨度和克拉。為了減少對氣候的影響，Pandora 實驗室製造的鑽石使用 100% 可再生能源進行生長、切割和拋光。該系列還標誌著 Pandora 的一個里程碑：它是第一個採用 100% 回收銀和金製成的系列。公司承諾到 2025 年，其所有珠寶都將使用回收的銀和金製成。

關於 Pandora

Pandora 是世界上最大的珠寶品牌。公司以實惠的價格設計、製造和銷售由優質材料製成的手工製作珠寶。Pandora 珠寶透過 6,800 個銷售點在 100 多個國家／地區銷售，其中包括 2,600 多家概念店。

Pandora 總部位於丹麥哥本哈根，在全球擁有 27,000 名員工，並在泰國的兩家獲得 LEED 認證的工廠製造珠寶。Pandora 致力在可持續發展方面處於領先地位，到 2025 年將在其珠寶中僅使用回收的銀和金，到 2030 年將其價值鏈中的溫室氣體排放量減半。Pandora 在納斯達克哥本哈根證券交易所上市，2021 年的銷售額為 234 億丹麥克朗（31 億歐元）。

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