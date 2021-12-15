Pangiam и Google Cloud сотрудничают в целях преобразования авиационной безопасности

AGS Airports Ltd опробует новую технологию искусственного интеллекта на объектах безопасности в аэропортах Абердина, Глазго и Саутгемптона

ЛОНДОН, 16 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Pangiam в сотрудничестве с Google Cloud объявила подробную информацию о проекте DARTMOUTH по преобразованию деятельности по обеспечению безопасности в аэропортах за счет поиска угроз, скрытых в багаже и других грузах в аэропорту.

Проект DARTMOUTH будет использовать технологии компании Pangiam наряду с разработанными Google Cloud инструментами искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО), такими как платформа Vertex AI. Эта технология будет протестирована в системах безопасности компании AGS Airport Ltd, владельцев и операторов аэропортов Абердина, Глазго и Саутгемптона в Великобритании.

Это сотрудничество означает, что разработанная компанией Pangiam технология национального уровня безопасности и обширный опыт управления угрозами авиационной безопасности будут впервые подкреплены ведущим в отрасли комплексом технологий искусственного интеллекта, предлагаемым Google Cloud.

Проект DARTMOUTH направлен на повышение безопасности авиаперевозок за счет интеграции искусственного интеллекта в деятельность по обеспечению безопасности и досмотру багажа в аэропортах. В первую очередь эта технология будет направлена на быстрое выявление потенциальных угроз в багаже, обеспечение повышенной пропускной способности контрольно-пропускных пунктов, устранение критических трений в воздушных перевозках, а также на поддержку групп по вопросам безопасности. На последующих этапах эта технология будет расширена для решения других проблем, связанных с обеспечением безопасности и более широкой работой аэропортов.

Модели ИИ и МО будут обучены обнаружению запрещенных предметов в режиме реального времени по мере прохождения багажа через рентгеновское сканирование в аэропортах. Он будет также использоваться для выявления аномалий и необычных явлений, которые могут указывать на новую или скоординированную попытку нарушения безопасности, до предупреждения сотрудников службы безопасности о необходимости дальнейшего изучения этих предметов.

Руководитель отдела стратегии компании Pangiam Алексис Лонг (Alexis Long) заявил следующее: «Эта технология знаменует собой колоссальный шаг в обеспечении автоматизации авиационной безопасности и создает новый прецедент для международных стандартов безопасности. Прежде всего, эта технология обеспечит лучшее качество обслуживания для путешественников, аэропортов и органов власти. Для достижения этой цели мы выбрали Google Cloud в качестве наиболее предпочтительного поставщика технологий — одного из лидеров в области искусственного интеллекта и облачных технологий».

Руководитель государственного сектора EMEA Google Cloud Марк Палмер (Mark Palmer) сказал: «Мы рады сотрудничеству с компанией Pangiam в реализации этой новаторской инициативы по защите сети пассажиров и клиентов AGS. Возможности искусственного интеллекта безграничны, и мы с нетерпением ждем совершенствования авиационной отрасли в целом».

Комментируя это заявление, главный операционный директор компании AGS Airports Ltd Марк Джонстон (Mark Johnston) заявил следующее: «Google Cloud и Pangiam являются мировыми лидерами в области искусственного интеллекта, и мы рады сотрудничеству с обеими организациями в реализации новейшего проекта, который может оказать революционное воздействие на безопасность наших пассажиров и коллег.

Авиация — это индустрия, которая никогда не стоит на месте, и как одна из крупнейших в Великобритании групп аэропортов, мы постоянно ищем новые пути адаптации и развития. Это особенно важно для обеспечения безопасности миллионов пассажиров, которых мы обслуживаем каждый год. Мы живем в постоянно меняющемся мире с растущими угрозами, и нам необходимо продолжать адаптироваться и внедрять новые технологии, которые позволят передовым командам по безопасности лучше обеспечивать бесперебойное и безопасное обслуживание клиентов».

Проект DARTMOUTH, названный в честь проекта "Dartmouth Summer Research" 1956 года в области искусственного интеллекта, который считается общепризнанным учредительным событием в сфере искусственного интеллекта, находится в разработке уже почти год, но о нем было объявлено только сегодня. Проект DARTMOUTH будет способствовать повышению качества сканирования багажа и грузов и не будет включать в себя технологию распознавания лиц.

Информация о компании Pangiam

Компания Pangiam — государственно-частная партнерская компания, создающая сеть отраслевых партнеров, целью которой является революция в будущем операционной деятельности, безопасности и охраны в аэропортах, морских портах и наземных переходах с использованием новейших технологий.

Будучи командой специалистов по таможенному оформлению и обеспечению безопасности, обладающих более чем 50-летним коллективным опытом работы на руководящих должностях в правительстве США и Великобритании, компания Pangiam имеет глубокое понимание проблем в области безопасности, упрощения процедур и реагирования на стихийные бедствия, с которыми сталкиваются правительства и лидеры отрасли по всему миру.

Информация о компании AGS Airports Ltd

AGS Airports Limited была основана в 2014 году для инвестирования в аэропорты Абердина, Глазго и Саутгемптона и является второй по величине группой аэропортов в Великобритании.

Компания AGS Airports Limited совместно принадлежит компании Ferrovial (via Faero UK Limited) и AGS Airports International Sarl (люксембургская компания, принадлежащая фонду Macquarie European Infrastructure Fund 4 под управлением Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited).

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SOURCE Pangiam