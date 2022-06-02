Партнерство Rainwater Charitable Foundation с Оксфордом в разработке лекарств

Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation объявляет о партнерстве с командами по разработке лекарственных средств при Университете Оксфорда

Целью партнерства является ускорение процесса перевода открытий в области биологии заболеваний на принципиально новые методы лечения пациентов с таупатией.

ФОРТ-УЭРТ (шт. Техас, США), 2 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation (RCF), один из крупнейших независимых спонсоров исследований в области нейродегенеративных заболеваний, сегодня объявил о своем партнерстве с исследовательским институтом при Оксфордском университете, занимающимся разработкой новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера (ARUK-ODDI). Целью этого партнерства является ускорение разработки новых лекарственных средств, направленных на лечение таупатии, группы прогрессивных нейродегенеративных заболеваний.

RCF и ARUK-ODDI будут совместно работать над изучением открытий, сделанных главными исследователями программы Tau Consortium на начальном этапе, применяя комплексный подход к разработке новых лекарственных средств для продвижения этих открытий в клиническую практику. ARUK-ODDI предлагает лучшие методики проверки целевых показателей, разработки и выполнения анализов, вычислительной и медицинской химии (всасывание, распределение, метаболизм и выведение). Глубокие знания в области базовых механизмов биологии и таупатии, полученные от главных исследователей программы Tau Consortium, дополнят опыт команды ARUK-ODDI в области исследований новых лекарственных средств. Целью этого партнерства является создание условий для будущего сотрудничества с целью создания возможностей для клинических испытаний и коммерциализации разрабатываемых лекарственных средств.

«Это совместное партнерство является важным шагом вперед в реализации наших планов по внедрению в клиническую практику возможных методов лечения пациентов, страдающих таупатией», — заявила доктор наук Летиция Толедо-Шерман (Leticia Toledo-Sherman), старший директор по разработке новых лекарственных средств Tau Consortium при RCF. — «Оксфордская команда исследователей сочетает глубокое понимание болезни Альцгеймера, основных видов таупатии и нейровоспалений со знаниями в области разработки лекарственных средств. Это сочетание и их опыт внедрения научных программ в клиническую практику будут способствовать успеху наших исследований методов терапии».

Профессор Джон Дэвис (John Davis), директор по развитию бизнеса Британского исследовательского альянса по разработке лекарств от болезни Альцгеймера,

заявил: «Консорциум Tau Consortium благотворительного фонда Rainwater Charitable Foundation объединил многие из лучших в мире групп по исследованию таупатии, что привело к успехам в выявлении ключевых молекулярных механизмов в таупатии и вызываемых ими серьезных нейродегенеративных заболеваний. Исследовательский институт по разработке новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера при Оксфордском университете с радостью сотрудничает с RCF в целях дальнейшего внедрения новейших научных достижений в принципиально новые терапевтические подходы, которые, как мы надеемся, в конечном итоге принесут пользу пациентам».

Информация о благотворительном фонде Rainwater Charitable Foundation и консорциуме Tau Consortium

Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation (RCF) был создан в начале 1990-х годов известным частным инвестором и филантропом Ричардом Рейнуотером (Richard E. Rainwater). RCF поддерживает ряд программ в сфере образования по системе К-12, медицинских исследований и других социально значимых проектов. Для выполнения своей миссии по ускорению разработки новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных расстройств, связанных с патологиями тау-белка, команда медицинских исследований благотворительного фонда RCF управляет программой Tau Consortium и призовой программой Rainwater. Фонд RCF, в который на сегодняшний день вложено более 145 млн долларов, способствовал проведению клинических исследований восьми лекарственных средств с участием людей. Более подробная информация представлена на сайтах http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.org, и https://tauconsortium.org/.

Информация об Исследовательском институте по разработке новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера при Оксфордском университете

Исследовательский институт по разработке новых лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера при Оксфордском университете (ARUK - ODDI) — это научно-исследовательская группа, входящая в состав Центра по разработке новых лекарственных средств (CMD) Оксфордского университета. CMD представляет собой объединение исследовательских групп в рамках медицинского факультета колледжа Наффилд с дополнительными дисциплинами и объединяющей миссией, заключающейся в исследованиях в области трансляционной биологии и знакомстве с новейшими терапевтическими подходами. Институт ARUK-ODDI был основан в 2014 году за счет субсидии в размере 10 млн фунтов стерлингов от фонда Alzheimer's Research UK, возобновленной в 2020 году, и входит в состав благотворительного Альянса по разработке новых лекарственных средств, финансируемого благотворительными организациями, с параллельно работающими институтами в Кембридже и Лондоне (Великобритания). В состав ARUK-ODDI входят научные эксперты в области клеточной и молекулярной нейробиологии, молекулярные фармакологи, специалисты по скринингу, вычислительные и медицинские химики, работающие в центрах мирового класса в самом сердце биомедицинского кампуса Оксфордского университета. Миссия ARUK-ODDI заключается в разработке новых целей, определенных научными сотрудниками, и проведении в сотрудничестве с ними серии химических исследований и проверки правильности концепции для обоснования последующих разработок.

О фонде Alzheimer's Research UK

Alzheimer's Research UK — это ведущая британская благотворительная организация, специализирующаяся на поиске средств для профилактики, терапии и лечения деменции. Наша анимация «Что такое деменция?» объясняет, что представляет собой деменция и какие болезни ее вызывают Что такое деменция? Alzheimer's Research UK — YouTube

В настоящее время фонд Alzheimer's Research UK поддерживает новаторские исследовательские проекты в области исследования деменции стоимостью около 34 млн фунтов стерлингов (что эквивалентно 47 млн долларов США) в ведущих университетах Великобритании. Более подробная информация представлена на сайте www.alzheimersresearchuk.org и помогает нам лучше понять суть деменции.

Контактная информация:

Гленн А. Харрис (Glenn A. Harris)

директор по развитию бизнеса и научно-исследовательским партнерствам

Благотворительный фонд Rainwater Charitable Foundation

[email protected]

Сопутствующие ссылки

http://rainwatercharitablefoundation.org/

SOURCE The Rainwater Charitable Foundation