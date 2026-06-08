PATEO s'associe à Xunce Technology et Saimo Technology pour établir un nouveau paradigme en matière d'échange de valeur d'IA embarquée

SHANGHAI, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 8 juin, PATEO (02889.HK) a annoncé avoir signé un accord-cadre de coopération stratégique tripartite avec Xunce Technology et Saimo Technology. Les trois parties intégreront leurs expertises en matière de terminaux embarqués, de tests de simulation, de règlement de données et de grands modèles d'IA, afin de développer conjointement un modèle mondial d'IA physique basé sur des jetons. En outre, ils étendront l'alliance du modèle mondial basé sur les jetons pour construire un système industriel en circuit fermé englobant « matériel périphérique + tests de simulation + infrastructure de données + règlement par jetons + opérations commerciales »

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Collaboration tripartite pour relever les défis de l'IA embarquée commerciale en circuit fermé

Actuellement, l'intégration de grands modèles d'IA dans les véhicules est devenue une tendance déterminante dans le secteur des véhicules intelligents. Toutefois, la manière dont les services d'IA dans les scénarios embarqués peuvent parvenir à un circuit fermé commercial durable n'en est qu'au stade préliminaire pour l'ensemble du secteur. Cette coopération vise précisément à répondre à cette proposition.

Cette fois, les trois parties mettront en œuvre une coopération sur l'ensemble de la chaîne autour de l'économie des jetons embarqués : il s'agit notamment de construire ensemble une infrastructure de jetons en périphérie, d'étendre les modèles de tarification par jetons aux scénarios embarqués, de construire un centre unifié de règlement et de compensation des jetons, de promouvoir une intégration profonde avec les systèmes d'exploitation et de développer conjointement TokenOS et un modèle mondial d'IA physique. Les modules techniques développés conjointement sont uniformément appelés « PATEO-Xunce-Saimo TokenOS Enhancement Modules », les marques, droits de propriété intellectuelle et droits et intérêts commerciaux pertinents étant détenus, exploités et partagés conjointement par les trois parties.

D'un point de vue technique, les capacités des trois parties sont très complémentaires. En tant que fournisseur de solutions d'IA proposant une « intégration de logiciel, matériel, puce et cloud », PATEO apportera des terminaux embarqués, des systèmes de cockpit et des capacités de synergie « edge-cloud ». En tant que fournisseur de services d'infrastructure de données en temps réel, Xunce Technology, s'appuyant sur ses capacités d'infrastructure de données d'IA dans l'ensemble de la chaîne et sur le système d'exploitation TokenOS, fournira des services de base intégrant la mesure de la valeur des jetons, le règlement dynamique et la facturation normalisée. Saimo Technology possède une grande quantité de données de scénarios de grande valeur, une chaîne d'outils de test de simulation complète et des ressources sur sites de test de niveau national, et fournira un environnement de validation de simulation pour l'entraînement du modèle et la mise en œuvre de la vérification de l'algorithme.

Par ailleurs, les trois parties ont également bâti la première alliance de valeur en circuit fermé au sein de l'écosystème NVIDIA : PATEO assure la prise en charge de la puissance de calcul embarquée et du déploiement du modèle mondial sur la base de la plateforme informatique NVIDIA. Xunce Technology assure la puissance de calcul GPU et la mesure des jetons de service IA, ainsi que la circulation de la valeur sur l'ensemble de la chaîne. Saimo Technology assure la validation de la conformité de la simulation. Ce dispositif connecte intégralement la chaîne, de la base de calcul et la validation par simulation au règlement par jetons et à la monétisation commerciale.

Création de modules d'optimisation TokenOS pour remodeler l'infrastructure sous-jacente d'échange de valeur

Cet accord spécifie neuf axes de coopération articulés autour de l'échange de valeur sur l'ensemble de la chaîne et du circuit commercial fermé de l'économie des jetons embarqués, convergeant vers les « PATEO-Xunce-Saimo TokenOS Enhancement Modules », une infrastructure d'économie de jetons de pointe orientée vers les scénarios embarqués.

La principale avancée de ce système réside dans le fait qu'il rompt avec le modèle traditionnel de profit par achat unique de matériel, le remplaçant par un nouveau paradigme commercial de facturation basée sur les jetons au prorata de l'usage réel et une distribution des revenus multipartite. Cela permet de bâtir un système de circulation de la valeur des jetons, d'activer la valeur d'actif des données embarquées, de la technologie et des scénarios, tout en ouvrant de nouveaux canaux de profit et en optimisant la structure globale des revenus.

Cette transformation ne s'opère pas de manière isolée. Conformément aux signaux politiques de la National Data Administration (Administration nationale des données) en mars 2026, qui a officiellement choisi le mot « ciyuan » (éléments de mots) pour désigner les jetons, l'économie des jetons est passée d'un concept technique à une vision stratégique nationale. Au fur et à mesure du déploiement de l'économie des jetons, un marché de services émergents se chiffrant en milliers de milliards prend rapidement forme. L'union des trois parties pour structurer l'économie des jetons embarqués coïncide parfaitement avec le point d'inflexion du secteur, passant de la vérification technique à l'usage commercial à grande échelle.

PATEO a déjà lancé un plan prospectif autour du « modèle d'économie de jetons ». La société a conclu un partenariat approfondi avec NVIDIA pour déployer l'AI Box basée sur la plateforme de calcul accéléré NVIDIA DRIVE AGX Thor, explorant des modèles commerciaux innovants tels que la facturation de la puissance de calcul et des jetons embarqués Cette coopération approfondie avec Xunce Technology et Saimo Technology constitue le prolongement et la montée en puissance de cette stratégie, ouvrant davantage le circuit fermé de la chaîne de valeur.

Cette collaboration est un élément clé pour la société dans la mise en œuvre de sa stratégie d'intégration « logiciel, matériel, puce et cloud ». La société fait progresser activement la recherche et le développement conjoints du modèle mondial d'IA physique embarquée, tout en s'associant à divers acteurs pour élargir l'alliance du modèle mondial basé sur les jetons, afin de fédérer les forces industrielles et de construire ensemble un écosystème technologique. En s'appuyant sur un déploiement complet incluant l'interconnexion optique, la puissance de calcul IA, les applications intelligentes et le règlement de valeur, la compétitivité globale de la société se verra renforcée, jetant ainsi des bases solides pour son développement à moyen et long terme.

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