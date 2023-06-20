Patrick Wharram 被僱用為 CJ Grant 的創意總監

紐約2023 年 6 月 20 日 /美通社/ -- 重塑品牌的 CJ Grant 最近僱用 Patrick Wharram 擔任創意總監。這位經驗豐富的市場營銷行政人員將負責監管該公司的多元文化體驗、以客戶為重心的市場營銷創意方向，以及新興的科技計劃。

Wharram 加入 CJ Grant 之前曾於 Impact XM 擔任創意總監，還在各機構擔任自由工作者，包括 HangarFour、Convicts 及 Legacy Marketing。他的職涯包括在 Elite Marketing Group、Photosound 及 Jack Morton Worldwide 任職，為 Danone、Nickelodeon 及 Allstate 等客戶設計體驗式活動。

「Patrick 在多個關鍵行業和行銷學科有著廣泛的背景，再加上他對體驗影響客戶的力量的信念，讓他成為了 CJ Grant 的不二人選。」CJ Grant 行政總裁及管理合作夥伴 Mardi Galdamez 說。「憑藉超過 20 年的經驗，他非常了解受眾如何與品牌接觸。透過結合策略及創意，Partick 為所有規模的活動創作了扣人心弦的品牌故事。我們對於他的加入感到非常榮幸。」

「我很高興能加入 CJ Grant 擔任創意總監。該機構在客戶參與方面擁有豐富的經驗，我很高興能與這個才華橫溢的集團合作，透過有意義和令人難忘的體驗，協助品牌與他們的受眾建立聯繫。」Wharram 補充說。

關於 CJ Grant

CJ Grant 是一間全方位多元文化市場營銷機構，專門經營體驗式、以客戶為重心的市場營銷及新興科技。公司的指引原則是要不斷追求卓越！他們相信，要盡其所能地為客戶現有和未來的顧客提供資訊、活力和激勵，在品牌和顧客之間建立強力的關係。欲了解更多有關 CJ Grant 的資訊，請瀏覽 www.CJGrant.com。

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